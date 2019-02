Orgullo Afrolatino en el mundo

Por: los Teddies de Roosevelt High School – Maya Reichart, Jennifer Camar Lema, Hannie Mendoza, Hailey Gill, Arturo Moreno, Jason Carchi y Profesora Estela Lerma

¿Por qué celebramos el mes de la historia afroamericana?

El presidente Gerald Ford estableció el mes de la historia negra en 1976. Gerald Ford afirmó que de esta manera se reconocerían los logros de los afro-americanos, ignorados a lo largo de la historia del país. El mes de febrero es el mes de la historia afroamericana. Como latinos que somos, queremos honrar a los afrolatinos en Estados Unidos y en el mundo. ¿Qué es ser afro-latino? No hay una sola manera de definirlo. Básicamente es una persona que tiene descendencia africana y latina. Muchas personas reconocen a los afroamericanos en los Estados Unidos que han cambiado al país de manera positiva. Muchos movimientos son y han sido liderados por personas afroamericanas que ayudaron a cambiar el mundo y el país. Este mes no solo reconoce a los afroamericanos. Hay muchos afrolatinos en los Estados Unidos y muchas personas realmente no conocen su raza. Aquí hay una lista de algunos de los muchos afrolatinos famosos y sus logros importantes:

María Elena Moyano – Nació en Perú en 1958 y era Afroperuana. Fue organizadora comunitaria, feminista y activista. Fue asesinada en 1992 por un partido político y su muerte causó un alboroto público en Perú.

Modesto Cepeda – Fue un artista musical conocido como “El Patriarca de la Bomba y Plena”. El tipo de música por la que es conocido es la música folk afro-puertorriqueña. Nació en 1910 y murió en 1996.

Carlos Moore – Es escritor y científico social dedicado a la historia y cultura africana y afroamericana. Nació en 1942 en Camagüey, Cuba.

Pedro Albizu Campos – Fue abogado y político. Hablaba seis idiomas y era un líder en el movimiento de independencia de Puerto Rico. Nació en 1891 y murió en 1965.

Marta Moreno Vega – Nació en 1942, es afro puertorriqueña, y fundó el Instituto Cultural de la Diáspora Africana del Centro Cultural del Caribe. También es una de las fundadoras de la Asociación de Arte Hispano. Ella fundó muchos otros lugares reconociendo a la gente de color.

Nicomedes Santa Cruz – Nació el 4 de junio de 1925 y murió en 1992. Fue un músico negro peruano que, desde la década de 1950 en adelante, ayudó a crear conciencia pública sobre la cultura afroperuana.

Juan Gualberto Gómez Ferrer – Nació el 12 de julio de 1854 y murió en 1933. Fue un líder revolucionario afrocubano en la Guerra de Independencia de Cuba contra España.

Susana Baca – Nació el 24 de mayo de 1944 – Cantante y compositora peruana, maestra de escuela, folklorista, etnomusicóloga y doble ganadora del premio Grammy Latino. Ella ha sido una figura clave en el renacimiento de la música afroperuana.

Estos son algunos de los Afrolatinos que lograron cumplir sus metas y sueños. Ahora le vamos a hablar sobre algunos de los Afrolatinos contemporáneos que ahora son famosos.

Cardi B– Belcalis Marlenis Almanzar, nacida el 11 de octubre de 1992, conocida profesionalmente como Cardi B , es una rapera, cantante y compositora estadounidense. Nacida y criada en el Bronx, Nueva York , y de madre dominicana y padre de Trinidad, se convirtió en una celebridad de Internet después de que varias de sus publicaciones y videos se volvieron virales en Vine e Instagram. Entre 2015 y 2017, apareció como miembro del reparto regular en la serie de tele-realidad VH1 Love & Hip Hop: New York, para seguir sus aspiraciones musicales. El pasado domingo 10 de febrero, 2019, se convirtió en la primera solista mujer en recibir un premio Grammy por mejor Album de Rap, “Invasion of Privacy”.

Don Omar – William Omar Landrón Rivera, nacido en Villa Palmeras, Puerto Rico, 10 de febrero de 1978 y conocido artísticamente como Don Omar, es un cantante y actor puertorriqueño. Es conocido por ser uno de los precursores del Reggaetón y por su trabajo en el mismo. También se desempeñó en géneros como salsa, merengue, bachata y mambo, entre otros. Para este 2019, lanzará Sociedad Secreta, su sexto y último álbum de estudio ya que ha tomado la decisión de retirarse de los escenarios.

Datos de interés – Los términos tradicionales para afro-latinoamericanos con su propia cultura desarrollada incluyen garífuna (en Nicaragua, Honduras, Guatemala y Belize), cafuzo (en Brasil) y zambo en los Andes y América Central. Marabú es un término de origen haitiano que denota un haitiano de etnia multirracial y mezcla de estas culturas africanas con las culturas española, portuguesa, francesa e indígena de América Latina ha producido muchas formas únicas de lenguaje (por ejemplo, palenquero , garífuna y criollo), religiones (por ejemplo, Candomblé , Santería y Vudú), música (como kompa, salsa, Bachata, Punta, Palo de Mayo, plena, samba, merengue, cumbia) artes marciales (capoeira) y baile (rumba, merengue). A partir del 2015, México y Chile son los únicos dos países latinoamericanos que aún no han reconocido formalmente a su población afro latinoamericana en sus constituciones. Esto contrasta con países como Brasil y Colombia que establecen los derechos constitucionales de su población afrodescendiente.

¿Que hicieron los Afrolatinos en los Estados Unidos? Una vez más les hacemos esa pregunta. Con lo que hemos leído ya tenemos una idea de lo que lograron hacer. Nos podemos dar cuenta que algunos Afrolatinos lograron cumplir sus sueños y metas y hasta llegaron a alcanzar la fama, no solo nos queremos enfocar en esos Afrolatinos que fueron y son famosos, también nos queremos enfocar en las otras personas que además nos regalan muchos tipos de baile, tradiciones y muchas otras cosas.

Algunos nos regalaron el placer de poder probar nueva comida. Pero en lo que mayormente nos tenemos que enfocar es en todos estar unidos y apoyarnos mutuamente para que podamos cumplir nuestras metas y sueños y tal vez algún día podremos llegar a alcanzar la fama como Celia Cruz, Martina Arroyo, Piri Thomas, Cardi B, Bruno Mars y muchos otros más.