Nueva herramienta ayuda a localizar y documentar el aumento en incidentes de odio

Por New America Media

Desde las elecciones de 2016 ha habido un alarmante aumento en los reportes de incidentes de odio en todo el país. Los reportes van desde el vandalismo y grafitis alimentados de odio hasta ataques físicos y tiroteos.



Los reportes se conocen en medio de un aumento en el temor y la ansiedad dentro de las comunidades de inmigrantes y minorías, impulsados por la retórica de la campaña y por las declaraciones y políticas de la actual administración.



Los expertos señalan que este temor ayuda a detener los reportes de crímenes de odio, que ya están ampliamente subestimados.



Los medios étnicos se han mantenido al tanto de estos incidentes, especialmente cuando los miembros de sus propias comunidades son víctimas. New America Media (NAM ) ha estado trabajando con nuestros socios de medios étnicos para ayudar a ampliar la visibilidad de sus informes sobre crímenes de odio e incidentes relacionados con el odio. Usted puede ver esa cobertura visitando la página de seguimiento del odio de NAM.



NAM también ha trabajado en informar a los medios étnicos sobre cómo reportar y cubrir los incidentes relacionados con el odio.



Pero cuando se trata de documentar con exactitud el odio, la realidad es que no existe un sistema de datos nacional. El FBI mantiene su Programa Uniforme de Denuncia de Delitos que se actualiza de manera muy lenta y se basa en informes de agencias de aplicación de la ley que denuncian o no – como es a menudo el caso – tales crímenes.



El Southern Poverty Law Center, por su parte, ha operado su propia base de datos, aunque la verificación de las reclamaciones de las víctimas, los testigos y los medios de comunicación ha sido un problema, con algunas denuncias que han resultado falsas.



Es por eso que NAM se ha unido a una colaboración nacional de medios de comunicación, grupos de derechos civiles y empresas de tecnología que están trabajando para rastrear y verificar con precisión los informes de crímenes de odio y los incidentes de prejuicios o acoso.



El proyecto Documenting Hate es liderado por ProPublica, una organización sin fines de lucro que ha creado el siguiente formulario para permitir que los testigos o las víctimas salgan a la luz y denuncien su experiencia. Los informes serán verificados antes de ingresar a una base de datos nacional que estará disponible, con restricciones de privacidad, para las salas de redacción y organizaciones de derechos civiles de todo el país. El formulario no es un informe para la policía ni para ninguna agencia gubernamental.



Si usted es miembro de los medios de comunicación étnicos, le recomendamos que suba este formulario a su propio sitio web para permitir a su audiencia la oportunidad de denunciar si ellos o alguien que conocen, son víctimas de un crimen de odio. Póngase en contacto con New America Media para obtener más información sobre cómo utilizar esta herramienta.