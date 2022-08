Minneapolis y St. Paul adoptan estrategias innovadoras para mantener a los niños seguros en el agua, especialmente a los que corren mayor riesgo de ahogarse.

Los niños de color son más vulnerables a los peligros del agua que sus compañeros blancos, según datos sombríos. Teniendo esto en cuenta, los instructores de natación hacen hincapié en la seguridad antes que en las brazadas.

Por SHEILA MULROONEY ELDRED-Sahan Journal

Una niña de 5 años con un traje de baño con temática de sandía consigue cruzar la zona de vadeo de la piscina regional de Como Park de St. Paul en su segundo día de clases de natación, agarrándose a su instructor con el agua hasta las rodillas.

“¡Mira qué lejos has nadado!”, exclama su profesora.

Las clases son una gran victoria, dice el padre de la niña, Josh Marcus, que apuntó a sus dos hijas a las clases gratuitas después de enterarse de ellas por un amigo.

“Yo sé nadar, así que normalmente soy el profesor, pero con el miedo que tiene mi hija de 5 años al agua, quise dejárselo a los profesionales”, dijo Marcus mientras observaba la lección desde la cubierta de la piscina. “Mientras yo vea que están seguros ahí fuera”.

En respuesta a los recientes ahogamientos de alto nivel y a la creciente concientización sobre las disparidades raciales en las estadísticas de ahogamiento, Minneapolis y St. Paul han reforzado la educación en seguridad acuática de los jóvenes mediante clases de natación gratuitas este verano.

El ahogamiento es la principal causa de muerte accidental de los niños menores de 5 años en Estados Unidos. Y las estadísticas nacionales revelan disparidades raciales en cuanto a quiénes corren más riesgo: Los jóvenes negros de 10 a 14 años tienen 3,6 veces más probabilidades de ahogarse que sus compañeros blancos, según datos de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades. Los niños negros de 5 a 9 años tienen 2,6 veces más probabilidades de ahogarse que los blancos. Y en general, los estadounidenses negros tienen 1,5 veces más probabilidades de ahogarse que sus pares blancos, según datos de 1999 a 2019.

Los datos locales se hacen eco de eso: Hennepin Healthcare dice que 12 de los 24 ahogamientos que el HCMC ha supervisado en los últimos cuatro años eran personas de color, siete eran blancos y la composición racial de cinco era desconocida.

(El Departamento de Recursos Naturales de Minnesota no puede desglosar sus datos por razas porque los informes de incidentes de los guardacostas de EE.UU. no incluyen una opción para la raza o el origen étnico, según Lisa Dugan, coordinadora de divulgación de la seguridad de las embarcaciones y del agua en el Departamento de Recursos Naturales de Minnesota. El DNR registró 53 ahogamientos no relacionados con la navegación en 2021; los datos de 2022 aún no están totalmente compilados).

Además, la escasez de socorristas en todo el país este año ha aumentado las disparidades en el acceso a zonas de baño seguras.

Aunque es demasiado pronto para saber cómo será este verano en comparación con otros, es poco probable que las sombrías disparidades cambien sustancialmente, dicen los defensores de la seguridad en el agua. No hay una solución rápida.

Pero hay tres estrategias principales que pueden ayudar a mantener la seguridad de los niños en el agua: la educación, el uso del chaleco salvavidas y el acceso a lugares con salvavidas para nadar.

“No se trata de algo puntual”, afirma David Albornoz, supervisor de instalaciones acuáticas de la ciudad de St. Paul, que lleva mucho tiempo soñando con ofrecer las clases de natación gratuitas y centradas en la seguridad que comenzaron la semana pasada en la piscina regional de Como. “Una gran semana no servirá de nada. Queremos tres años estupendos”.

Clases, socorristas y chalecos salvavidas

Las clases gratuitas, ofrecidas a 300 niños durante tres años consecutivos a través de St. Paul Parks and Recreation y financiadas con 94.910 dólares de una subvención del Met Council, se dirigen a los “residentes con mayor riesgo de ahogamiento”, según la propuesta de subvención.

Las lecciones hacen hincapié en la seguridad por encima del desarrollo de las brazadas de natación, dijo Albornoz.

Algunos conceptos de seguridad muy específicos pueden tener un impacto significativo en la prevención de los ahogamientos de una manera que la simple enseñanza de la natación no puede, dijo. Por ejemplo: Llevar un chaleco salvavidas. No te metas en una masa de agua con la que no estés familiarizado. No jugar con los desagües de las piscinas.

¿Para los padres? No pierdas de vista a tus hijos cuando estén en el agua. Un niño puede ahogarse en el tiempo que se tarda en ver dos vídeos de TikTok, dice Alison Petri, directora del programa de la Fundación Esperanza de Abbey, una organización sin ánimo de lucro de Edina que lleva el nombre de Abbey Taylor, una niña de 6 años que murió en un accidente con el desagüe de una piscina en 2008.

“¿Conoces la zona más peligrosa de aquí?” preguntó Albornoz, indicando el complejo de Como, que incluye un río lento, una piscina para niños con fuentes y un tobogán, una piscina con tirolina y muro de escalada, y una piscina tradicional con carriles de natación libre.

“Está justo aquí”, dijo, señalando la zona más profunda de la piscina infantil. “Los niños pequeños se vuelcan y no pueden volver a levantarse, y los padres no prestan atención”.

Asigna entre cuatro y siete socorristas a esa piscina.

Los profesores de natación reiteran esas cruciales lecciones de seguridad en cada clase, dijo Albornoz, y también corrigen comportamientos inseguros más sutiles. Cuando, por ejemplo, un niño se soltó de la pared en la parte profunda, un profesor le corrigió rápidamente, recordándole suavemente que mantuviera una mano en la pared.

Una vez que los niños saben nadar, es fácil que adquieran una falsa sensación de seguridad, dijo. Los buenos nadadores suelen pensar que no necesitan chalecos salvavidas y nadan en lugares que no deberían.