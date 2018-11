¿No nos conoces? Lee esta nota y conocerás más de nosotros y nuestra comunidad.

Por: Hailey Gill, alumna escritora de 9º grado,Roosevelt High School

Hola, somos los “Teddies” de Roosevelt High School, en la clase de Heritage 1 y 2, con la profesora Estela De Paola–Lerma. Te acompañaremos todas las semanas compartiendo contigo nuestras experiencias y sentimientos.

Nuestra clase es muy divertida porque estamos aprendiendo sobre nuestras raíces. Aprendemos a respetar nuestra cultura, costumbres y religiones, junto con la de los demás compañeros y personal de la escuela.

Ahora estamos leyendo el libro “Cajas de Cartón” por Francisco Jiménez. Un libro muy interesante y abierto a los sentimientos y problemas que la familia pasa. Familia de inmigrantes, como muchos de nosotros, o nuestros padres o antepasados.

Además de leer en nuestra clase, aprendemos un poco más sobre la profesora y nuestros compañeros. No sólo somos profesora y estudiantes, somos amigos, juntos aprendemos sobre los demás y nos respetamos los unos a los otros.

Esta es la opinión de algunos de los alumnos sobre las clases de Heritage 1 y 2: “En mi opinión esta clase es muy bien coordinada, lo que más me gusta de esta clase es que dan una buena bienvenida a quien venga.“ “Lo que más me gusta de esta clase es que aquí todos nos tratamos como si fuéramos una familia y somos una clase muy unida.” “Esta clase es muy divertida, me gusta, mi parte favorita de la clase es cuando trabajamos escribiendo con los Chromebooks.” “Me encanta que hacemos proyectos como el Día de los muertos y los expondremos en una galería de arte.” Esta fue la opinión de la maestra sobre nuestra clase. “Los estudiantes son capaces de hacer lo que se propongan, son muy divertidos, y energéticos. Con esfuerzo, no hallarán obstáculos para alcanzar sus objetivos.”

En nuestra clase de español además de estudiar sobre nuestra cultura, estamos aprendiendo a escribir artículos y ensayos, corrigiendo o editando los mismos. En mi propia opinión yo creo que esta es una clase que todos y todas debemos tomar en la escuela secundaria. Aprendemos no solo nuestro idioma, sino también nuestras raíces y cultura. Esto fomenta el respeto a nosotros, nuestros antepasados, y nuestras religiones. De esta manera aprendemos a respetar a los demás.

Todas las semanas compartiremos artículos e ideas con ustedes.

