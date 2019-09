Organizaciones Puertorriqueñas y aliadas organizan manifestación en múltiples ciudades dirigida a los candidatos presidenciales y la sede de campaña

En el Segundo Aniversario de María, estas acciones destacan la campaña: #ShowUsYourPRPolicy, para que los candidatos presidenciales presenten plataformas políticas integrales sobre las múltiples crisis que amenazan el futuro de Puerto Rico

Washington, DC

Desde Nevada a Minneapolis a Nueva Jersey, la diáspora puertorriqueña y sus aliados se presentaron en persona o virtualmente a las oficinas de campaña presidencial para aumentar el volumen de la campaña en curso de #ShowUsYourPRPolicy, que está respaldada por más de 60 organizaciones que presionan a los aspirantes presidenciales a presentar planes integrales para abordar la actual crisis humanitaria y económica en el territorio estadounidense de Puerto Rico.

La mayoría de las acciones -algunas de las cuales incluyen expresiones creativas que incluyen tambores y bailes puertorriqueños- se llevaron a cabo la mañana del viernes 20 de septiembre de 2019, frente a la sede de la campaña y las oficinas de los candidatos presidenciales, para el segundo aniversario del devastador impacto del huracán María en la isla. Cada grupo, sosteniendo: ¡Muéstranos tu Política sobre Puerto Rico! presentó una carta personalizada a cada candidato, reflejando que la comunidad puertorriqueña está monitoreando lo que están presentando, o no.

“Durante más de 120 años, Puerto Rico ha estado bajo la bandera de Estados Unidos sin ninguna plataforma de política clara y completa que realmente apoye las aspiraciones y la visión del pueblo de Puerto Rico”, dijo Erica González, directora de la coalición Power 4 Puerto Rico. “Como el impacto del huracán María combinado con más de 10 años de recesión económica ha causado una crisis catastrófica que había llevado al desplazamiento de miles de familias, es urgente que los candidatos presidenciales comiencen a esbozar seriamente sus políticas sobre la Isla. No basta con simplemente criticar al presidente Trump”.

Puerto Rico, una colonia estadounidense, fue golpeado por el huracán María de categoría 4 el 20 de septiembre de 2017. La tormenta causó la destrucción virtual de la isla, donde 3 millones de personas, ciudadanos estadounidenses y residentes por igual, sufrieron el apagón más largo de la historia moderna y donde más de 3.000 murieron durante una respuesta federal fallida. Desde entonces, puertorriqueños y defensores continúan luchando contra el muro de recuperación y reconstrucción de fondos por una administración presidencial hostil.

Las acciones de la mañana comenzaron alrededor de las 9:20 am en cada zona horaria para observar un momento de silencio en memoria de aquellos que perecieron durante la tormenta y sus secuelas, debido a la falta de agua potable, electricidad, acceso a atención médica y otras situaciones potencialmente mortales. Las organizaciones que participaron el viernes lo son Power 4 Puerto Rico, Collective Action for Puerto Rico, Puerto Ricans in Minnesota Committee, CASA in Action, Boricuas Unidos en la Diaspora, Faith in Action, Make The Road Nevada, Alianza for Progress, the Puerto Rican Agenda of Chicago, and Positive Workforce.

A lo largo de este ciclo electoral, las organizaciones y defensores participantes enfatizarán a los candidatos presidenciales que si desean obtener el voto de la comunidad puertorriqueña, deben presentar planes concretos para abordar temas a largo plazo, incluyendo la participación de lleno de los residentes de la isla en programas federales críticos contra la pobreza, como Medicaid, Crédito Tributario por Hijos (CTC), por sus autos y Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo( EITC); herramientas económicas como la exención de la Ley Jones; la reforma fiscal federal y los incentivos para la creación de empleo, junto con la mejora de las normas laborales; alivio de la deuda; y el reconocimiento del derecho a la libre determinación del pueblo puertorriqueño junto con un proceso permanente y autosostenido, inclusivo, justo y transparente para poner fin a 121 años de colonialismo estadounidense en Puerto Rico

Las acciones de “show-up” del viernes son parte de la campaña en curso #ShowUsYourPRPolicy que se dirigirá a todos los candidatos presidenciales de ambos partidos. La campaña, respaldada por más de 60 organizaciones, se lanzó en marzo con la publicación de una carta abierta y un plan de políticas a todos los candidatos presidenciales.

“A través de esta acción, buscamos recordar a TODOS los candidatos presidenciales que es un imperativo moral tener una política para los ciudadanos estadounidenses de Puerto Rico. El silencio y la inacción ya no son una opción. Hay vidas en juego”, dijo el Reverendo Dr. Damaris D. Whittaker, Ministro Superior de la Fort Washington Collegiate Church, y representante de la Acción Colectiva para Puerto Rico.

Javier Aldamez, de CASA en Action Pennsylvania, dijo: “Ha llegado el momento para que los candidatos nos muestren una verdadera solución a la crisis puertorriqueña. No será suficiente criticar a la Administración Trump sin ofrecer un plan sólido. A través de esta acción en todo el país, estamos elevando el volumen de #ShowUsYourPRPolicy. Los puertorriqueños de todo el país están prestando atención. Nuestra isla necesita un camino hacia una mayor sostenibilidad, autosuficiencia y empoderamiento”.

Edil Sepúlveda, cofundador de Boricuas Unidos en la Diáspora, dijo: “Estos son tiempos de acción. Los puertorriqueños están cansados de que los políticos muestren complacencia sobre nuestros temas sin tomar medidas concretas para abordarlos. Estamos aquí para cambiar eso y unirnos con nuestros aliados y vecinos para exigir a los candidatos presidenciales soluciones viables que reconozcan nuestras comunidades, la rendición de cuentas y, lo que es más importante, el respeto”.

“Make The Road Action NV se solidala con los más de 17,000 puertorriqueños que llaman hogar a Nevada. Hoy conmemoramos 2 años desde la devastación del huracán María que desplazó a miles de familias. Nevada es el tercer estado en las primarias presidenciales, continuaremos asegurando que todos los candidatos presidenciales propongan un plan claro y soluciones para llevar justicia a Puerto Rico su pueblo, dondequiera que llamen a casa hoy”, dijo LaLo Montoya, Director Político de Make The Road Action Nevada.

Marcos Vilar, de Alianza for Progress, dijo: “Llamamos a los aspirantes presidenciales demócratas a #ShowUsYourPRpolicy (que enseñen su política sobre PR) e ir más allá de criticar a Trump. Los Boricuas esperan escuchar sus soluciones a la crisis de la deuda, después de la reconstrucción de María, el desarrollo económico de la isla y la autodeterminación. Los votantes Boricua en Florida estarán motivados por sus soluciones propuestas para Puerto Rico y nuestras comunidades en todo el estado”.

Esta semana ha habido una serie de eventos destacando el 2o Aniversario del Huracán María y la sensibilización sobre la urgente necesidad de apoyar y fortalecer la reconstrucción de Puerto Rico. A principios de esta semana, Power4PR celebró una reunión informativa en el Congreso en Washington que contó con la cantante ganadora del Grammy iLe, y este sábado, las delegaciones asistirán a una marcha en Filadelfia, y un servicio de oración en Orlando, FL. Otras organizaciones comunitarias han programado más eventos en todo Estados Unidos.