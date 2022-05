LLEGA AL TEATRO EL 13ᵒ FESTIVAL DE CINE CUBANO EN MINNESOTA

Desde el 2010, el Minnesota Cuba Film Festival (MCFF) ha traído a Minnesota, el estado de los 10.000 lagos y del nacimiento de rio Mississippi, las mejores películas cubanas gracias a la colaboración solidaria de ICAIC (Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos. El festival tendrá lugar en MSP Film at the Main Theater, en Minneapolis, seis jueves consecutivos, del 26 de mayo al 30 de junio, a las 7:00 pm. Se recomienda el uso de mascarilla, pero no es obligatorio para entrar al teatro.

El MCFF presenta películas que abordan los logros y los desafíos del pueblo cubano a través de los ojos de sus realizadores. El festival destaca películas diversas y desafiantes sobre el cambio social, la lucha humana y la audacia del espíritu humano.

El objetivo del Minnesota Cuba Committee, el presentador del festival de cine, es continuar ofreciendo al pueblo de Minnesota la oportunidad de conocer y apreciar el cine y la cultura cubana, y recordar a nuestros seguidores la onerosa carga que el bloqueo impone al pueblo cubano.

Este festival está dedicado a los médicos, enfermeras, y demás personal sanitario en su lucha denodada para combatir la COVID 19.

Este año la programación de películas es destacada y diversa:

El Mayor (Drama)

Ignacio Agramonte y Loynaz (1841–1873) fue un revolucionario cubano, que desempeñó un papel importante en la Guerra de los Diez Años (1868-1878) contra España. “El Mayor” es sin duda una película muy bien recibida en Cuba, donde se recuerda a Agramonte como un símbolo de la lucha por la independencia, una figura legendaria, un ejemplo de la valentía de quienes dieron la vida en los campos de batalla.

Volverán los abrazos

Este documental cuenta las historias de médicos y enfermeras y enfermeros cubanos que han luchado contra la pandemia desde que se anunció el primer caso de coronavirus en Cuba. Muestra cómo han sido sus vidas desde entonces. “Volverán los abrazos” aborda las vivencias de los trabajadores cubanos de la salud que, como todos, son seres humanos que sintieron miedo ante una letal enfermedad mundial.

Canción de Barrio

Un documental sobre la gira del cantautor Silvio Rodríguez por los barrios cubanos. El director de la película, Alejandro Ramírez Anderson, filmó la vida cotidiana de las comunidades periféricas de La Habana durante los conciertos que brindó el trovador Silvio Rodríguez en su denominada “gira interminable” por los barrios.

La Emboscada (Drama)

Esta película dramatiza un tenso enfrentamiento entre cuatro soldados cubanos supervivientes y las fuerzas contrarrevolucionarias en Angola. Principalmente, trata de las tensiones generacionales de los individuos y la sociedad cubana reflejada en su comportamiento cuando los soldados son atrapados en una emboscada por unidades guerrilleras ayudando al Ejército Sudafricano en su ataque contra el gobierno poscolonial de Angola del MPLA, que Cuba ayudó a defender.

Cuba in Africa (Documental)

La dramática historia no muy bien contada de 420.000 cubanos—soldados y maestros, médicos y enfermeras—que dieron todo para acabar con el régimen colonial y el aparteido en Sudáfrica. El filme será presentado junto con “La Emboscada”.

El Último Balsero (Drama, 2020)

Después de arriesgar su vida cruzando el Estrecho de la Florida en una balsa, un joven cubano busca en Miami a su padre ausente hace mucho tiempo. Cuando un cambio político lo convierte en el primer inmigrante indocumentado cubano de Estados Unidos, debe luchar contra el nuevo y mayor temor a la deportación, mientras trata de encontrar a dónde pertenece realmente.

Los Hermanos (Documental)

Ilmar y Aldo son hermanos talentosos nacidos en Cuba que viven en lados opuestos de un abismo geopolítico de más de medio siglo de ancho. Siguiendo sus vidas paralelas, conmovedoras reuniones y trascendentales primeras actuaciones juntos. “Los Hermanos” ofrece una visión matizada, a menudo sorprendente, de naciones separadas a través del lente de la música y la familia.

El decimotercer Minnesota Cuban Film Festival está presentado por el Minnesota Cuba Committee, con la colaboración de MSP Film Society e ICAIC (Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos)

Para información y comprar boletos, visite: www.mspfilm.org/minnesota-cuban-film-festival/