Los inmigrantes dueños de microempresas se unen para buscar ayuda con el alquiler y la hipoteca

Los inquilinos de negocios sin clientes durante el cierre de COVID-19 buscan ayuda de sus propietarios. A menudo, las peticiones son atendidas con silencio y cargos por retraso.

Por: NATALIE CIERZAN-Sahanjournal.com

Cuando el gobernador de Minnesota Tim Walz cerró los negocios no esenciales en el estado para ayudar a detener la propagación de COVID-19, impactó a muchos inmigrantes que dirigen microempresas como peluquerías, puestos en centros comerciales de la comunidad y pequeñas tiendas de ropa. Los dueños de estos pequeños negocios – a menudo de propiedad única – están luchando para pagar el alquiler y discutir soluciones realistas con sus propietarios.

Organizaciones e individuos se están reuniendo para exigir una congelación inmediata de la renta, y apoyo adicional para estos dueños de negocios. El movimiento de liberación de rentas está creciendo en Minnesota con más personas que añaden sus nombres a una carta de solidaridad cada día.

El dueño de un puesto local, que deseaba permanecer en el anonimato por temor a represalias, dijo en la carta: “Anticipamos que, aunque se levante el orden de permanecer en casa, nuestros clientes regulares e irregulares no volverán a sus compras regulares por mucho tiempo”. Y, sin clientes, los dueños de negocios no tienen ingresos.

“Inquilinos de alquiler, no tienen dinero”, dijo Denise Butler, gerente de programa de African Career, Education, and Resource, Inc. (ACER), una organización sin fines de lucro que trabaja con inmigrantes africanos en los suburbios del norte y noroeste de Minneapolis. “No tienen dinero, no tienen fuente de ingresos. Básicamente están esperando estos diferentes programas de asistencia para el alquiler”.

Butler ha estado trabajando con propietarios de microempresas que no se han beneficiado de los recursos federales, estatales y locales que se ofrecen actualmente para ayudar con la pérdida de ingresos durante la pandemia COVID-19. En muchos casos, estos propietarios no califican para el seguro de desempleo o programas de préstamos comerciales, o están esperando que se les devuelva las solicitudes que han presentado. “Si la gente no tiene ingresos, ¿cómo esperamos realmente que paguen el alquiler?” Butler preguntó.

El movimiento para suspender los pagos de alquiler e hipoteca ha tomado proporciones nacionales. A mediados de abril, la representante de Minnesota Ilhan Omar y otros, propusieron una legislación federal que cancelaría los pagos de alquiler e hipoteca de las residencias primarias durante la pandemia COVID-19.

La Ley de Cancelación de Alquiler e Hipotecas suspendería todos los pagos, prohibiría las multas por falta de pago, aseguraría que los impagos no tengan efecto en los puntajes crediticios y eliminaría las expectativas de pago después de la pandemia. La legislación también proporcionaría un fondo de ayuda para reembolsar a los propietarios y a los prestamistas hipotecarios.

“La crisis del coronavirus es más que una crisis de salud pública, es una crisis económica”, dijo Ilhan en un comunicado de prensa. “Los minnesotanos están perdiendo sus trabajos, reduciendo sus horas, y luchando sólo para poner comida en la mesa. Debemos tomar medidas importantes para proteger la salud y la seguridad económica de los más vulnerables, incluyendo a los millones de estadounidenses que actualmente corren el riesgo de la inestabilidad de la vivienda y la falta de hogar”.

Desde que comenzó la crisis de la pandemia, diferentes entidades gubernamentales han puesto en marcha varios programas para ayudar a los que han perdido sus ingresos. Pero, tal vez debido a la naturaleza de parches de los esfuerzos, hay lagunas.

“Necesitamos múltiples soluciones que funcionen para poder cubrir a todos”, dijo Nelima Sitati Munene, directora ejecutiva de ACER. “Las personas que seguimos excluyendo son personas que ya se enfrentan a las desigualdades.”

El programa de financiación de la brecha de Minneapolis que se lanzó el miércoles ha atraído a más de 3.000 solicitantes que piden asistencia para el alquiler, el doble de lo que la ciudad esperaba. Pero la asistencia para el alquiler es sólo una forma de ayudar a la gente que puede haber estado viviendo al límite antes de que la pandemia comenzara, dijo Nelima, añadiendo. “La gente estaba a un solo incidente de vida de perder su casa”.

Los inquilinos ya estaban tomando decisiones sobre lo que podían o no podían pagar, dijo. Ahora que se acerca la fecha límite para el alquiler de mayo, muchos se preguntan, “¿Debo comprar mi comida o debo pagar el alquiler?”

Sin la suspensión de los pagos del alquiler y la hipoteca, algunas personas que han perdido sus medios de vida están buscando otro trabajo para evitar entrar en mora. Nelima describió a una mujer que se ponía en riesgo por cuidar al padre anciano de otra persona, ganando sólo unos 25 dólares al día.

“El gran problema en este caso es que las personas pueden mantenerse seguras y no poner a otros en peligro”, dijo.

El 1 de mayo, el día en que muchos deberán pagar el alquiler, que también es el Día Internacional de los Trabajadores, las organizaciones comunitarias locales se reunirán para protestar y exigir que el Gobernador Walz y el Banco de Estados Unidos tomen medidas para aliviar el alquiler y la hipoteca en Minnesota.

Entre las organizaciones que participarán en el evento se encuentran United Renters for Justice, ACER, Centro de Trabajadores Unidos en la Lucha (CTUL), Black Visions Collective, TC DSA Housing Justice Branch, y el Restaurant Opportunities Center of Minnesota.

Se anima a quienes deseen unirse al evento a que decoren sus coches y traigan carteles de una caravana que comenzará en las afueras del U.S. Bank Stadium en Minneapolis a las 12 pm y terminará en la mansión del Gobernador Walz en St. Paul. "Veo que el 1 de mayo va a ser un día muy emocionante", dijo la portavoz del CTUL, Isabela Escalona.