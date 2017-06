Nuestras Escuelas y Nuestros Niños

Por Iris Altamirano

Más de 20 padres asistieron la reunión mensual de las escuelas públicas en Minneapolis representando Anderson, Marcy Open, y Loring Park Elementary. Por más de una hora, estos padres pidieron consideración sobre temas de mala administración, falta de seguridad y limpieza, “bullying”, amenaza de cerrar programas de deportes en “middle school” y “budget” aprobado de $12 Millones para aire acondicionado y despues de esperar por más de 5 años todavía no tener nada para combatir las temperaturas del verano.

Una mamá, compartió que padres de Anderson tuvieron reunión con Superintendent Ed Graff para que el escuche de todas las problemas en la escuela y la demanda de padres es la necesidad de cambiar la administración. En la reunión, El Superintendente decepcionadamente dijo que no, no iba hacer nada. La mama de la escuela de Anderson, reafirmo que las problemas de Anderson no tienen nada que ver con el “budget”, aun el distrito siempre se cubre con que no hay “budget”. En su testimonio y en frente de la Mesa de Directivos, la mama dijo que conoce muchas familias que se han ido de Anderson por causa de la administración. En su testimonio la mama dijo que en una conversación con el Director Siad Ali, el le dijo: “Debo correr, o sacar a mi hijo de la escuela, pero correr no es la solución”.

Otra mamá de Anderson tambien reportó que la administración no es buena, las familias no se sienten bienvenidas a la escuela y le preocupa la seguridad de su niño. Es un sentimiento terible ir a trabajar y no estar segura que los hijos están en un ambiente de aprendizaje bueno.

Las madres de Anderson comunicaron gran fallas de parte de la administración en solucionar problemas, la falta de seguridad y limpieza, y también la gravedad de “bullying”.

“El bullying sigue muy duro en Anderson y nadie está haciendo nada”.

Una tercera mama de Anderson recalcó que su hijo está en Anderson y la preocupación de ir al trabajo todos los días y sentirse que no están en un ambiente de aprendizaje buena.

En Marcy Open padres rogaban por la continuación de deportes en “middle school”, estudiantes y padres de Marcy Open hablaron de su temor que no tengan acceso a deportes como “softball” y “volleyball.”

En Loring Park Elementary, reportes de la gran necesidad para aire condicionado. Un padre dijo que “aun nuestros ninos asisten el mismo distrito no recibir la misma educación. Eso no está bien”. Dijo que esta semana el y su esposa hablaron de que si el distrito cancele clases por el calor que pueden faltar al trabajo. El sí, pero muchas familias en la parte Norte de Minneapolis no pueden y pierden dinero (y trabajo) cuando el distrito no cumple con sus promesas.