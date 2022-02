MOA celebra 30 años. Eventos/regalos planificados a lo largo de 2022

Por: river967.com

Recuerdo cuando el Mall of América abrió sus puertas a principios de los 90. Concretamente, fue en agosto de 1992. Yo estaba en la universidad y fue un gran acontecimiento. Todo el mundo hablaba de este gigantesco centro comercial que iba a estar en Bloomington, y que iba a tener casi todo lo que se pudiera imaginar incluido en este centro comercial… más bien un destino de diversión. La gente viene de otros países para ver el “mega centro comercial”. Es una atracción turística. Aunque algunos lo consideran la peor atracción turística. Pero da igual. Está aquí, y es realmente genial.

Ahora, hemos alcanzado un hito con esa estructura. Ha sufrido muchos cambios desde aquella inauguración. Tiendas entrando y saliendo, el parque de atracciones en medio del centro comercial cambiando de patrocinadores. ¿Recuerdas el Campamento Snoopy? Ahora es Nickelodeon Universe. Como sea, sigue siendo un parque de diversiones en un centro comercial cubierto, ¿quién tiene eso?

Según Bring Me the News, habrá eventos durante todo el año.

“A lo largo de los últimos 30 años, hemos crecido, nos hemos adaptado y hemos introducido cambios innovadores en la experiencia comercial, pero una cosa ha permanecido constante, y es nuestra promesa de ofrecer algo a todos los que nos visitan”, dijo Jill Renslow, vicepresidenta ejecutiva de Mall of América, en un comunicado.”

Sí, han pasado 30 años. Y el Mall of América ha anunciado que tendrá algunos eventos para celebrar ese hito durante todo el año 2022. Esto comenzó el pasado viernes con un “Back to the 90s Drag Espectáculo”. Los participantes fueron del programa RuPaul’s Drag Race.

También habrá varios regalos a lo largo del año. El primero anunciado será un regalo de la Super Bowl.

“El primer sorteo anunciado es un paquete para el Super Bowl, que incluye dos entradas para el Super Bowl LVL, billetes de avión y alojamiento en un hotel. Las inscripciones para el sorteo se aceptan hasta el domingo.”

Espere que se anuncien más sorteos y eventos a lo largo del año. Celebremos los 30 años de Mall of América.

“Estamos entusiasmados de poder compartir la celebración de nuestro 30º aniversario, que incluye todo tipo de regalos, eventos comunitarios y apariciones de celebridades, con nuestros invitados que han contribuido a hacer de Mall of América lo que es hoy”.