Minneapolis y St. Paul pueden tomar varias medidas para mejorar la vida y fomentar el éxito económico de los inmigrantes y refugiados, según un nuevo estudio.

Funcionarios municipales de Minneapolis y St. Paul, organizadores comunitarios y líderes empresariales participaron en un estudio que ofrece soluciones para ayudar a los inmigrantes y refugiados. El informe recomienda ampliar los conocimientos multilingües y mejorar la formación de la policía. Las conclusiones se presentarán a ambos ayuntamientos para su aplicación.

Por HIBAH ANSARI-Sahan Journal

Un nuevo informe sobre las experiencias de los inmigrantes y refugiados de las Ciudades Gemelas recomienda establecer consejos consultivos para informar a los responsables políticos, aumentar la formación en competencia cultural de la policía y ampliar los servicios sociales, entre otros esfuerzos.

El informe “The Journey to Belonging in the Twin Cities”, publicado el 31 de marzo, es fruto de la colaboración entre la Cámara de Comercio Regional de Minneapolis y la Cámara del Área de St. Paul. El informe, de 22 páginas, está concebido como un plan para hacer que las Ciudades Gemelas sean más acogedoras para los inmigrantes y refugiados, al tiempo que refuerzan su inclusión en la economía regional.

Edmundo Lijo, que también trabaja en asuntos de inmigrantes y refugiados para la ciudad, dijo que el equipo de investigación trabajó con una amplia gama de organizaciones comunitarias que representan los intereses de diferentes grupos de inmigrantes. Conectar con los inmigrantes y refugiados fue difícil debido a la pandemia del COVID-19, dijo.

“Se trata de un plan muy completo”, dijo Lijo. “Abarca muchas áreas diferentes y se hizo intencionadamente así para darnos un amplio espectro de recomendaciones”.

Michelle Rivero, directora de la Oficina de Asuntos de Inmigrantes y Refugiados de Minneapolis, dijo que el informe fue creado a través de un sólido esfuerzo de colaboración. Un comité de funcionarios de la ciudad, organizaciones comunitarias y líderes del desarrollo económico local contribuyeron al informe.

“Cada parte de este informe tiene valor”, dijo Rivero. “Desde las recomendaciones y estrategias hasta quiénes componían el comité asesor, los datos que se incluyen en el informe y la bibliografía”.

Según el informe, los inmigrantes y refugiados representan más del 15% de la mano de obra empleada en Minneapolis y el 22% en St. Paul. También constituyen el 13% de los propietarios de empresas en Minneapolis y el 33% en St. Paul.

Grace Walz, vicepresidenta de políticas públicas de la Cámara de Comercio Regional de Minneapolis, dijo que crearon el informe para mostrar cómo los inmigrantes y los refugiados contribuyen a la economía y para proporcionar estrategias sobre cómo mejorar su participación en múltiples áreas.

“No queríamos que este cuerpo de trabajo se sintiera duplicado”, dijo Waltz. “Nuestra intención desde el principio era utilizar este enfoque global como una forma de reunir a todas estas organizaciones, todo el trabajo, y destacarlo de una manera integral”.

Los funcionarios de la ciudad que dirigen el esfuerzo se apoyaron en un comité asesor formado por 34 representantes de diversos sectores, como organismos de reasentamiento de refugiados, proveedores de servicios legales, el mundo académico, intereses empresariales y la administración local.

Las agencias de la ciudad recibieron apoyo de investigación y asistencia técnica a través de subvenciones de Gateways For Growth, un programa dirigido por dos organizaciones de investigación y defensa, New American Economy y Welcoming America. El informe es la primera vez que Gateways For Growth apoya un esfuerzo de investigación conjunto entre dos grandes ciudades de Estados Unidos.

El informe recopiló el año pasado la investigación sobre las contribuciones económicas de los inmigrantes y refugiados en cada ciudad e identificó las barreras a las que se enfrentaban. A continuación, los responsables municipales de Minneapolis y St. Paul llevaron a cabo una labor de participación comunitaria para idear formas de abordar los obstáculos en ámbitos como la educación, la sanidad, la vivienda, la seguridad y las oportunidades económicas. He aquí un desglose de sus recomendaciones.

Comunidades conectadas

El informe señala tres vías para conectar mejor las comunidades de inmigrantes: fomentar el sentido de pertenencia, mejorar el acceso al idioma y la competencia cultural, y garantizar que todos los residentes puedan participar en la vida cívica, económica y social.

Una estrategia que puede ayudar a alcanzar estos objetivos es aumentar la financiación de los servicios de traducción en las oficinas de la ciudad, el condado y el estado. El informe también recomienda crear consejos consultivos de inmigrantes y refugiados para informar a los responsables políticos de Minneapolis y St. Paul.

Comunidades seguras

Los investigadores piden que las Ciudades Gemelas combatan los delitos de odio, mejoren las relaciones con las fuerzas del orden y refuercen los planes de gestión de emergencias adoptados durante la pandemia de COVID.

Recomiendan examinar los métodos de aplicación de los delitos de odio en el sistema de justicia penal. También recomiendan aumentar la financiación para la formación de competencia cultural en los departamentos de policía, así como la financiación para ofrecer oportunidades de negocio a las pequeñas empresas afectadas por los disturbios tras el asesinato de George Floyd en 2020.

Acceso equitativo a la educación, la vivienda y la atención sanitaria

Los investigadores recomiendan que las autoridades municipales de Minneapolis y St. Paul acojan a los nuevos inmigrantes en sus distritos escolares, aumenten las opciones de vivienda asequible y promuevan una atención sanitaria culturalmente competente.

Algunas formas de fomentar la equidad en esos sectores incluyen la ampliación de los servicios sociales para satisfacer las necesidades de los inmigrantes y los refugiados que no tienen hogar. El informe también recomienda proporcionar a los trabajadores de la salud formación sobre la atención informada por el trauma.

Desarrollo económico y laboral

El informe anima a ambas ciudades a mejorar el acceso a los puestos de trabajo y a las oportunidades de promoción profesional para los inmigrantes y refugiados altamente cualificados que tengan títulos superiores.

Los investigadores recomiendan crear oportunidades de formación financiera a través de las instituciones de educación superior. También sugieren que se trabaje con organizaciones locales para poner en contacto a los trabajadores altamente cualificados con las oportunidades de trabajo que se ajusten a sus habilidades.

¿Y ahora qué?

Rivero y Lijo presentarán las recomendaciones a los ayuntamientos de Minneapolis y St. Paul a finales de abril. A continuación, las ciudades revisarán las recomendaciones e identificarán las formas de aplicarlas. Rivero y Lijo tienen previsto trabajar con los funcionarios municipales para identificar los programas existentes que puedan ajustarse a sus recomendaciones. Lijo añadió que la ciudad de St. Paul va a hacer una revisión exhaustiva sobre cómo aplicar las recomendaciones en los próximos tres a cinco años.

Waltz dijo que la cámara está trabajando en la creación de un centro de recursos en línea donde los propietarios de empresas locales pueden acceder a la asistencia técnica gratuita en varios idiomas. Dijo que la cámara espera ponerlo en marcha para el verano.

Rivero y Lijo también tienen previsto celebrar foros para compartir sus conclusiones con la comunidad.

“Estas recomendaciones no son el final, sino el principio”, dijo Lijo. “Vamos a llevarlas a nuestras respectivas instituciones y a trabajar en un mayor compromiso para ver qué resuena en la comunidad”.