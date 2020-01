PANCHO VILLA, LEAL EN EXTREMO

Opinión Por: Marcos Davila

De todas las advertencias que Pancho Villa le haría a Francisco I. Madero sobre gente muy cercana que estaba planeando volteársele, hubo una que parecía una última, que también Madero al parecer ignoró. Aconteció durante un banquete de celebración por la reciente renuncia de Porfirio Díaz, el propio Villa relatará lo siguiente:

“Estaba sentado a la mesa todo cortado y la verdad es que no saboreé la comida. Llegó la hora de los espiches y toda la bola de políticos habló de lo lindo. Los únicos que permanecimos mudos fuimos Orozco y yo. Al notar esto, Maderito se levantó de su asiento y dirigiéndose a mí con las siguientes palabras:

—¿Qué te parece, Pancho? Ya se acabó la guerra. ¿No te da gusto?

Yo me negué a pronunciar palabra, pero Gustavo, que estaba cerca de mí, me indicó en voz baja:

Ándele, caporal, diga algo.

Por fin decidí levantarme y recuerdo perfectamente que me dirigí al señor Madero ni más ni menos.

—Usted, señor, ya echó a perder la revolución.

—A ver, Pancho ¿por qué?

Sencillamente porque a usted le han hecho tonto toda esta bola de curros y tanto a usted como a todos nos van a cortar el pescuezo.

—Bueno, Pancho, dime, en tu concepto, ¿qué sería lo más prudente hacer?

Que me dé usted autorización para colgar a toda esta bola de políticos y que siga la revolución adelante.

La cara que pusieron todos los curros, al grado que azorado el jefe de la revolución me contestó:

—¡Qué bárbaro eres, Pancho! ¡Siéntate, siéntate!

En esos momentos dirigí mi vista a Gustavo Madero que me hacía con sus puños cerrados un ademán de justificación a mi dicho”.

La Revolución Mexicana (1910) estuvo plagada de traiciones, tantas y tantas traiciones, y cómo no las iba a haber si estaba el nuevo gobierno lleno de porfiristas, y Madero no sólo lo permitía sino que hasta parecía darles mayor preferencia por encima de los verdaderos revolucionarios como Pancho Villa.

Villa fue siempre muy leal, exageradamente leal a un Francisco I. Madero desdeñoso que optó por hacer a Villa a un lado y que mejor buscó rodearse de otras gentes, un error que Madero y la Revolución pagarían muy caro.

Hoy, en tiempos de la Cuarta Transformación, obviamente, los curros son anti-AMLO.

