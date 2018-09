Millones de acres públicos en todo Minnesota

Por Harland Heimstra, DNR

This land is your land, this land is my land… (Esta es tu tierra, esta es mi tierra. . .)

This land was made for you and me. (Esta tierra fue hecha para ti y para mí.)

– Woody Guthrie

El legendario cantante estadounidense Woody Guthrie no habrá mencionado a Minnesota cuando escribió su oda clásica sobre los variados y hermosos paisajes de los Estados Unidos, pero ciertamente pudo haberlo hecho, dada la riqueza natural y las tierras públicas de nuestro estado.

Desde los majestuosos pinos en el Parque Estatal Itasca, donde comienza el río Mississippi, hasta el Parque Estatal Blue Mounds, donde los búfalos deambulan por la amplia pradera abierta; desde corrientes de agua que caen en cascada en el lago de agua dulce más grande del mundo en Gooseberry Falls State Park en la orilla norte del Lago Superior, hasta la corriente de truchas alimentadas por manantiales del Parque Estatal Whitewater en el sureste, Minnesota es realmente un estado espectacular. También tiene uno de los mejores y más grandes sistemas de tierras públicas abiertas a todos para la recreación y el disfrute los 365 días del año.

En todo Minnesota, más de 12 millones de acres de bosques, humedales y espacios abiertos son propiedad de ustedes, el público, y son administrados por agencias gubernamentales estatales, locales o federales en su nombre. El Departamento de Recursos Naturales de Minnesota (DNR) es responsable de casi la mitad de ese total, con cerca de 5.6 millones de acres, divididos en varios tipos de unidades que incluyen:

66 parques estatales y 9 áreas recreativas estatales;

59 bosques estatales;

1,457 áreas de manejo de vida silvestre (WMA);

700 áreas de gestión acuática (AMA);

166 áreas científicas y naturales (SNA).

Cada tipo de tierra administrada por el DNR tiene diferentes propósitos, usos y reglas. Los SNA, por ejemplo, se dejan a un lado porque son ejemplos de tipos de hábitats únicos o características geológicas que pueden albergar plantas y animales raros. Están abiertos al senderismo y a la observación de la naturaleza, pero no han desarrollado senderos u otras comodidades, como baños. No se permiten mascotas, acampar y andar en bicicleta están prohibidas, y la caza puede o no estar permitida, dependiendo de los planes de manejo específicos de la unidad.

Los bosques estatales, por otro lado, están abiertos a la caza, a acampar, a la recolección de bayas y hongos, y algunos incluso permiten el uso de vehículos todoterreno como cuatrimotos, camiones 4WD y motos de cross. Las WMA se reservan para proteger el hábitat de la vida silvestre y para proporcionar lugares donde cualquiera pueda cazar; también son populares entre los observadores de aves y excursionistas fuera de la temporada de caza. AMA protege el hábitat de la costa y proporciona lugares donde la gente puede pescar.

Los parques estatales ponen algunos de los lugares más pintorescos de Minnesota en propiedad pública, ofreciendo un lugar para caminar, acampar, remar canoa, correr bicicleta o simplemente sentarse alrededor de una fogata y disfrutar del aire libre mientras se crean recuerdos familiares duraderos. También hay bosques nacionales y otras tierras federales que están abiertas al uso público, así como también tierras de condados y ciudades.

En resumen, el sistema de recreación al aire libre de Minnesota incluye un lugar para todos. Esta tierra es realmente tu tierra. ¡Esta tierra está hecha para ti y para mí!

Únase a la diversión el 22 de septiembre

Puede celebrar las tierras públicas de Minnesota y disfrutar de un poco de diversión familiar gratuita el sábado 22 de septiembre en Hidden Falls Park en St. Paul.

De 11 a.m. a 3 p.m., St. Paul Parks and Recreation se juntará con el Minnesota DNR y otros para celebrar el Día Nacional de las Tierras Públicas. Los participantes podrán obtener ayuda práctica para probar una variedad de actividades recreativas al aire libre, que incluyen:

Vea si puede golpear el tiro al blanco con un arco y flecha

Intente pescar en el río Mississippi;

Reme una gran canoa Voyageurs(con ayuda de expertos).

Todos son bienvenidos; se proporciona todo el equipo; y todo es gratis Se alienta a los participantes a traer almuerzo para picnic. El parque está ubicado en 1313 Hidden Falls Drive. Ingrese en la puerta norte en Mississippi River Blvd. cerca de la avenida Magoffin.

El Día Nacional de las Tierras Públicas se celebra anualmente en todo el país para promover la conservación, la administración y el disfrute de las tierras públicas, como parques y reservas naturales. Comenzó en 1994 con actividades en tres lugares, y se ha convertido en un evento nacional que en el 2014 vio alrededor de 175,000 participantes en 2,132 lugares. Este es el cuarto año que St. Paul Parks and Recreation se ha asociado con el DNR para celebrar el Día Nacional de las Tierras Públicas en Hidden Falls.