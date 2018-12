Marcando la diferencia nosotros los Latinos

Por: Adolfo Bonilla, Luis Aguilar, Hannie Mendoza, Hailey Gill y Profesora Estela Lerma- Los Teddies de Roosevelt High School

Hay muchas cosas que nos distinguen de los demás, cada persona es diferente, todos tenemos diferentes gustos y diferentes formas de ser. Ahora en día la humanidad distingue a las personas por razas o por nacionalidades, pero en realidad todos somos humanos. La única cosa que nos distingue de los demás es que cada quien tiene sus propias tradiciones y sigue a sus propias religiones. Lo que nos debe importar a nosotros, las personas, es que tengamos buenos sentimientos, no nos discriminemos y nos respetemos los unos a los otros. Sin embargo, como latinos, sabemos que nuestros valores nos diferencian de otras culturas que habitan en los Estados Unidos. Hemos consultado a alumnos de la escuela sobre qué valores nos destacan como cultura y pudimos elaborar esta lista. ¿Tú qué opinas?

Amor familiar: El amor familiar es muy grande pero también hay disgustos. La larga distancia es difícil pero eso nada mas hace el amor entre familia más grande

Hospitalidad: Algo que nos caracteriza es abrir las puertas de nuestro hogar a quien lo necesite. Tener donde quedarse y tener visitas es algo muy bueno. Muestra tu amistad y cómo eres como persona. Si alguien no tiene donde pasar la noche no seas egoísta y comparte lo que tienes aunque no sea mucho. Algo que he notado es que las personas que no tienen mucho ayudan más que las personas que tienen en exceso.

Alegría: Con la alegría todo está bien. ¿Quién quiere pasarse el día aburrido y amargado? Con un poco de alegría todo es divertido. Muchas cosas pueden causar alegría y al sonreír tu día automáticamente es 10 veces mejor.

Amistad: La amistad es algo bueno porque tienes más personas con quién contar y que te respaldan. Al tener más amistades y ser más amistoso ganas muchas cosas, como la alegría. Ser amigo de alguien significa que eres amigo de toda la familia y, ¿a quien no le gustaría ser invitado y aceptados por un grupo de personas?

Generosidad: Apoyar a la gente en un problema demuestra la generosidad y la amistad. Yo opino que, aunque alguien no tenga mucho ayudan con lo que tienen. Lo bueno es que vino del corazón. Todo ayuda y todo puede ser posible con generosidad.

Vivir todos juntos: A nuestra familia latina le gusta que vivamos lo más juntos posible. Tampoco queremos que nuestros ancianos vayan a terminar en asilos. Yo entiendo esto porque he hablado con mi mamá de los asilos y ella piensa que es una mala idea. A una persona mayor se le debe de tratar con respeto y cariño. Deben de pasar sus últimos días con su familia y no abandonados en un asilo. La casa es un lugar muy especial y todos pertenecen ahí.

Respeto: Los latinos somos diferentes a otras culturas porque el respeto hacia los demás nos distingue.

Solidaridad: Ayudamos a nuestra familia cuantas veces sea necesario.

Todas las culturas aportan valores únicos, nosotros estamos orgullosos de nuestra herencia y reconocemos la grandeza de nuestra identidad.

Cualquier comentario o pregunta dirigirlo a escriboroosevlt2018@gmail.com