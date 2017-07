Lo que aprendimos de la convención DFL de Minneapolis

Por Peter Callghan/MinnPost

Si Betsy Hodges está buscando algún consuelo -y quizás después de lo que resultó ser un duro fin de semana para el alcalde de Minneapolis- no necesita buscar más allá de la página 129 de las memorias de su predecesor.

“La primera parte de la campaña fue la más dura”, dijo el ex alcalde R.T. Rybak escribe en su libro, “Pothole Confidential”, sobre el primer esfuerzo de reelección. Y: “El especifico peor día fue la convención de aprobación”.

Como en el 2005, cuando Rybak postulaba para su segundo mandato, los delegados que se reunieron en el Centro de Convenciones de Minneapolis el sábado pasado no pudieron ponerse de acuerdo y endosar a un candidato, y deja una elección para alcalde bien abierta en este otoño.

Y como también sucedió en el 2005, el alcalde titular este año está siendo atacada por críticos, y por un fuerte oponente.

En el año 2005, era Peter McLaughlin, entonces y actual comisionado del condado de Hennepin, quien tenía más apoyo entre los delegados que Rybak. Sin embargo, Rybak terminó ganando un segundo mandato con bastante facilidad en noviembre, y un tercero cuatro años más tarde, convirtiéndose en uno de los alcaldes más populares de la ciudad.

Si Hodges va a escribir un capítulo de similar regreso en su carrera política, tendrá que superar un comienzo igualmente duro. Mientras que la mutuamente asegurada destrucción por cuatro fuertes candidatos mantuvo a ninguno con el respaldo del partido DFL el sábado, hubo un punto más importante: después de no poder ganar ni una cuarta parte de los votos de los delegados, es obvio que el alcalde está en una verdadera lucha por la reelección.

“Este es un proceso difícil y complicado para mucha gente”, dijo Hodges el sábado por la noche. “Y no creo que nadie esté sorprendido de que no haya un endoso. No ha habido un endoso en una disputada carrera de alcalde desde hace una generación. Pero esto significa que podemos avanzar y hablar con los votantes mientras nos dirigimos a las elecciones generales y estoy entusiasmada al respecto “.

¿Una victoria para Dehn?

Ese proceso incluyó una espera extremadamente larga incluso antes de que hubiera una primera votación sobre un endoso de alcalde. La primera votación para los candidatos no llegó hasta las 7 pm – en una convención que se suponía debía comenzar a las 10 am. Incluso entonces tomó dos horas antes de que la primera votación fuera contada y anunciada, con los resultados al siguiente: el representante estatal Ray Dehn consiguió el 32.44 por ciento de los 1,253 delegados votantes, el concejal Jacob Frey el 27.83 por ciento, el alcalde Betsy Hodges el 24.19 por ciento y el ex líder del Hennepin Theatre Trust Tom Hoch el 10.6 por ciento.

Otros tres candidatos – Al Flowers, Aswar Rahman y el capitán Jack Sparrow, junto con los votos para “sin endoso” compartieron el 5 por ciento restante. Flowers, Rahman y Sparrow hubieran sido eliminados de una segunda votación. (Otro candidato de DFL, Nekima Levy-Pounds, no buscó la aprobación del partido.)

Pero esa segunda votación nunca ocurrió. Después de otros 90 minutos de estar dando vueltas, de algunas negociaciones en la parte trasera, y de un breve, un poco amargo debate, la convención fue clausurada sin un respaldo para la alcaldía.

Eso sucedió después de que los agentes de Hodges, Frey, y Hoch acordaron apoyar el voto de suspensión, por sobre las objeciones de Dehn. Aunque dijo que dudaba que hubiera alcanzado el umbral de respaldo del 60 por ciento, Dehn declaró que pensaba que su cuota de apoyo habría crecido en los votos posteriores. Que le negaron esa oportunidad juega a favor de su mensaje – que es el forastero que desafía el sistema político establecido que teme de la incursión de nuevos activistas.

El efecto Nuestra Revolución (Ciudades Gemelas)

Las convenciones de la ciudad comienzan y terminan con la organización. Los candidatos que ganan son los que tienen tropas en la sala durante las docenas de comités electorales que tienen lugar meses antes. Eso fue al menos uno de los factores en el cuarto puesto de Hoch.

Luego hay organizaciones que se adhieren más a un movimiento que a candidatos específicos – grupos como Nuestra Revolución Ciudades Gemelas, que surgió de la campaña presidencial de Bernie Sanders. Dehn fue el más obvio beneficiario de Nuestra Revolución en las reuniones de la DFL en abril, y la fuerza del grupo en la convención de la ciudad del sábado se hizo evidente incluso antes de que comenzara la votación para el endoso de la alcaldía.

En la carrera para obtener el respaldo de la Junta de Recreación y Parques de Minneapolis, 19 candidatos compitieron por tres lugares en general, y seis asientos del distrito, un grupo que incluyó a cinco titulares (aunque uno estaba dejando un asiento del distrito para postular a una posición en general). Cuando se completó la votación, todos, menos uno, de los candidatos aprobados por Nuestra Revolución fueron respaldados. El único que no ganó un respaldo fue AK Hassan, quien terminó la noche en una apretada carrera con Abdi “Gurhan” Mohamed.

Russ Henry, Londel French y Devin Hogan obtuvieron el respaldo para los puestos en general, mientras que Chris Meyer (Distrito 1), Kale Severson (Distrito 2), Jono Cowgill (Distrito 4) y el actual titular Brad Bourn (Distrito 6) aseguraron el endoso para los puestos de distritos. (Otro titular, Steffanie Musich, ganó el endoso para las elecciones del distrito 5, que Nuestra Revolución no endosó.)

No obtuvieron el respaldado en la convención: Meg Forney, actual titular en general, y Scott Vreeland del distrito 3 (que corría en general para dejarle espacio a una persona de color en su asiento), y Liz Wielinski, titular del distrito 1. Todos se habían comprometido a abandonar si no salían respaldados. Otros cuatro titulares no buscan la reelección: Anita Tabb, John Erwin, Jon Olson y Annie Young.

Todo esto no presagiaba cosas buenas para el alcalde. Como delegado de Hodges y auto declarado experiodista David Brauer tweeteó: “Basado en el voto de la Junta de Parques – varios titulares noqueados – me sorprendería si @raymonddehn no tomara el primer lugar en la primera vuelta”.