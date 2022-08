Nueva caravana migrante en el sur mexicano amenaza con salir hacia EE. UU.

Por: elnuevoherald.com

Un nuevo movimiento de migrantes centroamericanos y latinoamericanos que llegaron a Tapachula, municipio mexicano fronterizo con Guatemala, anunció que este lunes saldrá caminando por la carretera costera con el objetivo de poder llegar a Estados Unidos. La convocatoria a la nueva caravana fue colocada en un enorme cartón sobre un poste de luz en medio del parque central Miguel Hidalgo. Desde hace 15 días, no había presencia masiva de migrantes, pero ahora se ha reunido este grupo de personas provenientes de Honduras, El Salvador, Venezuela, Nicaragua, Colombia, Costa Rica y Venezuela. José Darío Márquez, migrante de Venezuela, quien se encuentra varado en Tapachula, narró a Efe que salió de su país para poder prosperar y lograr obtener recursos económicos para su familia. “Allá en Venezuela se gana al día tres dólares, donde una paca de harina vale dos dólares y no hay para poder darles de comer” a sus hijos, explicó.

Marina Arístides Rodríguez, otra migrante de Venezuela de edad avanzada, indicó que ya no cuenta con dinero, por lo que enfatizó que tendrá que salir caminando. “Al menos este grupo no quiere quedarse en México, sino que nos dejen avanzar, porque de nada sirve que nos entreguemos a migración y nos deportan de nuevo a nuestro país”, expresó. A sus 70 años, aseguró que caminará de día y de noche, con tal de alcanzar su meta porque su país, Venezuela, “no sirve”. Diego Fernando Arias, de Colombia, denunció que muchos migrantes han sido desplazados de sus países porque quieren, pero otros son obligados por grupos armados, para dejar sus casas y sus familias para poder obtener una vida mejor. “Venimos muchos con necesidad, lo poco que traíamos se nos acabó, por lo que pedimos la ayuda de los mexicanos para que nos dejen transitar, no queremos incomodar y ser un costo para México”, manifestó a Efe.

Remarcó que buscan llegar a Estados Unidos para poder ser la mano de obra y contribuir con sus impuestos a la economía de ese país. Este grupo de personas intentó salir este fin de semana, pero no tuvo un gran respaldo y pospuso su salida para la mañana de este lunes, ya que esperan que se reúnan personas que ingresan por la frontera sur y los que se encuentran en los albergues para congregarse en el parque central Miguel Hidalgo, donde será su punto de salida.