Parole in Place: darle la green card a mis padres a través del ejército

Si eres parte del servicio militar, miembro de la Reserva o bien veterano licenciado con honor, tú y tu familia podrán acceder a importantes beneficios migratorios por medio del programa Parole in Place (PIP, por sus siglas en inglés) y así podrás arreglarle los papeles a tu familia. Aquí te contamos todo, ¡toma nota!

¿Cómo funciona el Parole in Place?

El PIP, le permite a los migrantes que son indocumentados familiares de militares permanecer en los Estados Unidos por períodos prorrogables de un año. No sólo eso, sino que además pueden acceder a un permiso de trabajo en caso de probar la necesidad de este.

¿Qué beneficios otorga el PIP?

Mientras el Parole in Place se encuentre vigente, los beneficiarios gozan de un estatus migratorio legal (son considerados parolees para el estado). Por otro lado, no acumulan días de presencia ilegal ni tampoco pueden ser deportados por tal causa.

Requisitos para acceder al Parole in Place

Tener un vínculo familiar

El migrante que solicita el PIP, debe ser esposo/a, padre, madre, viudo/a, hijo/a de un militar alistado en la actualidad en una de las cinco ramas del Ejército de Estados Unidos (Marine Corps, Navy, Army, Coast Guard y Air Force). También es admisible si se trate de un miembro de la Selected Reserve of the Ready Reserve o de un veterano, ya sea se encuentre vivo o haya fallecido, que fue licenciado con honor del Ejército o de la Reserva.

Haber ingresado de manera ilegal a Estados Unidos

Sí, has leído bien. El ingreso ilegal a Estados Unidos sin autorización de parte de un oficial migratorio, habilita a que el migrante pueda beneficiarse de este programa. Sucede que el Parole in Place, aplica a los migrantes que ingresaron ilegalmente, pero no a aquellos migrantes indocumentados que ingresaron legalmente con una visa y en la actualidad están indocuemntados en el país porque han permanecido más tiempo que el permitido.

Estatus migratorio del militar

El estatus migratorio del militar, reservista o veterano familiar del migrante indocumentado es fundamental para el que se solicita el Parole in Place. Deberá ser ciudadano estadounidense o bien residente permanente legal.

Decisión de USCIS

Para que USCIS considere aprobar una petición debe existir una razón humanitaria que lo justifique o un beneficio público significativo, pudiendo ser, por ejemplo, una razón médica para visitar a un familiar enfermo o accidentado o bien para recibir tratamiento médico que no sea posible recibir en el propio país, o bien presentarse como testigo en un juicio penal o civil, entre las más solicitadas.

¿Cómo se solicita el Parole in Place?

Completar el formulario del USCIS I-131, Application for Travel Document. En la Parte 2, en lugar de marcar una casilla, deberá escribirse a mano Military PIP. Esta planilla no tiene costo alguno.

Enviar dicha planilla a la oficina de USCIS que corresponda según el lugar de residencia del solicitante.

El formulario I-131 deberá enviarse junto a fotocopia de documento que apruebe la relación entre el solicitante del beneficio migratorio y el militar, reservista o veterano (pudiendo ser el certificado de matrimonio, por ejemplo)

Dos fotos del solicitante, las cuales deberán ser idénticas y con formato pasaporte.

Prueba del estatus militar, reservista o veterano. Por ejemplo, el I.D. militar.

Cualquier documento que sirva para probar razones humanitarias o de beneficio público o cualquier otra razón que se considere puede ser un factor positivo en la petición. Puede alegarse enfermedad, excelente ajuste en la comunidad, etc.

Si algún documento está en un idioma que no es el inglés, deberá traducirse y certificarse siguiendo un modelo de carta.

