Latino Youth Development Collaborative LYDC

VISIÓN: Todos los estudiantes latinos tienen apoyo, herramientas y recursos para alcanzar sus metas académicas y de vida.

De acuerdo con el Centro Nacional de Estadísticas de Educación (sitio web en inglés: nces.ed.gov), ¡Minnesota tiene las tasas más bajas de graduación latina en los Estados Unidos! LYDC es una organización sin fines de lucro en Minnesota que trabaja para reducir esta disparidad. Su misión es “aumentar y mejorar el desarrollo saludable de la juventud y el éxito de la educación, a través de la participación familiar, el acceso, la participación, la defensa y el liderazgo. Promovemos la graduación de la escuela secundaria de estudiantes latinos y proporcionamos acceso a programas de preparación para la universidad. LYDC ofrece oportunidades de liderazgo para familias latinas y jóvenes latinos con el fin de crear una relación permanente entre el sistema escolar y los estudiantes y sus familias. Brindamos espacios para que los estudiantes latinos y sus familias aprendan cómo funciona el sistema educativo y cómo pueden participar y abogar por la mejora de nuestro sistema educativo “.

El pasado viernes Los estudiantes latinos de escuela media y secundaria participan en actividades de Liderazgo juvenil, Exploración profesional y Participación cívica. Los estudiantes aprenden lo que se necesita para ser un profesional en MN a través de presentaciones de líderes latinos, habilidades organizacionales, preparación para exámenes, administración del tiempo, cómo funcionan las ciudades, condados, estado y país, cómo los legisladores y políticos toman decisiones y quién influye el proceso de toma de decisión.

LYDC intencionalmente trae oradores para familias que facilitan el proceso de definir qué significa éxito, opciones y oportunidades que los estudiantes tienen y no están aprovechando, llevando a estudiantes y familias a actividades que generalmente no participan (actividades extracurriculares, museos, etc.), reconocer las barreras y apoyarse mutuamente para minimizarlas, como el transporte, ayudar a completar las solicitudes de becas para programas después de la escuela.

Las familias y las promotoras aprenden sobre cómo funciona el sistema educativo en los Estados Unidos. Estos son algunos de los temas: Preparación para conferencias de padres y maestros, elección de una escuela para sus alumnos, cálculo de GPA, etapas de desarrollo de niños de 3 a 21 años, prevención del embarazo adolescente, intimidación, lo que se necesita para pasar de un grado escolar a continuación, derechos y responsabilidades de los padres en la vida académica de sus estudiantes, importancia de la asistencia, cómo califican los maestros, la transición de la escuela primaria a la secundaria, de la escuela media a la secundaria, de la escuela secundaria a la educación superior, clases de educación financiera, ahorro para la universidad, y muchos otros temas.

Como parte de la misión, trabajar en el acceso y la participación, LYDC busca activamente recursos y oportunidades para familias y estudiantes en sus escuelas, comunidades, iglesias, parques, museos, etc. Esto no solo está creando alianzas con otras instituciones y promoviendo su programación, esto significa que LYDC ayuda a las familias a registrarse asegurándose de que participen, y brinda orientación durante todo el proceso, ya que muchas de las familias y sus alumnos participan por primera vez en estas nuevas actividades.

LYDC se compromete a promover la promoción en cada actividad, que las familias y los jóvenes entienden que son activos en nuestras comunidadesñ que ser parte de la comunidad les permite expresar sus necesidades. Una vez que las familias y los jóvenes aprendan o estén informados de las oportunidades que beneficiarán a todos nuestros estudiantes, tenemos la responsabilidad y el compromiso de pasar la información a otras familias. Cuando los sistemas o procedimientos no son satisfactorios o no satisfacen nuestras necesidades, las familias y los jóvenes pondrán en movimiento las habilidades adquiridas en LYDC para abogar por el cambio. Las familias compartirán sus experiencias y frustraciones con LYDC. LYDC creará nuevas actividades, traerá oradores para abordar los problemas y, en última instancia, acompañará a las familias para que aboguen con ellos en sus escuelas. La conferencia anual, las promotoras y todas las actividades deben reflejar esta parte de la misión.

Las familias de LYDC son la luz que guía todas las actividades, aportarán ideas, nos ayudarán a decidir ¿cómo hacerlo? ¿quién es? ¿y cuándo? Las familias sienten un sentido de pertenencia a LYDC.

Para obtener más información acerca de LYDC llame a (612) 824-1188, o para donar, vaya a https://givemn.org/organization/latino-youth-development-collaborative-lydc