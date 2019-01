¡Licencias De Manejo Para Todos!

Opinión por Marco Dávila y Jovita Morales

La necesidad de una licencia de manejo para todos es una realidad de la cual ningún político, demócrata o republicano, puede ni debe ocultarse.

Más de mil personas de alrededor de 30 ciudades han llegado a las juntas del Movimiento Inmigrante de Minnesota (MIM), estas son las mismas personas que por años han estado en la lucha, en busca de pasar esta propuesta de ley. Los cientos de personas que se han hecho presentes en las juntas tienen como objetivo pasar, de manera colectiva, la propuesta de licencias de conducir para TODOS en Minnesota.

La gente ha expresado que no les han podido renovar sus licencias. En algunos lugares de venta de autos, ya no se puede realizar una compra a tu nombre con una matrícula consular o con un pasaporte de tu país. Sólo si tienes una licencia de conducir o una identificación estatal válida dentro de los Estados Unidos, puedes comprar un auto.

Los inmigrantes también tienen derecho a sentirse seguros en las carreteras, en los caminos, en las calles del estado de Minnesota. Y, es también nuestro deseo que otros se sientan seguros y que al inmigrante no se le vea como “una amenaza al volante”.

Si se llegara a pasar esta propuesta de ley, claro está, el inmigrante ya no les tendrá pavor a los elementos de la policía, las carreteras serán más seguras, no sólo para los ciudadanos sino para todos los residentes de este estado. Los inmigrantes se preparan para pasar el examen de conducir, y esto les servirá para estar mejor familiarizados con las reglas generales de tránsito, cosa que también ayudará a reducir el número de accidentes. Cuando sucede un accidente automovilístico, tanto el inmigrante como el ciudadano, ambos tienen derecho a estar protegidos a través de las aseguradoras, tienen derecho a que se les pague por los daños involucrados, o bien, de una forma correcta y justa, ambos tienen la obligación de pagar por los daños involucrados.

El estado de Minnesota tiene hoy la oportunidad de hacer valer, en términos reales, su fama de estado “progresista”. Minnesota está cerca de convertirse en un estado que provee licencias de conducir para todos sus residentes (donde se incluya a los inmigrantes indocumentados). Esta iniciativa ya cuenta con el apoyo del nuevo gobernador, quien ha dicho que quiere una Minnesota incluyente. También, el líder de la Cámara de Representantes ha expresado su apoyo, al igual que uno que otro republicano.

Algunos inmigrantes indocumentados conducen sin una licencia porque no tienen otra opción, porque si no trabajan no podrían llevar comida a las mesas de sus familias. No hay una buena razón para que Minnesota mantenga a una parte de sus residentes en la incertidumbre. ¿Quieren que se hagan las cosas “como se debe”, “como lo manda la ley”? Entonces no les nieguen el acceso a licencias a sus residentes.

Los 12 millones de indocumentados no son un mito. Existen, aquí están. Están en donde menos te lo imaginas, están en las carreteras y en diversas áreas de la fuerza laboral que mueve la economía de los Estados Unidos.

¿Acaso es mucho pedir? La demanda es muy clara: ¡Licencias de manejo para todos! Es necesario cambiar la ley para que beneficie a todos, en los hechos, que sea una ley justa e incluyente.

Por esta y otras razones, la comunidad de las ciudades gemelas y otras comunidades de más de 25 ciudades, se han estado uniendo a MIM para impulsar la propuesta de ley en la sesión legislativa que arrancará el 9 de enero y concluirá a mediados de mayo.

La organización MIM agradece a las varias organizaciones que están respaldando esta noble causa. Por el bien de todos, licencias para todos.

La próxima junta comunitaria será el: sábado 5 de enero a las 11:00 a.m. en 2323 11th Ave S Minneapolis, MN 55407. Para más información: 612-246-1149 | jovis4525@gmail.com

Sinceramente,

Movimiento Inmigrante de MN