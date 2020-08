Mitología y su injusticia a la inmigración – Parte 4

Por: Sam Hernández

Mito número 4: los inmigrantes contemporáneos no quieren “mezclarse” o asimilarse y volverse “americanizados”. No es verdad.

La palabra “americano” nuevamente reaparece como una inferencia a que “americanismo” es un privilegio disponible únicamente para los blancos de los Estados Unidos. Esto es una mentira audaz proclamada por tanto tiempo por esta nación que la palabra, que incluso las otras naciones del continente americano llegan a creerlo inconscientemente que es verdad. Muchos de nosotros latinos lucharemos continuamente contra este uso del nombre inapropiado. Tenemos el derecho al igual que los blancos estadounidenses de sentir orgullo y reconocimiento en la “grandeza” que representa el ser “americanos”. La mayoría de los actuales inmigrantes en los Estados Unidos son latinos de naciones americanas. De estas naciones, el país “americano” del que provienen la mayoría de estos inmigrantes es México. Ahí es donde realmente los ciudadanos son “mexicanos americanos” de los Estados Unidos Mexicanos de América. México no es solo América. Es parte de América del Norte (incluidos los EE. UU. Y Canadá). Es el nacionalismo blanco de los Estados Unidos que infiere que un mexicano no es “americano” hasta que llegue a “América” ​​ (es decir, los Estados Unidos).

¿Y qué hay acerca del guion para los mexicanoamericanos? ¿Eso significa que los blancos son estadounidenses-americanos, alemanes-americanos, ingleses-americanos, etc.? Por supuesto que no. Esto significa que el propósito del guion es para designar que esta persona es ahora parte (la mitad) de donde vino y la otra mitad es americano porque está en los Estados Unidos. Esto es racismo y división. ¡Este guion se usa solo en personas no blancas! Sutilmente, este plan de comportamiento es hacerles saber a los no blancos que nunca serán iguales y, a través del odio y la división, ¡les enseña a los blancos que es muy probable que son superiores! Para los blancos, convertirse en “unidos” asimilativamente en su “crisol” tienen mérito y recompensa porque les traería estabilidad económica, riqueza material y el verdadero sueño americano: igualdad social y humana. Eso no es posible para quienes no son blancos, mientras prevalezca el nacionalismo blanco. Nosotros vemos un mito en una asimilación real y tenemos una motivación diferente para considerarlo una vez que descubrimos que no somos “fusiónales”.

Como consultor de capacitación en diversidad cultural, uno de los componentes que utilicé se llamaba “El cuento de la O”. En una pantalla se mostraba un gráfico lleno de (X) equis. Fuera del gráfico, en la esquina inferior izquierda de la pantalla, había una sola O. Está “fuera” porque no es una X como las de la sociedad en general. Hay muchas razones para ser una O. Una de ellas es no ser blanco. La O quiere “entrar”, y emula el comportamiento y la forma de vida de las X (asimilación cultural) hasta que se vuelve tan parecido a una X que se convierte en un “token/asimilado de X”. Pronto, parece que esta O es una X. ¡Es una X tan buena que también rechaza a otras O! Sin embargo, se le advierte a O que, pase lo que pase, sigue siendo una O. Pero la O puede estar seguro de que es lo más que puede aspirar en la situación. ¡Ya que nunca puede ser una X, es una maldita X-O! Como Obama es una X-O.

Los no blancos se asimilan mejor al convertirse en bilingües y biculturales. De esa manera pueden complacer y servir mejor a la cibercultura (sociedad dominante), y ambas culturas se beneficiarán. Y todavía pueden retener su cultura nativa no blanca que los nutre con una plena igualdad humana.

Los inmigrantes quieren y necesitan establecer nuevas raíces. Han pasado de una situación muy adversa a un lugar que ofrece mejores oportunidades y que con el tiempo podría convertirse en la mejor situación de su vida. Han viajado miles de millas, superado obstáculos como encontrar trabajo, aprender inglés lo más rápido posible, pagar tarifas de naturalización, lidiar con la burocracia letárgica, prepararse y completar una prueba de ciudadanía por escrito (un proceso que puede llevar años). En 2010, unas 500,000 personas se convirtieron en ciudadanos naturalizados. La mayoría de ellos sufrieron pobreza, bajos salarios, viviendas deprimentes, vecindarios pobres y otras limitaciones de personalidad debido al racismo nacional. Esta determinación de buscar la pertenencia y la igualdad humana, a pesar de todo, no es un comportamiento de personas que toman a la ligera convertirse en ciudadanos estadounidenses. La meta y la esperanza continúan creciendo. En 2018, 756,000 se convirtieron en ciudadanos y parece que ese número aumentará en aproximadamente un 16% en 2019.

Estados Unidos sigue siendo un bastión de esperanza y oportunidad para quienes buscan ayuda como los inmigrantes. El gobierno ya no se hace eco de las palabras de la Estatua de la Libertad, pero la mayoría de la gente común, grupos religiosos, organizaciones especiales a favor de los inmigrantes (políticos y no políticos) y líderes únicos claves (no blancos y blancos) ofrecen esperanza. El gobierno todavía tiene suficientes elementos de trabajo de democracia y socialismo para luchar contra las fuerzas cleptocráticas antiinmigrantes de los conservadores y de la extrema derecha. La creencia cristiana que nos pide que “demos la bienvenida al extraño” prevalecerá. Sin embargo, este país está formado por inmigrantes porque siempre los ha necesitado. Los necesita ahora.