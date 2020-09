Las visitas y las votaciones marcan la gran semana política de Minnesota.

Anuncios brillantes están llegando a los buzones. Los banners digitales están ocupando Instagram y otros medios sociales. Y los anuncios de televisión están llegando con fuerza.

La campaña de Trump se centra en los disturbios de finales de mayo en Minneapolis en su publicidad, parte de su apuesta por ser el candidato de la ley y el orden. Un anuncio específico de Minnesota muestra a Joe Biden frente a las llamas, cita al representante demócrata Ilhan Omar y dibuja un contraste:

“El caos y la violencia y sus llamadas para desfinanciar a la policía lo empeoraría. El presidente Trump está haciendo que esto se detenga, poniendo a disposición recursos cruciales para proteger a las familias de Minnesota. Las comunidades, no los criminales. Trabajos, no mafias”, dice un comercial.

Biden ha dicho específicamente que se opone al movimiento de desfinanciamiento. Pero tiene su propio anuncio que parece responder a la línea de ataque de Trump.

“Quiero dejar absolutamente claro que los disturbios no son una protesta. El saqueo no es una protesta. Es la anarquía, simple y llanamente. Y aquellos que lo hacen deben ser procesados”, dice Biden en su anuncio. “Los incendios están ardiendo y tenemos un presidente que aviva las llamas. No puede detener la violencia porque durante años la ha fomentado”.

Biden también tiene anuncios sobre el coronavirus y la economía en rotación donde está exponiendo su visión. Trump tiene otros comerciales donde promociona un gran regreso americano, también con música dramática y de ritmo trepidante.

La votación anticipada comienza esta semana

Las visitas están claramente programadas para el inicio de la votación. La gente puede empezar a votar temprano para las elecciones de noviembre a partir del viernes.

El Secretario de Estado Steve Simon dijo que hay dos formas de votar temprano para la mayoría de los minnesotanos.

“Una es votar en persona en ausencia, lo que significa que vas en persona a votar como lo harías el día de las elecciones, pero no es en tu lugar de votación normal”, dijo. “Normalmente es en el ayuntamiento o en el tribunal del condado y si no sabes dónde está, siempre puedes averiguarlo”. Tenemos un sitio web MNVotes.org, puedes escribir tu dirección y averiguar dónde está ese lugar.”

Simon dijo que la otra opción es pedir una boleta por correo y votar desde casa. Dijo que la gente que ya ha pedido una boleta por correo comenzará a recibirla a finales de esta semana.

Simon dijo que espera que el voto temprano o ausente esté por las nubes: ya han llegado 80.000 solicitudes de boletas. No se sorprenderá de ver que supera el millón, así que posiblemente un tercio del eventual electorado.

Dijo que la atención de la campaña sólo impulsará el interés de los votantes.

“No sólo es un potencial campo de batalla, sino que es un estado en el que la votación comienza antes que el resto del país”, dijo Simon. “Creo que eso naturalmente invita a muchas visitas y a la atención de los candidatos, y eso es algo bueno.”