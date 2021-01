Minesotanos de 65 años o más pueden programar citas en las clínicas comunitarias de vacunación COVID-19 a partir del martes 19 de enero.

Por: MDH

Se le notificará a los educadores y a los trabajadores de guarderías cuando reciban una cita

A las 12 p.m. del 19 de enero, algunos minesotanos elegibles para recibir la vacuna COVID-19 podrán inscribirse en una de las nueve clínicas comunitarias piloto de vacunación del estado a través de un nuevo sitio web y centro de llamadas lanzado el martes por el Estado de Minnesota. Las clínicas atenderán inicialmente a adultos de 65 años o más, así como a educadores desde preescolar a grado 12, y personal y trabajadores de guarderías.

Debido a que este es un programa piloto limitado, la demanda de vacunas seguramente superará las dosis disponibles en este momento, y habrá un número limitado de citas disponibles. Se alienta a los residentes de Minnesota a que sigan siendo pacientes mientras el estado espera que el gobierno federal les proporcione más dosis de la vacuna. Estas clínicas iniciales pondrán al estado de camino a una red más extensa de clínicas de vacunación en las comunidades de Minnesota a medida que el gobierno federal aumente el suministro de vacunas.

“Cada inyección es un paso más hacia el fin de esta pandemia y estas clínicas nos ayudarán a cumplir con el objetivo de vacunar a millones de minesotanos de la manera más rápida y segura posible”, dijo la Comisionado de Salud de Minnesota Jan Malcolm. “Para ser claros, no tenemos suficientes vacunas para todos los que quieran una. Las vacantes se llenarán muy rápidamente, y la mayoría de los minesotanos tendrán que ser pacientes mientras esperamos que lleguen más vacunas al estado. Pero estamos trabajando duro para construir un sistema de vacunación comunitario, así que estamos listos junto con las farmacias y clínicas y otros para inmunizar a los minesotanos una vez que el gobierno federal proporcione esas dosis”.

Además de las clínicas piloto, los sistemas de salud de Minnesota están proveyendo dosis limitadas de vacunas a pacientes de 65 años y mayores. Los proveedores de atención médica están desarrollando sistemas para que sus pacientes actuales sepan cuándo pueden hacer una cita para recibir una vacuna. Los proveedores se pondrán en contacto con los pacientes con esta información – los minesotanos no deben contactar directamente a sus proveedores de salud en este momento.

Los minesotanos de 65 años o más pueden hacer citas visitando mn.gov/vacuna o llamando al 612-426-7230 o al teléfono gratuito 1-833-431-2053. Los minesotanos deben intentar hacer una cita en línea antes de marcar el centro de llamadas. Los residentes de Minnesota que no puedan hacer una cita inmediatamente pueden inscribirse en una lista de espera.

Las citas disponibles se actualizarán todos los martes al mediodía. Los residentes de Minnesota tendrán la oportunidad de programar citas para la primera y segunda dosis de la vacuna.

Los educadores y los proveedores de cuidado de niños, con pocas excepciones, trabajarán directamente con su empleador para recibir instrucciones sobre cómo asegurar una cita de vacunación y no deben tratar de programar una cita a menos que su empleador se haya puesto en contacto con ellos con información sobre su cita.

Las citas son necesarias para recibir una vacuna. Los minesotanos que no tengan cita no deben visitar un sitio piloto de vacunación de la comunidad. No se aceptarán personas sin cita previa, y a cualquiera que tenga intención de entrar a una cita se le pedirá que se retire y se le dará información sobre cómo inscribirse en una cita. Los que estén en la lista de espera serán notificados si deben visitar un sitio piloto de vacunación para recibir su vacuna. Los minesotanos que estén en la lista de espera pero que no reciban su vacuna una semana tendrán que inscribirse de nuevo la semana siguiente.

De cualquier manera que consiga su cita, se le pedirá que proporcione la siguiente información:

– Nombre

– Dirección de Minnesota

– Número de teléfono

– Correo electrónico (opcional)

– Género/raza/etnia

– Fecha de nacimiento

– Información sobre la salud, incluidas las afecciones subyacentes, enfermedades actuales y alergias.

Los minesotanos que hagan una cita deben llegar a su sitio piloto asignado a no más de 15 minutos antes de su cita para asegurar el distanciamiento social. Los educadores deberán mostrar una identificación de empleado o un recibo de sueldo para demostrar el empleo.

Puede encontrar más información sobre la programación en https://mn.gov/covid19/vaccine/find-vaccine.

Debido a que este es un programa piloto, hay una cantidad limitada de vacunas y espacios para citas disponibles para los minesotanos elegibles en este momento. El acceso aumentará a medida que el gobierno federal proporcione más dosis de vacunas a Minnesota en las próximas semanas.

Las clínicas piloto están localizadas en Andover, Brooklyn Center, Fergus Falls, Mountain Iron, Thief River Falls, St. Cloud, North Mankato, Rochester y Marshall.

“Este programa piloto está diseñado para ayudarnos a servir mejor a los minesotanos a través de nuestra estrategia de vacunación comunitaria”, dijo la Comisionado Malcolm. “Lo que aprendamos ahora nos ayudará a asegurar un proceso sin problemas cuando lleguen más dosis del gobierno federal y podamos abrir más clínicas comunitarias de vacunación en todo Minnesota”. Por favor, tengan paciencia. No hay suficiente vacuna para todos los que la quieren. Si no puede hacer una cita ahora, podrá hacerlo pronto”.