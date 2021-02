Padre de St. Charles es recordado como “líder silencioso”, dedicado a su amor de secundaria

Luis Rodríguez contrajo el COVID-19 después de jubilarse en el lugar donde se sentía más feliz: su pueblo natal en México.

Por: Sahan Journal

Luis Miguel Moreno Rodríguez amaba a sus hijos, a sus nietos, a sus amigos y a su comunidad, pero amaba especialmente a su esposa. Mimarla era uno de sus pasatiempos favoritos, según la hija de Rodríguez, Génesis Moreno Gómez.

Antes de mudarse a San Carlos, Rodríguez vivía con su esposa, María del Carmen Gómez de Moreno, en una casa de dos pisos en una calle muy transitada de Guadalajara, México.

“En ese mismo barrio conoció a mi mamá”, dijo Gómez. “Sólo unas casas más abajo”.

Rodríguez y Moreno se conocieron en la escuela primaria, se hicieron novios en el instituto y se casaron poco después de graduarse.

“Él y mi madre eran inseparables”, dijo Gómez. “Él la quería mucho, así que nos animó a protegerla siempre. Él sabía que un día ya no estaría aquí, así que creo que nos dejó sabiendo que ella estaría bien, porque nos tenía a nosotros.”

Rodríguez murió el 28 de julio en un hospital de Guadalajara a causa del COVID-19. Tenía 63 años. Sus familiares y amigos lo recuerdan como un trabajador que se preocupaba mucho por su familia y su país natal.

Rodríguez creció con su madre, su padre y sus siete hermanos. Su padre tenía un pequeño negocio de repuestos de automóviles, mientras que su madre se quedaba en casa y cuidaba de él y sus hermanos. Después de graduarse de escuela superior, Rodríguez fue a la universidad y empezó a trabajar en una línea aérea. Finalmente, dejó los estudios para abrir su propio negocio.

“Él y mi madre acabaron vendiendo ropa en México, se ganaban la vida con eso y tenían algunas tiendas”, dice Gómez.

Su vida era próspera en México, y ganaban suficiente dinero para vivir cómodamente, según Gómez. Sin embargo, México se enfrentó a una recesión económica en la década de 1990, lo que hizo que Rodríguez y Moreno perdieran dinero.

Rodríguez, su esposa y sus hijos se mudaron a St. Charles en 1995 en busca de más oportunidades. Trabajó en Tuohy Furniture Corporation en Chatfield hasta 2019.

“Fue todo un cambio de cultura y estilo de vida mudarse a Minnesota”, dijo Gómez. “Tuvo que criar a sus tres hijas aquí, sin saber mucho inglés, adaptándose a llevarnos a la guardería y a confiar en personas que no conocía realmente para que nos cuidaran”.

Originalmente vivían en Minnesota con visados. Pero Rodríguez, Moreno y sus tres hijas se convirtieron en ciudadanos estadounidenses en marzo. Rodríguez dependía de la política de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) para que sus hijas fueran a la escuela en Estados Unidos. Cuando una de las hermanas de Gómez se casó con un ciudadano estadounidense, él ayudó a la familia a obtener la doble ciudadanía.

Gómez dijo que sentía que su familia era capaz de mantener su cultura mexicana, incluso en Minnesota.

“Siempre hablamos español en casa, así que eso realmente nos ayudó a conservar nuestro idioma”, dijo Gómez. “Mis padres tenían alrededor de 40 años cuando se mudaron a Minnesota, así que pudieron traer su cultura, valores y creencias que obtuvieron en México y trasladarlo a nosotros mientras nos criaban en Minnesota”.

Rodríguez valoraba la frugalidad y la fe y se aseguraba de que Gómez y sus hermanas respetaran a sus mayores. Su comunidad lo veía como un “líder silencioso”, según Gómez.

“Él sólo lideraba honestamente con sus acciones”, dijo Gómez. “La gente veía lo bondadoso que era y lo respetaban”.

En 2019, Rodríguez había trabajado lo suficiente para mantener a su esposa e hijos, y decidió retirarse. Compró una nueva casa en Guadalajara y se mudó allí con su esposa. La pareja era más feliz de vuelta en México, donde podían disfrutar de cenas románticas y paseos por la playa, según Gómez.

“Estaba tan ansioso por volver a casa que se precipitó”, dijo Gómez. “Fue entonces cuando se contagió de COVID. No pudimos traerlo de vuelta a los Estados Unidos”.

Al principio, Rodríguez no creía que hubiera contraído COVID-19. Dijo que la asistencia sanitaria en México no era tan buena, por lo que no estaba seguro de qué esperar de su tratamiento, según Gómez.

“Una vez que se dio cuenta de lo que era, tuvo miedo”, dijo Gómez. “Miedo de no saber”.

Rodríguez tenía la tensión alta, el colesterol elevado, diabetes y fumaba cigarrillos. Fue ingresado en el hospital, pero su familia no renunció a buscar la manera de traerlo de vuelta a Minnesota, a pesar de no tener pasaporte. Se quedaron con él en Guadalajara durante tres semanas, hasta que falleció.

“Fue muy frustrante para nosotros”, dijo Gómez. “Vivimos en el estado con el mejor hospital del país, la Clínica Mayo. Allí es donde yo trabajo. Allí es donde trabaja mi hermana”.

El 28 de julio, Gómez había conseguido, con cierta dificultad, una cama para su padre en un hospital de la Clínica Mayo. También había alquilado un avión sanitario para llevar a los dos de vuelta a la frontera. Se suponía que iban a salir esa mañana, pero Rodríguez murió antes de poder llegar al avión, según Gómez.

“Al final pudimos arreglarlo, pero ya era demasiado tarde”, dijo Gómez. A Rodríguez le sobreviven sus hermanos, Cecilia López, Mercedes Sandoval, Patricia Sandoval, Martha Moreno, Manuel Moreno, Josel Moreno e Irma Moreno; su esposa, María del Carmen Gómez de Moreno; hijas, Arely Johnson, Jared Loera y Génesis Moreno Gómez; nietos, Israel Loera, Liam Loera, Amaury Loera, Aryahna Moreno Johnson y Devin Johnson; así como sus yernos, Reyes Loera, Steve Johnson y David Scott.