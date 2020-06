Minneapolis ordena usar cubrebocas en lugares públicos

Por: MinnPost

El alcalde de Minneapolis Jacob Frey firmó el jueves una orden ejecutiva que requerirá máscaras faciales dentro de los lugares públicos de la ciudad a partir del 26 de mayo.

La nueva orden requiere máscaras de tela o cubiertas cuando la gente esté en lugares de reunión en interiores como tiendas, edificios gubernamentales, escuelas y universidades, instalaciones recreativas y centros de servicio.

La ciudad se une a estados como Nueva York, Illinois, Rhode Island, Utah, Massachusetts, Michigan y Delaware que requieren máscaras para el público general. Casi todos los estados recomiendan el uso de máscaras en público y la mayoría de los estados exigen el uso de máscaras a los trabajadores y clientes de negocios como restaurantes y salones de belleza o cuando viajan en transporte público. Metro Transit tiene una regla de este tipo y Minnesota es uno de los estados que exige el uso de máscaras en algunos negocios reabiertos.

Pero el gobernador Tim Walz dijo la semana pasada que se ha resistido a hacer que las máscaras lleven un requisito estatal. En conversaciones con estados como Ohio que lo consideraron y decidieron no hacerlo, Walz dijo que se enteró de que puede convertirse en un punto de inflexión política, y que una recomendación podría ser más eficaz. “Cuando hablaron de que esto es ayudar a tu vecino y facilitar la apertura de más cosas, obtuvieron un mayor índice de cumplimiento”, dijo Walz.

También dijo que los mandatos tienen problemas de cumplimiento. “Es imposible hacer cumplir eso”, dijo. “No vamos a tener a la Patrulla Estatal haciendo una patrulla de máscaras”.

En una conferencia de prensa del jueves, Frey lamentó la noción de que usar máscaras se ha politizado: “No voy a enmascarar mi frustración”, dijo. “Cuidar de la salud, de tu ciudad, no debería ser una cuestión ideológica. No debería ser partidista. No tiene derecho a poner en peligro a otras personas”.

Cuando usar una máscara

El gobierno federal ha publicado algunas nuevas directrices sobre el uso de cubiertas de tela para ayudar a frenar la propagación de COVID-19. La CDC recomienda el uso de cubiertas de tela en lugares públicos donde otras medidas de distanciamiento social son difíciles de mantener (por ejemplo, tiendas de comestibles y farmacias).

A continuación, se detallan algunos aspectos importantes que deben tenerse en cuenta:

Las mascarillas o los cubrebocas de tela pueden ayudar a evitar que sus gérmenes infecten a otros, especialmente en situaciones en las que puede propagar el virus sin síntomas.

El uso de una mascarilla no le protege de otras personas que puedan propagar el virus. Por lo tanto, ya sea que use una máscara o no, debe lavarse las manos con frecuencia, cubrirse la boca al toser y practicar el distanciamiento social manteniendo al menos 6 pies ( o 2 metros) de espacio entre las personas.

Las personas que están enfermas deben permanecer en casa. Usar una máscara no significa que las personas que están enfermas deban salir a la comunidad. Si está enfermo y necesita ir al médico, llame a su proveedor de atención médica antes de entrar y use una máscara en la clínica.

No compre o use máscaras quirúrgicas o N95. Estos suministros son muy necesarios en las instalaciones de atención médica para proteger a los trabajadores de la salud.

No se deben colocar cubiertas de tela en la cara de los niños menores de 2 años, de cualquier persona que tenga problemas para respirar, o que esté inconsciente, incapacitado o no pueda quitarse la máscara sin ayuda.

https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/prevention.html