Minneapolis establece prohibir las ventas de tabaco a menores de 21 años

Sería ilegal en Minneapolis vender tabaco a cualquier persona menor de 21 años. Se espera que los miembros del consejo voten la próxima semana sobre una medida que haría que la ciudad de Minnesota trate el hábito de fumar como beber en los ojos de la ley.

Matt Sepic · Minneapolis · MPR

Hace un año, el barrio periférico de las Twin Cities, Edina, se convirtió en la primera comunidad en el estado en aumentar la edad mínima para comprar tabaco a 21. Desde entonces, media docena más han seguido el ejemplo, incluyendo North Mankato en febrero. La semana pasada, Shoreview y Falcon Heights aprobaron 21 ordenanzas de tabaco, según los apoyadores.

En una audiencia del comité del Ayuntamiento de Minneapolis el lunes, docenas de anti-tabaquistas vestidos con camisetas verdes instaron a los miembros del consejo a hacer lo mismo. Entre ellos estaba Derral Pratt, quien recientemente cumplió 21 años.

“Al crecer en Minneapolis, muchos de mis amigos y compañeros comenzaron a fumar y usar e-cigs a una edad muy temprana, un ciclo que debe romperse”, dijo Pratt.

La medida abarca todos los tipos de productos de tabaco, incluidos los cigarrillos electrónicos. La comisionada de Salud de Minneapolis, Gretchen Musicant, dijo que muchos de estos dispositivos parecen lápices y aparatos USB; atraen a los adolescentes y son fáciles de esconder de los padres y maestros.

“Por primera vez en 17 años, el consumo de tabaco ha aumentado y amenaza con debilitar las estrategias de salud pública, y esto se debe principalmente a los cigarrillos electrónicos”, dijo Musicant.

Los partidarios de la medida dicen que hacer que sea ilegal para las personas de 18-19 y 20 años comprar tabaco reducirá el uso incluso entre las personas más jóvenes, porque los adultos jóvenes tendrán menos probabilidades de transmitir cigarrillos electrónicos y otros productos. Y si las personas no comienzan a fumar en la adolescencia, es probable que nunca tomen el hábito.

“Con Minneapolis uniéndose a las comunidades circundantes en la promulgación del T-21, se espera que esto evite que 30,000 adolescentes se conviertan en fumadores en los próximos 15 años”, dijo el Dr. Paul Pentel, del Centro Médico del Condado de Hennepin. “Ese es un gran impacto para una intervención muy simple”.

Los propietarios de gasolineras y tiendas de conveniencia que se oponen a la medida también asistieron a la audiencia. Khalid Haidari posee el Pantry Food Market, una tienda de la esquina en el norte de Minneapolis. Haidari se prepara para una gran caída en el negocio después del 1 de agosto, cuando entren en vigor las nuevas restricciones sobre los cigarrillos mentolados. La aplicación de la medida 21 del tabaco comenzaría el mismo día.

Haidari dijo que los jóvenes de 18 años son considerados adultos cuando se trata de votar y unirse al ejército.

“¿Dónde está la libertad para el tipo que va y lucha por nuestro país y no puede fumar un cigarrillo?” él dijo. “Podría votar por el presidente, no puede fumar un cigarrillo. Puede votar por usted, no puede fumar un cigarrillo”.

La Asociación de Minoristas de Minnesota también se opone a la medida. El presidente Bruce Nustad dijo que establecer límites a las compras de tabaco debería ser materia para los legisladores estatales, no de los ayuntamientos.

“Si usted es un minorista en Minneapolis, y al otro lado de la calle hay otra ciudad, ese minorista no operará bajo esas mismas restricciones”, dijo Nustad.

Hay un esfuerzo bipartidista en la Legislatura de Minnesota para aumentar la edad del tabaco en todo el estado. Los legisladores republicanos y DFL lo presentaron nuevamente en marzo. Pero en la última semana de la sesión, su avance no parece probable este año.

La medida del tabaco 21 en Minneapolis se presenta ante el pleno del Concejo Municipal el 25 de mayo.