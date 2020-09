Mucho sobre un chicano amable

Por: Sebastián (Sam) Hernández

Gilbert De La O (De Lao) tiene ahora 74 años, lucha contra el cáncer en tres frentes y le va bastante bien. Recibió un Corazón Púrpura mientras estaba en el Ejército durante la Guerra de Vietnam. La batalla en la que estuvo se conoce como Operación Abilene. Fue sangriento y desastroso. Un miembro de la tripulación de un helicóptero de la Fuerza Aérea bajó del cielo “como un ángel” y salvó el día. Cuando su helicóptero se fue, se quedó para ayudar y murió salvando las vidas de 60 hombres que incluían a Gilbert. Este “ángel”, William Pitsenbarger, recibió póstumamente la Medalla de Honor. Recientemente se filmó una gran película titulada “La última medida completa” (“The Last Full Measure”). Gilbert fue entrevistado para esta película y su nombre aparece en los créditos finales. Todo esto hizo que Rubén Rosario, del St. Paul Pioneer Press, entrevistara a Gilbert sobre sus hazañas militares (publicado el 19 de abril de 2020). Rubén también me entrevistó (publicado el 22 de septiembre de 2018)) cuando le informaron que había sufrido un derrame cerebral y no se esperaba que viviera mucho. Este informe cubrirá un área no cubierta en el informe de Rubén.

Gilbert es un enigma. Durante mucho tiempo ha sido amable, atento, curioso, silenciosamente activo, un trabajador dedicado a “La Raza” – la causa latina. Bien podría haber sido diferente en su juventud y definido de manera diferente, pero aun entonces era un activo defensor de los derechos civiles y humanos. Asistió a la universidad unos tres años, pero las circunstancias le impidieron terminar la carrera. Ha vivido principalmente en el “West Side” de St. Paul y se ha ofrecido como voluntario regularmente para enseñar deportes para la entonces West Side Neighborhood House. Es muy respetado tanto por su conocimiento como por su servicio a “las calles de nuestra gente latina”. Realmente es un “graduado de Street Academy”. Sostiene la reverencia que se le ha dado solo a un muchas veces “compadre” (“padre asistente” por bautizar, confirmar y quinceañera de muchos niños como padrino). Es como un “pueblo” (comunidad) “Ph.D.” Es uno de los pocos latinos incondicionales de la comunidad latina del “barrio” de St. Paul.

Conocí a Gilbert a finales de los sesenta y principios de los setenta cuando era asistente de director interno en la escuela secundaria West Side Humboldt, de la que se había graduado. Este fue el período distintivo del Movimiento Chicano nacional en plena energía de protesta exitosa por la igualdad nacional latina en todas las cosas. Gilbert estaba particularmente frustrado con el pecado de omisión: las formas sistemáticas y racistas en que la educación estaba descuidando enseñar la historia, la cultura y la herencia de los latinos y sus contribuciones al estilo de vida de los Estados Unidos. Me interesó especialmente su defensa, porque yo iba haciendo precisamente eso como Defensor del Pueblo Nacional sobre diversidad cultural para el Grupo de Trabajo Nacional de Educación de la Raza. Fuí el consultor clave para los estados del Medio Oeste y capacitamos a todos los distritos escolares clave con un alto porcentaje de estudiantes no blancos. Estados Unidos se dividió en cinco áreas para consultores.

Nosotros, a sabiendas, éramos seguidores de los Tres Caballeros del Movimiento Chicano: Corky González (educación), César Chávez (trabajadores agrícolas migrantes) y López Reis Tijerina (concesiones de tierras). Gilbert también fue seguidor de estos líderes del Movimiento Chicano. Su defensa fue en la comunidad de base, una actividad de grupo de demostración proactiva crucial y a menudo subestimada que hace que las cosas se hagan a nivel local. Impulsó la Cruzada por la Justicia de Corky González y organizó los Boinas Marrones para comenzar a promover el orgullo y la conciencia de la cultura latina. Gilbert participó activamente en la creación de un capítulo de los Boinas Marrones en el West Side y participó personalmente en manifestaciones callejeras y marchas militares. También fue miembro del Frente de Liberación Latina (LLF), liderado por Nick Castillo Jr. Junto con el LLF, cuyo liderazgo incluía a Ramona Rosales, Nick, Ray Robal, Roberto Acosta, James Duarte y Manuel Guzmán impulsaron el establecimiento del Departamento de Estudios Chicanos. El LLF reclutó a Alfredo González como el primer presidente del Departamento.

Este esfuerzo llevó años de confusión: reiteradas deliberaciones, manifestaciones, protestas, sentadas, etc. El “pueblo” no olvidó los esfuerzos de Gilbert. Participaron en el esfuerzo por lograr que lo eligieran para convertirse en miembro de la junta de Las Escuelas Públicas de St. Paul. Es el primer miembro latino (chicano mexicanoamericano) de esta junta en ser elegido en los 47 años de historia de las escuelas de St. Paul. También sirvió en la Comisión de Asuntos Internos Civiles de la Policía durante seis años, cuatro de ellos como presidente.

Personalmente, estoy agradecido y en deuda con Gilbert y otros como él. Personas como yo (consultor de Asuntos Hispanos para las Escuelas Públicas de St. Paul) somos contratados y pagados, y abogamos por nuestras necesidades latinas. Nuestro éxito depende del grado en que líderes de base como Gilbert preparen a la comunidad para nuestros llamamientos.

Gilbert ha atravesado muchas crisis como soldado en el horror y la crueldad de la guerra, y es un defensor sincero y comprometido de la eliminación de la crueldad racial contra nosotros los latinos. Él es un mérito y modelo poco común de cómo ser un soldado autoproclamado para el cambio. Que Dios lo guarde con nosotros.