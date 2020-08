Little Earth patrols podrían ser un anticipo de un nuevo estilo de vigilancia

Little Earth patrols protege a los suyos con patrullas comunitarias

Por: Megan Burks y Kathryn Styer Martinez-MPR

Son las 10:00 p.m. de un viernes y los residentes de la comunidad de la Pequeña Tierra de Tribus Unidas abren bebidas energéticas mientras discuten el plan para la noche.

Se llaman a sí mismos ” Little Earth patrols “, y trabajarán por turnos para vigilar su complejo de viviendas en el barrio de East Phillips de Minneapolis durante la noche y hasta la madrugada. Las patrullas comienzan con una docena de personas y más se unirán a medida que pase la noche.

Las patrullas comunitarias de Little Earth comenzaron cuando las protestas por el asesinato de George Floyd empezaron a desplazarse a los barrios circundantes en mayo, y desde entonces se han estado realizando todas las noches. Little Earth está a menos de una milla de la calle Lake, y cuando los manifestantes comenzaron a filtrarse hacia Little Earth, los residentes de la comunidad formaron una barricada en la Avenida Cedar y la calle 26 Este para evitar que la gente se moviera por el complejo.

Temían que con los manifestantes vinieran las travesuras, la destrucción y la aplicación de la ley.

Consiguieron que los manifestantes se desviaran, pero la policía y la Guardia Nacional finalmente bajaron por la Avenida Cedar en sus convoyes.

“Teníamos un residente al que le dispararon con una bala de goma”, dijo Muck-Wa Roberts Sr., un protector de Little Earth y residente. La patrulla no sabe quién disparó, y tanto la policía de Minneapolis como la Guardia Nacional niegan la responsabilidad.

Little Earth es el hogar de miembros de 38 tribus nativas diferentes. También es un complejo de viviendas de bajos ingresos con 212 residencias individuales. Los residentes dicen que su reputación como complejo de “viviendas de la Sección 8” les precede.

“Responden con nociones preconcebidas de lo que está pasando”, dijo Jolene Jones sobre el Departamento de Policía de Minneapolis. MPR News se acercó al Departamento de Policía para una entrevista, pero no respondieron.

Jones es la ex presidenta de la junta de la Asociación de Residentes de Little Earth y ayuda a manejar la patrulla comunitaria nocturna. La gente empezó a patrullar por la noche para mantener su comunidad segura, dijo, y también porque lo ven como una manera de disminuir el conflicto sin llamar a la policía.

Un enfoque de la seguridad pública centrado en la comunidad se ha convertido en una demanda clave de las personas que quieren desfinanciar al Departamento de Policía de Minneapolis.

Esto incluye a Nora Sherman, residente del vecindario Whittier de Minneapolis, que es voluntaria de los Little Earth Protectors, y dijo que las patrullas comunitarias son mejores para los residentes que una gran fuerza policial centralizada.

“He visto gente haciendo seguridad en Whittier y he visto gente haciendo seguridad en Cedar-Riverside, gente haciéndolo alrededor de la 38 y Chicago”, dijo Sherman. “Cada lugar tiene su propia configuración y estilo, y eso es realmente importante”.

“La seguridad pública es muy personal. Nos cuidamos mutuamente. He conocido a las familias de la gente. Los amo, y me siento amado por ellos. Y no puedes centralizar eso”, añadió Sherman.

Aun así, el trabajo puede ser peligroso. A Roberts le dispararon mientras estaba en una patrulla nocturna. Está convaleciente, pero planea volver a patrullar tan pronto como pueda. Los protectores de la comunidad responden a cosas básicas como peleas y amenazas de ventanas rotas, pero si saben que hay armas de fuego involucradas, llaman a la policía.

La concejala de la ciudad de Minneapolis, Alondra Cano, que representa al 9º distrito, que incluye East Phillips y Little Earth, dijo que está de acuerdo en que un modelo de policía de “talla única” no sirve para todos. Ella y sus colegas del consejo aprobaron recientemente un presupuesto que desviaría 1,1 millones de dólares del Departamento de Policía y lo utilizarían para apoyar los modelos de seguridad pública que las comunidades individuales co-crean. El dinero se destinaría a la formación y, eventualmente, a pagar a algunos de los que hacen el trabajo.

Cano dijo que ve un aumento en las comunicaciones a nivel de bloque, pero también está observando a la gente que quiere “conectarse con otras partes de la ciudad que están haciendo el mismo trabajo” en una especie de patrulla comunitaria de habilidades compartidas. La mayoría está gastando su propio dinero para comprar camisetas de patrulla, walkie-talkies y proporcionar entrenamiento, dijo Cano.

Los Protectores de Little Earth están haciendo todas esas cosas. Llevan camisetas negras que los identifican claramente como protectores de la comunidad, se coordinan con los walkie-talkies y envían a la gente con recipientes de plástico de suministros a cada lugar de patrulla designado. Los recipientes tienen cosas como desinfectante para las manos, bocadillos y agua, y algunos tienen botiquines de primeros auxilios para heridas de bala por si acaso.

Little Earth también paga para alquilar equipos de iluminación móviles que mantienen el adyacente Cedar Field Park muy iluminado por la noche. No es su responsabilidad iluminar el parque, pero dijeron que ha sido un lugar donde los crímenes violentos han estallado tan a menudo que se sienten obligados a hacerlo por seguridad.

“Te hacen sentir más seguro”, dijo Jones, y añadió que fue una de las mejores cosas que han hecho.

A los 30 minutos de la patrulla del viernes por la noche, estalla una pelea entre un grupo de chicas en el centro del complejo. Uno de los protectores desescaló la situación y les dijo a todos que se fueran a casa. Todo lo que queda son vidrios rotos alrededor de donde ocurrió la pelea, ensuciando el suelo de la estructura de juego.

“Este es el parque de nuestro bebé. Esto no es bueno”, dijo Jones mientras pedía un equipo para limpiar los cristales. “Aquí es donde juegan nuestros bebés”.

Recientemente, Little Earth realizó un entrenamiento de desescalada y planea compartir lo que aprendió con otros miembros de la comunidad. Jones dijo que la patrulla comunitaria también ha mejorado su relación con el vecindario circundante.

¿Cómo cree Jones que se podrían mejorar las relaciones entre su comunidad y el departamento de policía?

“Vas a pensar que estoy loca”, dijo, “pero vive en el vecindario que patrullas”.