Natalia Benjamín 1ra Latinx Maestra del Año de Minnesota (MNTOY – 2021)

Por: Sam Hernández

Mayo/junio ​​2022

Este artículo se enfoca y honra a Natalia Benjamin porque es la primera latinx en ser nombrada Maestra del Año de Minnesota (MNTOY) 2021 en el 57° aniversario del programa de Education Minnesota MNTOY.

El 1 de mayo de 2022, Education Minnesota celebró su 58º Banquete Anual para honrar a Natalia Benjamin, la actual Maestra del Año de Minnesota (2021-2022), el MNTOY del año pasado (2020-2021) y el próximo MNTOY para 2022- 2023. También fue sede de otros MNTOY, así como de finalistas actuales y del pasado ​​del programa Maestro del Año (MNTOYF). Se me dio una mención especial porque fui el primer finalista de Latinx MN Teacher of the Year (en 1968), el de más edad allí (92 años), mi presencia ahí fue para escribir este informe en español para los medios metropolitanos hispanos/latinx.

El maestro del año (TOY)se selecciona de entre 10 finalistas de MNTOY. Todos ellos son percibidos como iguales en talento y servicio. Eso hace que sea especialmente difícil seleccionar “el indicado”. En 1969, fui uno de los miembros del Panel de Selección. Sabíamos que entre las muchas razones que tendríamos que considerar estaba cuál de esos 10 finalistas sería el mejor para competir por el Maestro Nacional del Año. Esa persona sería un gran honor nacional para Minnesota.

Algunos de los oradores principales en el banquete fueron el gobernador Tim Walz, la Dra. Heather Mueller (comisionada del Departamento de Educación de MN) y Denise Specht (presidenta de Educación de Minnesota). De especial interés para nosotros los docentes fue la presentación realizada por Qorsho Hassan (Afroamericana) 2020 TOY y por Sarah Lancaster, el MNTOY para 2022-2023. Ella también no es blanca, es la primera maestra de ascendencia isleña del Pacífico asiático.

Natalia Benjamin es una latina nativa de Guatemala, nacida y criada en la Ciudad de Guatemala. Salió de Guatemala después de terminar su educación en la escuela pública (1995). Durante sus años de escuela primaria, asistió a una escuela de inmersión en francés. Aprendió inglés en la escuela secundaria y preparatoria. Ella es excepcionalmente fluida en español, francés e inglés, además de manejar bien la lectura y escritura rusa básica. En una década obtuvo su B.S. y M.A. en la Universidad Brigham Young (BYU) en Utah. Su B.S. es en biología molecular (química) y su maestría es en adquisición y enseñanza de idiomas. Terminó sus cursos finales de maestría en la Universidad Estatal de Boise en Utah. También obtuvo una licencia/certificado de lectura/enseñanza en la Universidad de St. Mary en Winona, así como un certificado en educación bilingüe/educación lingüística heredada en la Universidad de Wisconsin en Whitewater. Su trabajo de voluntariado y membresía/oficina es numeroso y diverso. Por mencionar algunos: temas de mujeres, fotografía, equidad para no blancos, natación, entrenamiento para competencias académicas, artes y música, biblioteca/libros, etc.

Conoció a su futuro esposo en BYU. Se casaron y tuvieron su primer hijo (de 4) allí. Mientras estaba en BYU, ella y su esposo comenzaron una pequeña empresa: una escuela para enseñar español y francés a niños de primaria. Se dio cuenta de que aprender un idioma extranjero es tan difícil e intrincado como las ciencias, la biología y las matemáticas; que están basados ​​en fórmulas. Los idiomas llevan su cultura y el estudiante bilingüe y/o multilingüe bien enseñado se vuelve multicultural también: el estudiante mejor preparado para convertirse en un defensor antirracista de la igualdad de todas las personas. Con esa oportunidad en sus manos, con mucho gusto se convirtió no solo en una maestra, sino en una excelente. ¡Pasó de no considerar inicialmente la enseñanza a uno de los 50 mejores maestros de la nación!

La “enseñanza” es un elemento clave de la educación, pero no lo es todo. Enseñar es formar al alumno en el conocimiento del curso que se le imparten ⸻ los idiomas en el caso de Natalia. La raíz de la palabra “educar” es “edu-“. Significa “sacar” en lugar de forzar. Es el mejor maestro quien encuentra formas de alentar y motivar a los estudiantes a abrazar la belleza y el beneficio del aprendizaje y “sacar” su amor por adquirir conocimiento. Cuanto mayor sea su conocimiento de rango múltiple, menor será su ignorancia: la falta de datos. Este impulso por la verdad los incita a no ignorar los datos, a autocriticarlos y a estar más preparados para lidiar con temas clave actuales como el racismo sistémico y la teoría crítica de la raza (CRT por sus siglas en inglés).

El mejor maestro rara vez solo enseña su materia. Usan sus cursos para expandir la “educación” con sus muchos “ser y hacer”. Son líderes transformacionales porque transforman a sus estudiantes seguidores en líderes para sí mismos. El compañerismo y el civismo son resultados naturales en los estudiantes de una clase dirigida por un excelente maestro. Probablemente estos estudiantes terminarán liderando en su comunidad, estado o nación.

Las únicas cosas que tendemos a conservar son las cosas que compartimos. Los mejores maestros comparten con su ejemplo. Sus alumnos crecen en un ambiente de amor y mucha expectativa. Es dentro de ese ambiente que superarán incluso las expectativas más altas puestas en ellos. Una maestra destacada como Natalia Benjamin no es solo una “maestra del año”. Ella, y todos los maestros como ella, son “Maestros de por vida”.

Natalia Benjamin enseña aprendizaje de inglés y estudios étnicos en el distrito escolar de Rochester. Espero que le envíes un mensaje de felicitación. Su correo electrónico es nabenjamin@rochesterschools.org