MORENA no es un partido tradicional

Opinión Por: Marcos Dávila

Como sabemos, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cuenta con el respaldo del pueblo y con el respaldo de una fuerza política organizada y fuerte, MORENA, lo que le facilita el camino para gobernar y seguir avanzando. MORENA tiene mayoría en la Cámara de Diputados, en el Senado y en gran parte de los congresos locales, y el proceso de la 4T es bien visto por la gran mayoría de los mexicanos.

No obstante, sabemos que algo no anda bien cuando la amplia gama de obradoristas, los sin partido, no están confiando del todo en MORENA. Para ganarse al sector obradorista, MORENA podría comenzar por rectificar, saber aceptar que hay errores, señalar esos errores y arreglarlos.

Suponiendo, en el peor de los casos, que MORENA se descompone (aquí es la parte donde los conservadores se frotan las manos). De ser así, AMLO estaría en aprietos porque el fracaso de MORENA, tengo optimismo en que eso no va a suceder, no le conviene a nadie. La debacle de MORENA no le convendría a AMLO y, por obvias razones, no sería algo bueno para el proceso de la 4T. Si MORENA se descuida, eso daría motivos para que esa larga pesadilla llamada neoliberalismo regrese, más salvaje que nunca, a seguir haciendo de las suyas en México.

Por ello, entre otras cosas, creo que:

• MORENA debe volver a hacer suyas las demandas más justas del pueblo. No solo en la palabra, no solo en lo parlamentario, sino en la movilización social.

• MORENA puede, si quiere, liderar la campaña de enjuiciamiento a expresidentes.

• MORENA puede, si quiere, salir a marchar el 1ro de mayo, por los derechos de las y de los trabajadores. En defensa de los proyectos impulsados por la 4T.

• MORENA puede, si quiere, ayudarle a AMLO a limpiar las instituciones. Por ejemplo: llamar a movilizarse para exigir la renuncia de los corruptos que integran el Instituto Nacional Electoral (INE).

• Obviamente, la formación política en nuestro partido-movimiento es indispensable para mantener la fortaleza política y asegurar avances de largo alcance. Por qué no darle absolutamente toda la prioridad al Instituto de Formación Política.

• Reafirmemos la convicción de que hoy la única alianza debe de ser con el pueblo. Ni priistas ni panistas, cero alianzas con partidos y políticos tradicionales y corruptos. ¡Hay que cerrarle las puertas del partido al prianismo, pero ya!

En conclusión, ni AMLO, ni MORENA, ni la 4T serían nada sin el pueblo. Por lo que una tarea obvia en MORENA es seguir ganándonos a ese pueblo. Es cuestión de no defraudar a aquellos quienes tienen sus esperanzas depositadas en la 4T.