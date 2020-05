MSP Film Presenta: MSPIFF39 REDEFINIDO: Un festival de cine virtual 15 – 23 de mayo de 2020

La Sociedad de Cine MSP se complace en anunciar que el 39º Festival Internacional de Cine de St. Paul de Minneapolis (MSPIFF) se relanza como MSPIFF39 Redefined. Este Festival Internacional de Cine de St. Paul de Minneapolis Virtual se llevará a cabo del viernes 15 de mayo al sábado 23 de mayo de 2020 y contará con una sólida selección de películas de ficción y documentales que fueron programadas originalmente para el MSPIFF.

Cada primavera, la MSP Film Society se enorgullece en presentar el MSPIFF, una deslumbrante muestra de más de 250 audaces y emocionantes películas que representan a 100 países y culturas de todo el mundo. Sin embargo, el 13 de marzo de 2020, sólo cuatro semanas antes de que se iniciara la 39ª edición del MSPIFF, los casos de Covid-19 comenzaron a aumentar drásticamente en nuestro país y, siguiendo las recomendaciones del Gobernador de Minnesota Tim Walz, la Directora Ejecutiva de MSP Film Society, Susan Smoluchowski, tomó la decisión necesaria de posponer el festival de este año en interés de la seguridad y la salud de nuestra comunidad, los patrocinadores y el personal. El lunes siguiente, 17 de marzo, el personal de la Sociedad Cinematográfica MSP comenzó a trabajar diligentemente en la reimaginación de un festival de cine que aún pudiera brillar a la sombra del Orden de Permanencia en Casa, y reunir a nuestra comunidad amante del cine dentro de los parámetros de las pautas de distanciamiento social.

“A principios de año, la MSP Film Society anunció que “AJUSTE SU PUNTO DE VISTA” sería el tema del MSPIFF 2020 – y lo profético que se ha convertido ese lema para todos nosotros”, dijo la Directora Ejecutiva Susan Smoluchowski. “Tan desconsolado como nuestro personal y la comunidad se encontraba por el giro de los acontecimientos, MSP Film Society está encantada de relanzar nuestro querido festival como MSPIFF39 Redefined – A Virtual Film Festival. A medida que continuamos ajustando nuestros puntos de vista, esperamos que disfruten de nuestros esfuerzos para ayudarles a salir de los confines de la sala mientras viajamos por el mundo juntos durante nueve días de magia para contar historias”.

Los programadores del MSPIFF han asegurado un emocionante surtido de películas de nuestra programación original para presentar un festival de cine virtual que se mantiene fiel a la reputación del MSPIFF como un festival de cine de clase mundial y verdaderamente internacional, y ya han asegurado más de dos docenas de películas de todo el mundo, con más títulos confirmados diariamente.

“Estamos más entusiasmados que nunca de mostrar una pizarra de películas extraordinarias de todo el mundo en un momento en el que todos anhelamos sentirnos conectados”, dice Jesse Bishop, director del Programa del MSPIFF. “A medida que el personal del MSPIFF, junto con la comunidad mundial de festivales de cine, se mueve en este nuevo carril de festivales de cine virtuales, estamos encantados de presentar MSPIFF39 Redefined.”

La alineación de MSPIFF39 Redefinida, así como nuestras preguntas frecuentes sobre cómo ver en casa, se puede encontrar en MSPfilm.org.

Detalles adicionales del Festival MSPIFF 39 Redefinido:

El Festival Internacional de Cine de St. Paul de Minneapolis 2020 (MSPIFF) es conocido como: “MSPIFF39 Redefinido”: Un Festival de Cine Virtual”

15 al 23 de mayo de 2020.

Incluye más de dos docenas de películas, con más títulos añadidos diariamente.

Incluye una mezcla equilibrada de películas de ficción y documentales de todo el mundo, incluyendo varios títulos de Minnesota Made (Hecho en Minnesota).

Todas las películas de MSPIFF39 Redefined fueron programadas en nuestra alineación original de MSPIFF 2020.

Algunas de las películas se presentarán en fechas/horas específicas, otras estarán disponibles durante la duración del festival.

Incluye una emocionante serie de festividades tradicionales en el mundo virtual:

Reuniones virtuales cada noche del festival, incluyendo nuestra Fiesta de Apertura. o Proyecciones programadas seguidas de preguntas y respuestas en vivo con muchos de los cineastas. o Premios del público del MSPIFF en las categorías de Largometraje de Ficción y Documental.

Las entradas para las proyecciones individuales son de 5 dólares para los miembros de la MSP Film Society, 10 dólares para el público en general.

Los poseedores de la contraseña del MSPIFF que hayan comprado por adelantado tendrán acceso total al MSPIFF39 Redefinido.

MSPIFF39 Redefined es presentado por la MSP Film Society, una dinámica organización sin fines de lucro 501(c)(3) dedicada a fomentar una apreciación conocedora y vibrante del arte del cine y su poder para informar y transformar a los individuos y las comunidades.

MSPIFF39 Redefined es generosamente apoyado por muchos patrocinadores, incluyendo The Star Tribune, Cedarwoods Foundation, Academy of Motion Picture Arts and Sciences, Minnesota State Arts Board’s Legacy Funding and Arts Access Grant, National Endowment for the Arts’ Art Works Grant, McKnight Foundation, ARRAY Ascend Grant, St. Paul Cultural STAR Grant, US Bank Wealth Management, Best Buy Community Grant, Knock, Inc.., MSP Magazine, Jazz 88, Depot Renaissance Minneapolis Hotel, Landmark Center, numerosas empresas de propiedad y sede local, consulados de todo el mundo, nuestros Círculos de Maestros y Auteurs y los más de 2.500 miembros y donantes de MSP Film Society.

