Lin-Manuel Miranda se disculpa por la falta de actores afrolatinos en ‘In The Heights’

Por – MPR

En un mensaje de Twitter, el cocreador de “In The Heights”, Lin-Manuel Miranda, respondió públicamente a las críticas sobre el reparto de la película que señalaban que sólo los actores de piel clara tenían papeles como los principales personajes latinos del musical.

Miranda se disculpó, escribiendo el lunes por la noche: “He oído que, sin una representación suficiente de afrolatinos de piel oscura, el mundo se siente extraído de la comunidad que tanto queríamos representar con orgullo y alegría. Al intentar pintar un mosaico de esta comunidad, nos quedamos cortos. Lo siento de verdad”.

La versión cinematográfica del exitoso musical de Broadway, ambientado en el barrio neoyorquino de Washington Heights, sólo incluye intérpretes afrolatinos en papeles de fondo y de baile. (Uno de los personajes principales, Benny, es negro e interpretado por el actor no latino Corey Hawkins). Los críticos de la película han señalado que el Washington Heights de la vida real es muy afrolatino.

Miranda, que escribió la música y la letra del musical con el libro de Quiara Alegría Hudes, dijo en Twitter: “Empecé a escribir “In The Heights” porque no me sentía visto. Y en los últimos 20 años todo lo que quería era que nosotros – TODOS nosotros – nos sintiéramos vistos. Este fin de semana estoy viendo el debate en torno a la representación de los afrolatinos en nuestra película, y está claro que muchos en nuestra comunidad afrolatina de piel oscura no se sienten suficientemente representados en ella, especialmente entre los papeles principales. Escucho el dolor y la frustración por el colorismo, por no sentirse representados, en los comentarios”.

Miranda continuó: “Estoy aprendiendo de los comentarios, les agradezco que los hayan planteado, y estoy escuchando. Estoy tratando de mantener el espacio tanto para el increíble orgullo de la película que hicimos como para ser responsable de nuestros defectos. Gracias por sus comentarios sinceros. Prometo hacerlo mejor en mis futuros proyectos, y me dedico al aprendizaje y a la evolución que todos tenemos que hacer para asegurarnos de que estamos honrando a nuestra diversa y vibrante comunidad. Siempre, LMM”.

Para The Root , la escritora Felice León, de ascendencia afrocubana, entrevistó al director de la película, Jon M. Chu, así como a los actores Hawkins, Leslie Grace y Melissa Barrera. León preguntó sobre la falta de intérpretes negros latinos en los papeles principales de la película.

“Definitivamente es algo de lo que hablamos”, dijo Chu, “y necesitaba ser educado sobre [ello], por supuesto. Al final, cuando miramos el reparto, intentamos conseguir a la gente que era mejor para esos papeles específicamente. … Creo que es una conversación muy buena para tener, es algo de lo que todos deberíamos hablar”.

León escribió que había solicitado una entrevista con Miranda, pero que no fue aprobada.