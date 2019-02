Minnesota demandan a Trump sobre la declaración del muro de emergencia

Ya son 16 estados

The Associated Press, MPR News Staff

Minnesota y 15 estados, encabezados por California, presentaron una demanda el lunes contra la declaración de emergencia del presidente Trump para financiar un muro en la frontera de EE. UU. Y México.

El fiscal general Keith Ellison anunció que Minnesota se uniría a la demanda multi-estatal para prescribir al gobierno de Trump “de desviar de manera ilegal e inconstitucional fondos federales para construir un muro a lo largo de la frontera sur de los Estados Unidos que el presidente Trump anunció en su declaración de emergencia el viernes 15 de febrero”. Según un comunicado de prensa.

“El presidente Trump, quien no pudo persuadir al Congreso y al pueblo estadounidense de que es necesario un muro, está perjudicando a la gente de Minnesota al forzar esta crisis constitucional. Me uní a esta demanda porque no puedo permitirle que haga eso”, dijo Ellison. En el comunicado emitido el lunes por la noche.

El fiscal general de California, Xavier Becerra, emitió un comunicado el lunes diciendo que la demanda alega que la acción del gobierno de Trump viola la Constitución.

“El presidente Trump trata el estado de derecho con absoluto desprecio”, dijo Becerra. “Sabe que no hay una crisis fronteriza, que su declaración de emergencia es injustificada y admite que probablemente perderá este caso en el tribunal”.

Uniéndose a Minnesota y California están los abogados generales de Colorado, Connecticut, Delaware, Hawai, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón y Virginia.

Trump declaró una emergencia nacional para cumplir su promesa de completar el muro.

La medida le permite al presidente eludir al Congreso para usar el dinero del Pentágono y otros presupuestos.

California ha desafiado repetidamente a Trump en la corte.

“El presidente Trump está creando una crisis y declarando una ’emergencia nacional’ inventada para tomar el poder y socavar la Constitución”, dijo el gobernador de California Gavin Newsom en un comunicado. “Esta ’emergencia’ es una desgracia nacional”.

https://www.mprnews.org/story/2019/02/18/minnesota-joins-15-states-suing-trump-over-emergency-wall-declaration