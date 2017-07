Oficial en caso de Castile deja la fuerza de St.Anthony

Por Amy Forliti/AP

El oficial de policía de Minnesota que fue absuelto de la muerte de Philando Castile el año pasado, dejó el departamento de policía suburbano donde sirvió bajo un acuerdo de separación.

El suburbio de Minneapolis St. Anthony anunció el lunes que Jerónimo Yánez ya no está con el departamento de policía.

Yánez recibirá $ 48,500 bajo el acuerdo, más será pagado por hasta 600 horas de tiempo compensatorio no utilizado. Los detalles fueron dados a conocer a el Associated Press a través de una solicitud de información pública.

Castile, un trabajador de cafetería de la escuela primaria, de 32 años, fue baleado por Yánez durante una parada de tráfico el 6 de julio de 2016, después de que Castile le dijo al oficial que estaba armado. Castile tenía un permiso para su arma. El tiroteo recibió amplia atención después de que la novia de Castile, que estaba en el coche junto con su hija de 4 años de edad, vivió sus horribles consecuencias en Facebook.

Yánez, que es latino, fue absuelto de homicidio y otros cargos en junio. El día del veredicto, la ciudad anunció que “el público será mejor servido” si Yánez ya no fuera un oficial.

El lunes, la ciudad dijo que el acuerdo “pone fin a todos los derechos laborales” para Yánez.

“Dado que el oficial Yánez no fue declarado culpable de un crimen, como empleado público, tendría derechos de apelación y queja si se terminara”, dijo en un comunicado. “Un acuerdo de separación voluntaria razonable pone fin a una parte de esta horrible tragedia. La Ciudad concluyó que esta fue la manera más reflexiva de avanzar y ayudar al proceso de curación en toda la comunidad”

El tío de Castile, Clarence Castile, dijo que estaba contento de que Yánez dejara de ser oficial.

“Debería estar en la cárcel” dijo el tío-. “Es como un pez que se alejó de un gancho … Espero que no pueda conseguir un trabajo de policía en los Estados Unidos, porque es un pobre ejemplo de policía”.

Yánez había estado con el Departamento de Policía de St. Anthony desde noviembre del 2011. Su salario anual en el momento del tiroteo erea de más de $ 72.600, sin incluir el pago de horas extras, según documentos publicados por la ciudad.

Su absolución condujo a días de protestas, incluyendo una en St. Paul que cerró la Interestatal 94 por horas y terminó con 18 arrestos. En una reciente reunión del consejo municipal, los residentes de San Anthony le pidieron al alcalde de la ciudad que renunciara.

Después del juicio, la madre de Castile, Valerie Castile, llegó a un acuerdo de casi 3 millones de dólares con la ciudad, lo que impidió un juicio por muerte injusta.

La Associated Press examinó varios tiroteos mortales de alto perfil de la policía y encontró que los acuerdos de separación o separación para oficiales eran inusuales. En algunos casos, los agentes fueron despedidos. En muchos casos en que no se presentaron cargos o se absolvió a los funcionarios, se mantuvieron en el trabajo.

En el tiroteo de agosto de 2014 de 18 años de edad, Michael Brown, que estaba desarmado y negro, en Ferguson, Missouri, el agente de policía Darren Wilson no recibió un paquete de indemnización cuando renunció. Wilson no fue acusado en la muerte de Brown, lo que provocó meses de protestas a veces violentas y se convirtió en un catalizador para el movimiento nacional Black Lives Matter. En el momento de la renuncia de Wilson en noviembre de 2014, el suburbio de St. Louis dijo que había cortado los lazos con Wilson y que no recibiría ningún pago o beneficios adicionales. El abogado de Wilson dijo que decidió renunciar después de que se hicieran amenazas contra el departamento de policía.

El oficial de Chicago, Dante Servin, renunció el año pasado pocos días antes de una audiencia para determinar si debía ser despedido por el tiroteo de 2012 de Rekia Boyd, una mujer negra de 22 años desarmada. Servin, que fue absuelto de homicidio involuntario, ha pedido desde entonces el pago de discapacidad por el trastorno de estrés postraumático. Una decisión sobre si califica para ese pago está pendiente, que podría ascender a más de diez de miles de dólares.

David Larson, profesor de derechos laborales en la Escuela de Derecho de Mitchell-Hamline en St. Paul, dijo que llegar a un acuerdo de separación voluntaria puede ser más simple que despedir a un empleado público como Yánez. La mayoría de los acuerdos de negociación colectiva requieren varios pasos antes de que alguien pueda ser despedido. Y si un despido es impugnado, puede haber un largo proceso de quejas y arbitraje.

“Dada la emoción que ha estado involucrada con esto y las protestas públicas, St. Anthony probablemente está diciendo que lo más importante para nosotros es terminar esto tan rápido como podamos”, dijo Larson.