Mario Duarte: un distinguido latino salvadoreño de Minnesota

Por: Sam Hernández

El 17 de febrero de 2018, Mario fue honrado en el Capitolio del Estado de Minnesota por sus años de servicio dedicado a la comunidad latina, específicamente en el campo del periodismo. El reconocimiento fue presentado por la senadora de Minnesota Patricia Torres Ray (colombiana). La senadora Torres Ray alentó al gobernador Mark Dayton para que emitiera un Certificado de reconocimiento por los años de trabajo de Mario escribiendo, promoviendo, y educando a los lectores sobre la herencia y la cultura de los latinos, así como sus contribuciones al modo de vida en los Estados Unidos. Mario, ya había recibido certificados similares de encomio de la oficina del gobernador en los años 1991 y 1995.

El 24 de noviembre de 2020, hace apenas unos días, Mario fue sometido a una operación de corazón. Este tipo de acontecimiento vuelve a resaltar lo importante que son las personas que amamos y también nos hace pausar y reflexionar sobre el impacto que estas personas han causado a nuestras vidas.

Mario nació el 17 de febrero de 1938, en El Salvador. Él ahora tiene 82 años. Mario permaneció en su país de origen durante 45 años antes de emigrar a los Estados Unidos en 1982. Obtuvo su educación básica y universitaria en El Salvador y recibió un título en Negocios. También se graduó como Orador Profesional del Instituto Dale Carnegie. El padre Kevin McDonough, pastor en Minneapolis, vivía en Saint Paul’s West Side cerca de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe cuando Mario y su familia se establecieron en Minnesota. La familia alquiló un lugar cerca de dicha iglesia. Desde entonces han sido amigos. “La familia ha sufrido … pérdidas trágicas”, dice el pastor. “(Ellos) se han mantenido fuertes y ambiciosos para sobresalir. Incluso desde entonces, con la cabeza levantada con orgullo y determinación, Mario hablaba sobre el sueño que ya se iba convirtiendo en La Prensa de Minnesota.”

Mario comenzó a trabajar para Lectec Corporation, luego para el Departamento de Transporte de MN. En poco tiempo, comenzó a trabajar para el Centro Cultural Chicano en Minneapolis. Una de las cosas que hizo allí fue producir y editar un boletín mensual, un programa de radio semanal en KFAI y un programa de televisión mensual para KARE11. Esta experiencia aseguró su sueño. En 1990 fundó La Prensa de Minnesota, el primer periódico latino en Minnesota impreso en español, y pronto lo siguió en inglés (bilingüe). Se distribuyó por todo el estado con el apoyo del sistema de circulación de la Universidad de Minnesota. Cubrió todos los problemas que afectaban a los Latinos en Minnesota. Era internacional porque cubría noticias de países latinos en América del Norte, Central y del Sur. Se ganó el honor de convertirse en miembro de la Asociación Nacional de Periódicos Hispanos, de la cual Mario fue elegido vicepresidente. La Prensa fue reconocida tanto a nivel local como a nivel nacional por su diseño y artículos. Mario fue cofundador del primer directorio bilingüe en español y de otro periódico titulado Latino Midwest News. Además, Mario ha recibido más de diez reconocimientos y premios, y tiene liderazgo y membresía en más de catorce afiliaciones profesionales, siendo la principal, el fundador pionero y presidente de La Prensa de Minnesota. Mario dice: “Para mejorar el periodismo latino, las universidades deben ofrecer una carrera de periodismo profesional como se hace en otros países como Chile y Colombia.”

El activismo de Mario no se ha detenido. Recientemente se unió a un grupo nuevo denominado El Proyecto de los Latinos Ancianos. Fue iniciado por Héctor García, ex Director Ejecutivo de CLAC (Chicano Latino Affairs Council) y ahora llamado MCLA (Minnesota Council on Latino Affairs), que es dirigido por Rosa Tock. Cuenta además con otros dos participantes pendientes son Francisco González, director de la Oficina de Igualdad y Derechos Civiles – Escuelas Públicas de Minneapolis, y Lydia Hinojosa, Cultural Connections que ahora trabaja para las Escuelas Públicas de Saint Paul. Y yo (director jubilado de SunSol Enterprise y consultor en diversidad de culturas). Nuestro objetivo a largo plazo es encontrar nuevos jóvenes latinos con mentalidad de activismo para “pasar la batuta” a la próxima generación.

Héctor (de ascendencia mexicana) conoció a Mario a principios de los 90. Inmediatamente se involucraron en una serie de actividades como líderes, coordinadores o miembros de organizaciones enfocadas en las necesidades latinas, así como en otros grupos étnicos no blancos. Compartieron el amor por sus naciones de origen, su educación extranjera y estadounidense y la pasión similar que tienen para contribuir al futuro de los latinos en los Estados Unidos. “Mario tenía un gran talento para convocar a la comunidad hispana / latina”, dice Héctor, “Mario es un ejemplo vivo del carácter necesario en los futuros líderes que esperamos fomentar”.

Francisco González dice, “Mario fue el primero con La Prensa en darle a nuestra comunidad un espacio mediático para comunicarse y ser escuchado. La Prensa presentó la realidad de nuestra gente que la prensa dominante ignoraba entonces y ahora: los logros, sueños y contribuciones de los latinos al bienestar de Minnesota. Esperamos que Don Mario continúe su trabajo con nosotros – ahora más necesario que nunca – para que los latinos podamos contar nuestra historia y dejar saber al resto de Minnesota que somos vecinos, somos compañeros, somos colaboradores y somos iguales.

¡Gracias por todo, Don Mario!