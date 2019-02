Mensajes del mas allá

“Nunca es tarde para ser lo que podrías haber sido”, George Eliot.

O quizás no fue George Eliot quien lo dijo (que dicho sea de paso era el seudónimo de la escritora Mary Ann Evans). Cuando leí esta cita por primera vez en un post del atleta y coach Tommy Rivers me impactó. Quizás fue porque acababa de correr un maratón en el cual (a pesar de haberse desmayado al final de tan rápido que corrió) no logró alcanzar la meta de tiempo que se había trazado. En una serie de fotos relataba su experiencia y hablaba sobre el fracaso y sobre como para lograr lo que queremos es inevitable fracasar muchas veces en el proceso. Mencionaba también que pensar que no podemos transformar nuestras deficiencias y fortalecer nuestras debilidades es precisamente negar que somos humanos. Piénsalo por unos segundos. Ser humano significa cambiar constantemente, si podemos cambiar podemos mejorarnos para ser exitosos en aquello que quizás hemos fracasado en el pasado. Esta idea, aunque parezca tan simple, ¡la perdemos de perspectiva tantas veces! Tanto me conmovió cuando leí esto que decidí buscar el origen de la cita. Resultó ser que luego de consultar con la fuente entera de todo conocimiento: Google, no se sabe de dónde provino la cita. Se le atribuye a Eliot pero no hay manera de confirmar que en efecto fue algo que ella haya dicho o escrito en alguna parte. Algunos estudiosos piensan que fue una reinterpretación de una línea de un poema de Adelaide Anne Procter,” El fantasma de la habitación del cuadro”. Les comparto la parte de este a la que hacen referencia:

“¿No tenemos todos, en medio de la pequeña lucha de la vida,

Algún ideal puro de una vida noble.

¿Que una vez parecía posible? No oímos

El aleteo de sus alas, y lo sentimos cerca,

¿Y justo a nuestro alcance? Era.

Y Lo perdimos en este frasco y trastes diarios,

Y ahora vive ocioso en un vago arrepentimiento.

Pero aún se mantiene nuestro lugar, y esperará,

Listo para que lo llenemos, tarde o temprano:

Ninguna estrella está perdida, alguna vez la hemos visto.

Siempre podemos ser lo que podríamos haber sido.*

En ese momento lo leí, me pareció maravilloso, pero anoté su nombre en alguna parte y seguí mi camino. Días mas tarde estoy escuchando el libro “If Women Rose Rooted” de Sharon Blackie (una maravillosa manera de aprovechar el tiempo mientras corro en la trotadora) y ella hace referencia nuevamente a este poema, por lo que captó mi atención porque recordé que lo había leído recientemente. Una semana después una amiga profesora me invitó a una conferencia sobre la enseñanza de filosofía. Yo fui como parte del #teammoralsupport porque ella presentaba, pero como también me gusta el tema disfruté mucho de las ponencias. Una en particular cerraba con las siguientes preguntas: ¿Que has hecho con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu vida? El profesor planteaba además que los seres humanos (a diferencia de otros seres vivientes) somos los únicos que tenemos concepto del tiempo y por lo tanto nos preocupamos por cosas tales y como: ¿cuánto tiempo me queda de vida? Cuanto tiempo tengo para hacer las cosas que quiero hacer, para crear algo o para la búsqueda del sentido propio? De repente sentí como si me alumbraran con un foco. ¿Será que “alguien” me esta enviando un mensaje del mas allá? ¿Será un mensaje del Universo, de Dios, de la Virgen, de Coatlicue, de los extraterrestres? ¿No les pasa que a veces se sienten como si les estuvieran tratando de decir algo? Todas las conversaciones, las cosas que ven, que escuchan, que sueñan, ¿llevan el mismo mensaje? Es como si solo faltara que pasar una avioneta de esas que llevan una pancarta gigante por frente de mi casa con las letras: EMPIEZA. AHORA. NO ES TARDE. HAY TIEMPO. ESTAS VIVA. DALE. ANDALE. VAMOS. ¡QUE ESPERAS!

No importa la edad que tengas, si nunca lo has intentado, si es la primera vez, si no sabes cómo, si lo has intentado varias veces y aun no lo logras. Si estás vivo quiere decir que puedes hacerlo, si estas vivo quiere decir que puedes aprender, que puedes hacerte más fuerte, que puedes corregir lo que no hiciste bien la primera vez. Toma esto como un mensaje del “más acá” y empieza HOY.

*Traducción no oficial hecha por la autora pueden ver la versión original en inglés https://www.goodreads.com/author/quotes/747358.Adelaide_Anne_Procter