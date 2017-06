Minnesotanos crean ‘Recuperar su Estado’

Por Rena Sarigianopoulos, KARE

¿Alguna vez has pensado, debería estar más involucrado en el proceso político … o por lo menos ser más educado al respecto? Seamos sinceros que requiere tiempo y esfuerzo. Dos cosas que muchos de nosotros simplemente no hacemos o no podemos hacer. Ahora, una pareja de Minnesota decidió tomar algunos de los esfuerzos para nosotros. Melissa Shoenberg y su esposo han estado ocupados desde noviembre, la elección contenciosa le hizo darse cuenta – ella no estaba involucrada en la política – por lo menos no lo suficiente. “Tuve varias conversaciones con familiares y amigos”, dijo. “Yo estaba en Facebook haciendo lo que me gusta, compartiendo y comentando, y toda esa comunicación fue a ninguna parte, estaba vacía, está vacía si no va a la persona adecuada y no la envío a mis representantes”. Shoenberg comenzó a investigar proyectos de ley y contactar a legisladores a través de varios medios. Para ella era mucho tiempo y desinflado. “Recibí muy poca o ninguna respuesta”, dijo Shoenberg. “Podría volver a mi burla de bah, la democracia está muerta o cambiar la narración un poco para que mi esposo y yo construyamos el sitio web Take Back Your State” (Recuperar su estado).

¿El objetivo del sitio web? Hacer que la capacidad de actuar sea fácil y transparente

“Simplemente visite al sitio, haga clic en un tema en el que está interesado”, dijo. “Usted es capaz de ver dónde está representado en la legislatura. Sus representantes aparecen en la pantalla y se les puede escribir cualquier tipo de comentario. Para el fin del año, tendremos funcionalidad para que la gente pueda ver cómo se compara su voto con el voto de su legislador así que cuando llegue el tiempo de elección pueden tomar algunas decisiones basadas en datos personalizados “. Pero, ¿por qué preocuparse con el nivel estatal cuando tanto está pasando ahora con nuestro gobierno federal? Melissa dice que nuestros estados tienen mucho poder sobre nuestros impuestos, educación, salud y atención médica. Y ahí está el futuro. “Nuestros legisladores estatales son probablemente nuestros futuros líderes en el Congreso y si los evaluamos aquí en casa, tenemos mejor idea si tienen nuestro mejor interés en el corazón cuando lo hagan”, dijo.

“Take Back Your State” (Recuperar su Estado) no está sólo aquí en Minnesota. Toda la información sobre cada proyecto de ley que se presentó, quién lo patrocinó y cómo votó la gente, se puede encontrar en 10 estados. Todo a su alcance porque una mujer de Minnesota hizo algo de autorreflexión. “Sólo tengo que culparme yo misma en la democracia y porque no hice nada para afectar el cambio”. Pero entonces, lo hizo.