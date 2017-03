Marcha en Minneapolis

Resistencia contra Trump



Agustin de los Parques

El pasado lunes 27 de Febrero se llevó a cabo una marcha como protesta y resistencia en contra de los ataques de Trump a las comunidades musulmanas, inmigrantes y refugiados. La protesta también se enfocó en protestar por el establecimiento de un salario mínimo de $15 dólares así como la expansión de protecciones para los inmigrantes y el rol de Minneapolis como ciudad santuario.

La protesta tuvo alrededor de 1000 participantes y organizaciones que se enfocaron en la interseccionalidad de los grupos marginados. Los manifestantes pidieron que Minneapolis fortalezca su identidad como ciudad santuario, convirtiéndose en un líder nacional en la resistencia a la nueva administración.

Por otra parte, también hubo críticas repetidas al estatus de Minneapolis como ciudad santuario. Muchos oradores hicieron eco del sentimiento de que una ciudad donde la gente no gana un salario digno, donde la gente de color no se siente segura alrededor de la policía, no puede ser llamada una ciudad santuario. Hubo varios momentos en que los oradores criticaron la complicidad de la ciudad con la Cámara de Comercio. Manifestantes y oradores criticaron duramente los esfuerzos de cabildeo de la Cámara de Comercio, que consideran opresivos para los trabajadores de bajos salarios.

Un ejemplo específico se puede encontrar en el tema de opción de compra prioritaria, la (https://www.minnpost.com/community-voices/2017/02/statewide-preemption-most-dangerous-bill-you-ve-ve-never-heard), que Dicen que despojaría a los legisladores locales de su autoridad sobre la legislación laboral.

Los manifestantes denunciaron tales actos y, en una reunión cercana a la Cámara de Comercio, exigieron que la cámara de comercio redujera sus esfuerzos de cabildeo y permitiera que los funcionarios locales representen a la “comunidad” y no a los intereses empresariales.

La protesta promovió su mensaje de interseccionalidad cuando varios oradores repitieron la frase “Tu lucha es mi lucha”, y llamaron a la unidad de todas las personas, los trabajadores de bajos salarios, los inmigrantes, los refugiados, los queer-identificados, las personas de color y los pueblos indígenas. Los oradores incluyeron a la hija de un refugiado cuya madre fue obligada a usar un brazalete de tobillo, y permanecer dentro de un bloque de su casa, aunque ella no había cometido ningún delito, también estaba presente la hermana de Chad Robinson, un hombre de Minneapolis que fue asesinado por un agente de la policía de Amtrack en Chicago. El agente de policía ha sido acusado de asesinato y está a la espera de juicio.

Fuera de la cárcel del condado, los manifestantes criticaron las tácticas policiales, el encarcelamiento masivo y el programa Contra el Extremismo Violento (CVE). El CVE comenzó bajo Obama y es a menudo criticado por ser islamofóbico, ya que el programa se dirige específicamente a la juventud musulmana, y según los manifestantes nunca ha dirigido a los extremistas potenciales fuera de las comunidades musulmanas de bajos recursos. Hubo una superposición evidente cuando los oradores de la comunidad musulmana de África oriental pasaron el micrófono a una joven latina, quien pronunció un discurso en el que afirmaba que se pondría de pie con su comunidad y usaría su voz contra la narrativa omnipresente de su pueblo.

La marcha terminó fuera del Ayuntamiento, donde un miembro del consejo de la ciudad recibió de los manifestantes una resolución para fortalecer a Minneapolis como ciudad santuario y para oponerse a las políticas del gobierno de Trump, que habían sido criticadas durante toda la noche.