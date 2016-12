Oposición al registro de vigilancia nacional

El Ayuntamiento aprueba resolución en contra del registro nacional

La Prensa de Minnesota

El Concejo Municipal de Minneapolis y la Alcalde Betsy Hodges aprobaron una resolución que se opone a la creación de un registro nacional o vigilancia basada en la etnicidad, el origen nacional o la afiliación religiosa.

La resolución, una vez más, afirma el compromiso de la Ciudad de honrar a todas las personas. “Tenemos la intención de que nuestra ciudad sea un lugar acogedor y seguro para las personas de todas las etnias, orígenes nacionales, estatus migratorio, género e identidades sexuales, afiliaciones religiosas o no religiosas, edad, condición económica y habilidades”.

“Durante dos generaciones, los estadounidenses han tenido que recuperarse del vergonzoso legado de los campos de internamiento japonés-americano de la era de la Segunda Guerra Mundial y, a través de ese proceso, nos hemos preguntado cómo podemos asegurarnos de que no tengamos tanto odio,” dijo la alcalde Betsy Hodges. “Cualquier registro basado en origen étnico, origen nacional o afiliación religiosa no sólo sería un retorno a ese período en nuestra historia, sino que representaría un fracaso del liderazgo político y moral en todos los niveles. Por lo tanto, me complace informar que el Concejo Municipal tomó esta acción, y reiterar mi compromiso permanente de estar con todos los residentes de nuestra Ciudad en la provisión de protección contra una idea tan horrible”.

Kevin Reich, el principal autor de la resolución, dijo: “Esta resolución es un testimonio no sólo del compromiso de la Ciudad de proteger a todos sus residentes, sino también para impulsar a los vecinos a apoyar a sus vecinos para hacer todo lo posible para garantizar la igual protección de la ley “.

La afirmación sigue a otras resoluciones recientes del Consejo que se oponen al odio y al fanatismo. La posición con todos los miembros de nuestra resolución One Minneapolis expresa su solidaridad con todas las personas en Minneapolis sin importar raza, identidad de género, religión, lugar de nacimiento o cualquier otra identidad. La resolución de Solidaridad con la comunidad musulmana condena todo discurso de odio y acciones violentas dirigidas contra los musulmanes y las tácticas políticas que utilizan el miedo para ganar poder.

La Ciudad insta a cualquiera que sea testigo de un discurso motivado por el odio o acciones para denunciarlos. Llame al 911 para reportar una amenaza inmediata, comuníquese con la Policía de Minneapolis para presentar un reporte policial en persona o en línea, llame al 311 para reportar cualquier acción no urgente o comuníquese con el Departamento de Derechos Civiles al 612-673-3012. Puede descargar un folleto aquí en inglés, español, somalí y hmong para difundir la palabra sobre cómo combatir el odio en la ciudad.