Los 4 errores más comunes que todo inmigrante con Green Card debe evitar

Por: La Red Hispana

Cada vez son más las familias que buscan asesoramiento de abogados para evitar cometer errores en sus papeles de residencia, pues desde que Trump llegó al poder las leyes migratorias se han vuelto muchos más severas y con muy poco margen de error.

Si has logrado acceder a tu Green Card, probablemente has trabajado duro para ello y no querrás ponerla en peligro, por ello ten presente los siguientes consejos para evitar fallar y perderlo todo.

Según la la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) “Usted puede perder su estatus de Residente Permanente (Green Card) si comete un acto que lo haga expulsable de Estados Unidos bajo la ley”, explica el portal de la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía USCIS.

Aquí los 3 errores que ningún inmigrante con Green Card debe cometer:

· Cuidados al viajar al extranjero y salir de los Estados Unidos. Si permaneces fuera de EE. UU. por más de 1 año sin obtener un permiso de reingreso o una visa de residente que regresa corres el riesgo de perder tu Green Card.

· De igual forma si permaneces fuera del país por más de 2 años después de expedido un Permiso de Reingreso sin haber obtenido una visa para residente que regresa sufrirás el mismo castigo. Sin embargo, para determinar que has abandonado tu estatus, puede ser considerado cualquier período de ausencia fuera de los Estados Unidos, aun cuando fuera menos de 1 año.

· No descuides tus impuestos, nunca. El orden y el seguimiento de tus impuestos es clave para no poner en juego tu residencia en el país. De acuerdo con la agencia que vela por el respeto de las leyes migratorias en EE. UU. una persona que haya adquirido el beneficio de residencia permanente sea por matrimonio, empleo o parentesco familiar debe respetar todas las leyes federales, estatales y locales, entre estas declarar sus ingresos al Servicio de Rentas Internas de los Estados Unidos (IRS), de no hacerlo podría incurrir en una falta que te puede hacer perder tu “Green Card”.

· Renueva tu Green Card a tiempo, no lo olvides. Antes de recibir una tarjeta de residente permanente por diez años recibirás una tarjeta provisional que se vence a los dos años después de ser emitida. De no renovarla a tiempo siguiendo todas las instrucciones puedes perder tu estatus migratorio de residente legal, lo que significa que tendrías que aplicar desde cero.

Las residencias condicionales se convierten en permanentes a los dos años, después de hacer ciertos trámites legales. Si no se levanta la condicionalidad ante USCIS puedes quedar indocumentado

Atentos a estos consejos y a no dejar de lado la Green Card, una vez que la obtengas mantén al día todo lo relacionado a este documento para evitar inconvenientes a futuro que pongan en juego tu residencia legal en el país.