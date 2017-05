Los Recortes de Trump

El Presupuesto de la EPA Empeorara las Cosas para el Estados Unidos Rural

La Prensa de Minnesota

El presupuesto propuesto por el presidente Trump para la EPA haría de nuestro fallido sistema de agua potable aún peor. El presupuesto de Trump propone recortar el financiamiento de la agencia en un 31 por ciento; un memorándum filtrado mostró que los programas relacionados con el agua y subvenciones en la EPA por un total de más de $600 millones están en el degolladero.

El informe del NRDC muestra que aún con el actual nivel de financiamiento, la EPA y los estados están haciendo un trabajo inadecuado de monitoreo, prueba, y aplicación de las leyes de agua potable segura. El presupuesto de Trump también propone eliminar el total de $498 millones de dólares en financiamiento para el agua potable en zonas Rurales y sistemas de aguas residuales del Departamento de Agricultura.

“Los estadounidenses tienen el derecho a un agua potable segura y limpia, pero el presidente Trump está matando ese derecho con una hacha para carne,” dijo Jamie Consuegra, un Director Legislativo con NRDC. “Nuestra agua del grifo no debería envenenarnos o enfermarnos. No podemos jugar a la política con nuestra salud o el futuro de nuestros hijos.”

Mayores recortes presupuestales podrían significar desastre, especialmente para los Estado Unidos rural.

“Existe un sistema de agua de dos niveles en esta nación y los Estados Unidos rural son los que corren mayor riesgo por la desigualdad. Sistemas pequeños tienen el porcentaje más alto de violaciones de agua, y es principalmente debido a problemas de capacidad financiera y técnica que solamente empeorarán cuando la EPA recorte los programas de agua potable,” dijo Mae Wu, Abogada Senior con el programa de Salud del NRDC.

Más allá de los contaminantes regulados, que son el enfoque de este informe, muchos más contaminantes no regulados también se encuentran en el agua potable. La EPA no ha establecido ni un solo estándar para un nuevo contaminante del agua potable desde que la ley fue enmendada en 1996 para cambiar la manera en la que nuevos contaminantes son regulados. Solamente un químico – el perclorato (un componente del combustible de cohetes) – ha sido incluido en la lista para regulación. Sin embargo, desde que la agencia tomó esa decisión hace seis años, ha fracasado en tan siquiera proponer un estándar. Otros contaminantes no regulados listos para la regulación de la EPA incluyen algas toxicas, los químicos relacionados con Teflón PFOA y PFOS, el carcinógeno cromo hexavalente, y el patógeno que ocasiona la enfermedad del Legionario.

El informe nota, sin embargo, que propuestas que están siendo activamente movidas en el Congreso, tales como la llamada Ley de Rendición de Cuentas Reglamentaria, le haría imposible a la EPA adoptar nuevas protecciones de agua del grifo o fortalecer las actuales.

Salvaguardando nuestra agua del grifo

Invertir y mejorar la infraestructura y haciendo cumplir las leyes de agua potable son soluciones que harán la diferencia. El NRDC recomienda que la nación debe:

Mejorar la infraestructura del agua y modernizar las plantas de tratamiento de agua potable. Esto incluye remover de 6 a 10 millones de líneas de servicio de plomo por todo el país. Incrementar el financiamiento para la infraestructura del agua para proteger la salud y crear buenos empleos. El Congreso debería de incrementar el financiamiento para la infraestructura del agua, lo cual también crearía millones de empleos bien pagados para arreglar el sistema de agua de la nación. Fortalecer y hacer cumplir las regulaciones existentes, y establecer nuevas. Muchos contaminantes encontrados en el agua potable – incluyendo productos farmacéuticos y productos químicos industriales – no están regulados, dejando a todos con agua potable potencialmente insegura. Desarrollar un sistema de prueba más sólido para los contaminantes del agua potable.

“Millones de latinos estamos bebiendo agua que podría estar contaminada y no tenemos manera de saberlo. El gobierno tiene la obligación de asegurar que estemos protegidos y como punto de partida debe hacer cumplir la ley y exigir que proveedores de agua hagan las pruebas requeridas y divulgan los resultados. Además es hora de que se hagan las inversiones necesarias para traer estos sistemas de distribución de agua al siglo 21 y no seguir poniendo en peligro la salud de nuestros hijos.” dijo Adrianna Quintero, Directora Ejecutiva de Voces Verdes.