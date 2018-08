Panadería cerrada Auditoría de inmigración deja sabor amargo

Riham Feshir · MPR

En enero de este año, St. Agnes Baking tuvo que cerrar como resultado de una auditoría de inmigración que descubrió que la mitad de sus empleados no tenían autorización para trabajar en los Estados Unidos.Todo comenzó en diciembre con una carta de ICE. “A pesar del drama que se veía en el resto de las noticias, realmente no ocurrió mucho”, dijo Mitchelson. “No hubo agentes derribando la puerta ni nada por el estilo. Fue bastante aburrido”.

ICE le pidió a St. Agnes que proporcionara tres años de formularios de “verificación de elegibilidad de empleo”, conocidos como I-9. La panadería respondió y luego recibió una carta que decía que 23 empleados necesitaban mostrar la autorización de trabajo adecuada. Cuando no pudieron, tuvieron que ser despedidos.”Esta fue una conversación personal que tuvimos con cada uno de ellos”, dijo Mitchelson. “Y fue desafortunado. Catorce días, boom, boom. Tenían que irse”.

“Solíamos decir siempre que éramos la panadería pequeña más grande o la panadería grande más pequeña”, dijo Mitchelson. “No teníamos mucha automatización, solo un par de máquinas de bollos. Cada trozo de masa que salía de esta panadería era hecho a mano”. St. Agnes ganó unos $3.5 millones en ventas el año pasado, agregó. Tenía alrededor de 50 empleados en sus libros, incluyendo latinos que habían estado allí por más de una década. Algunos tenían hipotecas, préstamos para automóviles y niños en la universidad. Pero cuando lo que se llamó un “aviso de inspección” llegó por correo el año pasado, todo cambió rápidamente. St. Agnes no pudo encontrar empleados con el mismo nivel de experiencia antes de la fecha límite de ICE, y tuvo que cerrar sus puertas.

“Desearía poder darles crédito a todos por su nombre porque se lo merecen”, dijo Mitchelson sobre los empleados. “Ellos construyeron la compañía. Yo soy un hombre blanco en Estados Unidos, y voy a estar bien. Es lamentable para estas personas que se mataron construyendo esta compañía”.

El exdirector general Dan McGleno dijo que los empleados estaban en la nómina y pagaban impuestos. Algunos eran conductores de entregas que habían pasado las pruebas de seguridad del aeropuerto internacional de Minneapolis-St. Paul para trabajar durante el Super Bowl.

El gobierno federal dicta que todas las empresas mantengan formularios I-9 válidos para sus empleados. La responsabilidad de verificar la I-9 es del empleador, pero un error menor por parte del empleado, como marcar la casilla incorrecta, podría resultar en una violación. Algunos trabajadores no autorizados usan números de Seguro Social inválidos, una violación más sustancial, pero el proceso inicial de la I-9 no siempre capta esto. A menos que la empresa establezca una verificación electrónica, que no es obligatoria, no hay forma de saberlo.

No hubo arrestos como resultado de la auditoría de enero en St. Agnes Baking, según la compañía, y ninguno de los trabajadores fue deportado.

Los empleados de St. Agnes se quedaron hasta el último día de producción, el más concurrido de la historia. “Estaba sentado con uno de los chicos en la sala de descanso y él comentó que su mayor error había sido el de sentirse demasiado cómodo, como mexicano debió haber sido más listo”, recordó McGleno. “Y chico, eso me impresionó”.