Omar se disculpa por tuit sobre Israel

Por kstp.com

La representante de los Estados Unidos, Ilhan Omar, se disculpó después de que los principales demócratas, incluyendo a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, condenó sus tuits que decían que miembros del Congreso están siendo pagados por un poderoso grupo de interés para apoyar a Israel, y exigió que se disculpara.

“El uso de la congresista Omar de los tropos antisemitas y las acusaciones perjudiciales sobre los partidarios de Israel es profundamente ofensivo”, dijo Pelosi en un comunicado emitido por su oficina y firmado por otros líderes demócratas después de una reacción bipartidista contra la demócrata de Minnesota. “Condenamos estos comentarios y pedimos a la congresista Omar que se disculpe de inmediato por estos comentarios hirientes”.

La declaración se produjo después de que Omar tuiteó durante el fin de semana que el Comité de Asuntos Públicos de Israel de los Estados Unidos (AIPAC) le está pagando a miembros del Congreso para que apoyen a Israel. Omar es una de las dos primeras mujeres musulmanas en servir en el Congreso.

El presidente del Comité de Asuntos Exteriores, Eliot Engel, dijo que no toleraría estos comentarios y le pareció “impactante escuchar a un miembro del Congreso invocar el tropo antisemita del ‘dinero judío'”. Dijo que enfatizará ante los miembros del panel de ambos partidos que la relación estadounidense-israelí es importante.

AIPAC respondió el domingo por la noche: “Estamos orgullosos de estar comprometidos en el proceso democrático para fortalecer la relación entre Estados Unidos e Israel. Nuestros esfuerzos bipartidistas reflejan los valores e intereses estadounidenses. No seremos disuadidos de ninguna manera por ataques mal informados e ilegítimos a este importante trabajo.”.

Más tarde, Omar tuiteó una disculpa diciendo: “Mi intención nunca es ofender a mis electores o a los judíos estadounidenses en general. Siempre debemos estar dispuestos a dar un paso atrás y pensar en las críticas, al igual que espero que la gente me escuche cuando otros me atacan por mi identidad. Es or eso me disculpo inequívocamente”.

Omar continuó hablando sobre el “papel problemático” de los cabilderos y dijo: “Ha durado demasiado tiempo y debemos estar dispuestos a abordarlo”.

https://kstp.com/politics/pelosi-democrats-admonish-omar-israel-tweet/5242112/?cat=1