Música es Vida

Por: Li1.Lean

Uno de los más grandes retos a nivel global hoy en día es, sin duda, la ansiedad y la depresión. EU se encuentra entre los países que ocupan los primeros lugares de ésta, ya considerada epidemia de salud.

El cuidado de la salud a través de la música son la base para dar cuenta regresiva a este problema que afecta a muchos jóvenes y adultos y que cuesta miles de millones de dólares a los gobiernos. Se requiere un compromiso a nivel individual, colectivo, social, empresarial y gubernamental para implementar programas que apoyen la calidad de vida de las personas y que ayuden a evitar un colapso económico a las empresariales y a los gobiernos.

Uno de los ámbitos más impactados por dichos problemas, es el laboral. A las empresas, las enfermedades derivadas por el problema señalado (ansiedad y depresión), les cuestan cientos de millones de dólares por baja productividad, ausentismo y rotación de personal. Es momento entonces de que las empresas contemplen la implementación de programas de ejercicio y música como uno de sus ejes rectores en pro de la productividad y la elevación de la calidad de vida de sus empleados y de su propia salud financiera.

Invertir en este tipo de programas implica también convertirse en una organización de vanguardia como empresa socialmente responsable. En la actualidad cada vez más personas con sensibilidad y compromiso hacia el bienestar se involucran en programas que buscan el objetivo señalado. Tal es el caso del Profesional Técnico en música Li1 Lean…, quién a través de su experiencia y participación en eventos, ayuda a los jóvenes con ansiedad. Ha adquirido la plataforma necesaria para poder implementar programas como el de” MUSIC IS LIFE “, mismo que tiene entre sus líneas de acción la propuesta de una relajación adecuada que se complementa con una serie de ejercicios físicos ya consideradas terapias complementarias, que atienden también el otro aspecto por demás importante: “El equilibrio emocional”. Así, con el objetivo de compartir su experiencia en orientación multidisciplinaria, LI1 LEAN, convoca a todas las organizaciones a conocer e implementar para sus colaboradores el programa “MUSIC IS LIFE”, que no sólo benefician a quienes padecen alguna de las enfermedades señaladas, sino que traen beneficio a todos los miembros de una organización.

Gabriel Montes, mejor conocido por su nombre artístico Li1.lean, es músico, cantante, compositor y produce en inglés y español. Su nombre surgió debido a su popularidad entre la comunidad latina y las redes sociales con su diversa música. Él compone canciones bilingües y experimenta con las dos culturas con la intención de opacar cualquier frontera entre ellas. Actualmente dirige el programa llamado “MUSICA ES VIDA” que se enfoca en el tratamiento de ansiedad y depresión, cree que el poder de la música puede superar cualquier obstáculo. Dónde encontrarlo: Instagram -Li1.lean, Soundcloud -Li1.lean, YouTube -LiL LEANTV, Snapchat- Li1.lean