“Los extranjeros en América, 20 de enero”

Por Raoul Lowery Contreras

Miles de musulmanes que intentan venir a Estados Unidos pueden cancelar sus boletos de avión al mediodía del 20 de enero. La mayor cohorte de inmigrantes de Estados Unidos, los mexicanos, legal e ilegalmente en los Estados Unidos, pueden empezar a mirar por encima de sus hombros al mediodía del 20 de enero porque la mayoría son “violadores y criminales”. Algunos estadounidenses, entre ellos Donald J. Trump, piensan que esto es cierto.

En un día dado, el 14 por ciento de las 324 millones de personas de Estados Unidos, no son ciudadanos estadounidenses nacidos naturalmente; eso es 42 millones de personas. La gente informada estima que más 11 millones – uno de cada cuatro – están ilegalmente aquí. El presidente electo Trump ha declarado en Fox News (programa de Bill O’Reilly) que hay muchos más.

Contrario a la inferencia del candidato Trump de que toda la gente presente ilegalmente se coló a través de una “abierta” frontera México-Estados Unidos, muchos entraron realmente al país legalmente a través de aeropuertos.

Muchos, hasta el 40 por ciento de los que aquí ilegalmente llegaron con visas de visitante o de negocios – algunos con visas oficiales de trabajo legal (H1B / H2B). Son de muchos países. Cuando se implementaron las disposiciones de amnistía de la Ley de reforma migratoria de 1986 (IRCA), para sorpresa de todos – muchos de los 3.2 millones amnistiados provenían de 149 países distintos de México.

El presidente electo Trump declaró desde el principio que primero prohibiría a todos los musulmanes-turistas e inmigrantes- de entrar a los Estados Unidos, luego cambió a la “investigación extrema” de los musulmanes. El Presidente no necesita que el Congreso imponga un “control extremo” – problema resuelto.

Cuando se le preguntó recientemente cuáles eran sus planes de inmigración para los musulmanes a la luz de un ataque a los alemanes por parte de un supuesto terrorista musulmán, el presidente electo Trump dijo: “Usted conoce mis planes. Lo que está pasando es vergonzoso … Es un ataque a la humanidad, eso es lo que es, un ataque a la humanidad y tiene que ser detenido “.

La gran mayoría de las personas ilegalmente aquí no son criminales violentos. Sin embargo, por violar las leyes de inmigración, están constantemente mirando ansiosamente sobre sus hombros. Si Trump realmente persigue a los “criminales”, no deportará a muchos porque no hay nada cerca de los números de Trump.

Reality, la Oficina Federal de Estadísticas Laborales informa que su Encuesta Nacional de Agricultores Agrícolas (NAWS) concluye que la mitad – 48 a 52 por ciento – de todos (2.5 millones) los trabajadores agrícolas en los Estados Unidos pueden estar ilegalmente aquí, trabajando ilegalmente.

Casi 20.000 agentes de la Patrulla Fronteriza y del ICE miran vorazmente a las manos de los campos de trabajo, sabiendo que muchos de ellos están probablemente aquí ilegalmente. Los tribunales federales, sin embargo, prohíben los barridos de granjas, campos y calles por parte de los agentes (4ª, 5ª y 14ª enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos).

Si Donald Trump quiere hacer cambios significativos en la inmigración actual, necesita que el Congreso este específicamente ordenado por el Artículo I, Sección 8 de la Constitución, “Establecer una regla uniforme de naturalización (inmigración) …

Problema # 1 – como parece que por lo menos una de cada diez personas esta ilegalmente presente son trabajadores agrícolas que ponen comida en nuestras mesas, una manera de legalizar es una necesidad … simplificar el programa existente de trabajadores agrícolas H2B. Hacerlo basado en el empleador utilizando una nueva base de datos de solicitantes en los sitios web del consulado americano. El Congreso puede hacer esto en una semana.

Problema # 2 – los trabajadores ilegales y los trabajadores fuera de las granjas; Algunos son delincuentes peligrosos, condenados, encarcelados y / o ordenados deportados, esta “clase” puede estar entre 600.000 y un millón. El gobierno federal con la ayuda de la policía local puede redondear a estos criminales para la deportación inmediata. El Presidente Trump puede hacer esto sin el Congreso bajo la ley existente.

Problema # 3 – necesitamos un sistema de permiso de trabajo plurianual basado en el empleador para las personas en el país ahora que no tienen graves delitos menores o condenas por delitos graves. Sólo el Congreso puede hacer esto.

Problema # 4 – en cuanto a aquellos traídos aquí como niños menores, el Congreso puede legalizarlos – con condiciones – de inmediato. Sólo el Congreso puede hacer esto.

Problema # 5 – Para permitir que el gobierno encuentre a los residentes de visados, la industria privada puede hacer una oferta para desarrollar un sistema de visas que incluya GPS, chips y otros adelantos tecnológicos (una tarjeta de crédito? Para desarrollar el sistema. Trump, el Congreso y las empresas privadas pueden hacer esto juntos.)

Problema # 6 -desarrollar y poner en marcha una empresa de tarjetas de crédito instantánea administrando un sistema de E-verify para entrar en línea cuando estas otras sugerencias están en su lugar. Sólo el Congreso puede hacer esto.

Algunos partidarios de Trump pueden objetar a algunas de estas sugerencias, pero si desean sinceramente que el Presidente Trump resuelva nuestros problemas de inmigración, deben estar de acuerdo en que la solución de los problemas sólo puede ser hecha por el nuevo Presidente y el Congreso – no rallies públicos, Noticias en Internet, Breitbart y Twitter.

