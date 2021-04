Por: Elizabeth Shockman-MPR

Miles de estudiantes de Minnesota abandonan la escuela para protestar contra la injusticia racial

Cuando Armya Williams se enteró la semana pasada de que un agente de policía de Brooklyn Center había disparado y matado a Daunte Wright, de 20 años, durante un control de tráfico, supo que tenía que hacer algo.

“Después de lo de Daunte Wright, me dije: ‘¿En serio? Ni siquiera ha pasado un año desde la muerte de George Floyd'”, dijo Williams. “Me dije: tenemos que hacer algo. Así que empecé a pensar en ideas con otros estudiantes y se me ocurrió una huelga. Es una forma de hacer oír nuestra voz”.

Williams, de 17 años, está en el último año de la Tartan High School de Oakdale. Mientras coordinaba los planes con otros estudiantes para el paro de su escuela, se enteró de que los estudiantes de secundaria de otras partes del estado estaban haciendo lo mismo.

Cuando llegó el lunes, los estudiantes de decenas de escuelas de Minnesota -desde Minneapolis y St. Louis Park hasta Roseville, Osseo, St. Peter, Sartell y St. Cloud – se organizaron en las redes sociales.

En Oakdale, con la nieve de finales de abril soplando desde el cielo, Williams encabezó una columna de cientos de estudiantes -más de un tercio del alumnado presencial del centro- que salió por la entrada principal y rodeó el campo de fútbol.

Solidaridad

A la misma hora -poco después de la 1 de la tarde- a una hora de distancia, en el centro de Minnesota, docenas de estudiantes se reunieron en torno al asta de la bandera del Becker High School, desafiando los fuertes vientos mientras llevaban pancartas, cantaban y escuchaban discursos.

El estudiante Nick Roehl, que ayudó a organizar el paro, dijo que pensaba que el evento era importante para la comunidad de Becker High School. Los recientes incidentes de insultos y acoso de los estudiantes LGBTQ y los estudiantes de color, dijo, hizo la marcha aún más oportuna.

“Pensamos que sería apropiado aquí, especialmente, para defender a la gente negra de nuestra escuela y a los estudiantes de color. Queríamos defenderlos y también abordar algunas cosas en Becker”, dijo Roehl.

Erin Deering, una estudiante de segundo año de Becker High School que se identifica como homosexual, dijo que ha experimentado algo de ese acoso.

“No puedo entender cómo se sienten los negros, pero puedo entender cómo se siente ser una minoría en Becker”, dijo. “Y por eso quise venir a mostrar mi apoyo y solidarizarme con ellos y, con suerte, hacer un cambio”.

El Superintendente de las Escuelas Públicas de Becker, Jeremy Schmidt, envió una carta el domingo por la noche al personal del distrito y a las familias de los estudiantes, diciendo que el racismo, la homofobia, la transfobia, el sexismo o la discriminación contra cualquier estudiante no tiene lugar en ninguna escuela, y que el distrito no tolera el trato injusto de ningún estudiante o miembro del personal.

Pero Sarah Colford, presidenta del Consejo Consultivo de Padres Indígenas Americanos del distrito, dijo que ha oído hablar de estudiantes que se sienten atacados e inseguros debido a las posturas de la comunidad y de sus compañeros.

“Fue realmente duro escuchar las experiencias de algunos de los estudiantes que todavía están luchando con algunos de los prejuicios raciales que experimenté cuando me mudé aquí en 1995”, dijo. “Y realmente pensé que estábamos en un lugar mejor”.

Cada vez hay más niños que dan un paso adelante

En St. James, un pequeño pueblo a casi dos horas al suroeste de las Ciudades Gemelas, unos 60 estudiantes se reunieron en el centro de eventos de su instituto. Guardaron un momento de silencio por las personas afectadas por la violencia racista. Algunos estudiantes se turnaron para compartir sus propias historias de encuentros con el racismo.

La estudiante de último año, Gabriela Trapero, dijo que se enteró del llamado a la acción en todo el estado a través de un compañero de clase en las redes sociales.

“Sólo quiero asegurarme de que las familias sepan que las apoyamos y que sentimos mucho su pérdida”, dijo. “Quiero que todos los presentes al menos quieran salir hoy sabiendo que pueden abogar por sus familias y asegurarse de que obtienen la justicia que merecen y asegurarse de que no vuelva a ocurrir”.

Nick Brey, de 18 años y estudiante de último año en St. James, envió correos electrónicos a todos los miembros del club de justicia social de su escuela para informarles sobre el paro. El verano pasado, Brey y Trapero participaron en la organización de una manifestación comunitaria tras el asesinato de George Floyd. Desde entonces, han creado un club de justicia social en su campus.

El lunes por la mañana, los líderes estudiantiles se reunieron con el superintendente y el director de actividades para hablar sobre el evento planeado, donde Brey dijo que los administradores “lo apoyaban”, y que los estudiantes estaban encontrando su lugar en el movimiento de justicia racial en curso.

“Cada vez más niños están empezando a ver los problemas que están sucediendo en nuestra sociedad”, dijo Brey. “Cada vez son más los que dan un paso al frente y se hacen cargo de solucionar estos problemas. Así que es una especie de momento de superhéroe”.

Me preocupa mi futuro

En St. Anthony -una ciudad en ambos condados de Ramsey y Hennepin que hace apenas cuatro años fue el centro del juicio de otro agente de policía- los estudiantes se reunieron fuera en un aparcamiento, coreando, sosteniendo carteles y escuchando a sus compañeros dirigirse a la multitud.

Semhar Solomon, de 17 años, dice que se sintió impulsada a organizar la manifestación después de participar en las protestas del verano pasado por el asesinato de Floyd. Ahora, con las noticias sobre más asesinatos policiales, dice que quiere hacer lo que pueda, en su parte del mundo, para marcar la diferencia.

“El paro se produce porque ya hemos pedido, ya hemos hecho las cosas buenas, como sentarnos a hablar y que nos digan: ‘Te vemos, te escuchamos’. Pero a veces tomar las riendas es la única manera de que se haga justicia”.

De vuelta en Oakdale, los estudiantes se apresuraron a buscar sus transportes para volver a casa cuando terminó su huelga. La organizadora Armya Williams dijo que ha sido una semana dura de noticias terribles sobre la muerte de jóvenes de color a manos de la policía, como Adam Toledo en Chicago y Daunte Wright en Brooklyn Center.

“Me preocupa mi futuro y no quiero ver cómo se hunde. No quiero ver morir a alguien cercano a mi edad”, dijo. “Es una locura porque acabo de enterarme de que un niño de 13 años ha muerto por culpa de la brutalidad policial. Le dispararon. Y eso me golpea porque pienso: ‘Ese podría ser mi hermano. Ese podría ser mi primo’. Estos chicos tienen futuro. Y les quitaron todo eso”.

Solomon dijo que se siente alentada por las legiones de compañeros de clase que salieron a declarar que las vidas negras como la suya importan.

Y espera que las manifestaciones recuerden a otros estudiantes que, si se sienten tristes, asustados o preocupados, no están solos. Hay otras personas -como ella, y como sus compañeros de clase, dijo- que les importa.