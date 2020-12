No le deseo esto a nadie”: COVID está afectando desproporcionadamente a la comunidad latina de Minnesota

Por: MPR

La última vez que Emilia González Ávalos vio a su padre sano, la sorprendió en su casa con un desayuno y una jarra de café. Le alegró el día.

“Luego charlamos un poco y él dijo: ‘Sabes, me siento mal. … Estoy cansado, no sé qué está pasando'”, recordó González Avalos.

Su padre se fue a casa esa mañana de noviembre, y pasaron algunos días. Luego una llamada telefónica: Era su tío, diciéndole a González Avalos que era mejor que revisara a su padre porque había estado tosiendo. Tomó una máscara y corrió a su casa.

“Cuando abrí la puerta de su habitación, estaba acostado en su cama”, contó. “Sus ojos teníam ojeras muy profundas. Parecía muy enfermo. Y cuando me vio, trató de levantarse y fingir que estaba bien”.

Pero ni siquiera pudo ponerse de pie. González Ávalos lo llevó a la sala de emergencias, a pesar de sus recelos – estaba preocupado por la factura. Cuando llegaron al hospital, los médicos le dijeron a González Avalos que el nivel de oxígeno de su padre era bajo y que tenía “pulmones de COVID”. El día de Acción de Gracias, empeoró y le pusieron un respirador.

El aumento de los casos de COVID-19 es alarmante en todas partes, pero los índices en la comunidad latina de Minnesota y en todo el país son particularmente alarmantes. Muchos latinos hacen trabajos esenciales que no pueden hacerse a distancia y tienen más probabilidades de estar expuestos al virus. Y los que no están autorizados a estar en el país están en un aprieto particular: no califican para los beneficios del gobierno que pueden ser un salvavidas financiero para las familias que luchan durante la pandemia.

Datos recientes del Departamento de Salud de Minnesota muestran que el 11 por ciento de los admitidos al hospital a las unidades de cuidados intensivos con COVID-19 se han identificado como hispanos. La población hispana de Minnesota es sólo el 5 por ciento.

Los trabajadores esenciales

Los funcionarios de salud pública dicen que no están al tanto de un evento o brote específico que haya contribuido al aumento de casos en la comunidad hispana. Pero con muchos inmigrantes latinos ocupando puestos de trabajo esenciales en lugares como obras de construcción, plantas de procesamiento de alimentos y compañías de limpieza, los organizadores comunitarios dicen que estos trabajadores no pueden darse el lujo de trabajar desde sus casas para limitar su exposición al coronavirus.

El padre de González Avalos tiene 66 años. Originario de México, carece de autorización para estar en los Estados Unidos y ha estado esperando un estatus documentado desde 2001. Mientras tanto, ha trabajado en la construcción, y últimamente ha encontrado trabajo a través de una agencia de trabajo temporal. El último trabajo que tuvo fue empaquetando comida.

González Avalos dijo que la única forma en que ha podido conectarse con su padre es a través del iPad del hospital. Es difícil esperar cualquier noticia.

“Esos médicos están luchando de verdad por salvar su vida”, dijo González Avalos, director ejecutivo del grupo comunitario latino Navigate MN.

El Consejo de Asuntos Latinos de Minnesota llevó a cabo varias sesiones interactivas durante el verano invitando a los miembros de la comunidad a compartir cómo están enfrentando la pandemia. Hablaron de las condiciones de trabajo, la presión financiera y la desconfianza en el gobierno, dijo la directora ejecutiva Rosa Tock.

Algunos temen que puedan arriesgar su estatus migratorio al buscar beneficios como asistencia alimentaria y beneficios de desempleo, dijo Tock. Otros también temen hacerse la prueba de COVID-19.

“Ya existe cierta percepción en algunas comunidades de que la información no sería confidencial y se compartiría con otras entidades federales”, dijo.

‘Voy a perder a mi madre’.

El impacto del coronavirus en los latinos de clase trabajadora ha empeorado desde entonces.

Catalina Morales, de 29 años, se encontró recientemente en la fila con más de una docena de autos esperando ser examinados para COVID-19 en un sitio de servicios desde el carro en las Ciudades Gemelas. Eran sólo las 7 a.m., pero ella y su hermana llegaron casi dos horas antes de que el sitio se abriera con la esperanza de vencer a la multitud.

Morales, organizadora del grupo Fe en Acción y estudiante de la Universidad de St. Thomas, pasó el mes pasado cuidando a su madre y hermana gravemente enfermas en Illinois. Los familiares sospechan que fueron expuestos a través de su cuñado, que trabaja en la construcción.

Morales se alojó en una habitación de hotel con una cocina pequeña y preparó comida para sus sobrinas pequeñas mientras su madre y su hermana pasaron varios días en el hospital. La hermana de Morales estaba en la unidad de cuidados intensivos.

Morales estaba tan consumida por la idea de perder a su madre y a su hermana que no tenía capacidad para pensar en los gastos de hotel y de viaje ni en las próximas facturas médicas.

“Hubo una serie de días en los que estábamos pensando que mi madre y mi hermana van a morir”, dijo. “Uno: Voy a perder a mi madre, pero lo segundo es pensar qué van a hacer mis sobrinas sin su madre”.

Ambos parientes finalmente se recuperaron y dejaron el hospital. El cuñado de Morales ha vuelto al trabajo después de perder un mes de ingresos.

Pero para Emilia González Ávalos, el duro viaje con la enfermedad aún no ha terminado.

En Twitter publicó una captura de pantalla de una reciente llamada de Zoom que muestra en una foto a ella misma y a su hijo pequeño. El otro lado revelaba una desgarradora foto de su padre. Estaba acostado en una cama de hospital mientras estaba conectado a un dispositivo para ayudarle a respirar.

“Así es como mis hijos tienen que visitar a su abuelo que está en estado crítico”, escribió. “Su cara está azul. Mi hijo se queda en un rincón porque está asustado y grita ‘te amo’ desde lejos. Hay muy diferentes tipos de dolor en el mundo. De nuevo, no le deseo esto a nadie”.