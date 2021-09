Las verdaderas víctimas y el impacto del tráfico sexual

La explotación y la trata de personas ocurren con demasiada frecuencia en Minnesota. La mayoría de los casos ocurren por debajo de la superficie de la vida cotidiana para la mayoría de nosotros.

Por: Dan Pfarr-MinnPost

Volvemos a conocer detalles de una persona acusada de reclutar y utilizar a jóvenes adolescentes para el tráfico y la explotación sexual. El caso reciente implica a una persona con conexiones políticas clave y que también implica potencialmente a una estudiante universitaria que supuestamente le ayudó.

Lamentablemente, vemos que esto ocurre con regularidad. Nuestra organización, 180 Degrees, dirige el mayor refugio para niñas explotadas sexualmente en el estado de Minnesota. Desde 2015, hemos atendido a más de 600 jóvenes adolescentes cada año que son víctimas de estos horribles crímenes y actos. Las cifras aumentan cada año.

En Brittany’s Place en St. Paul, ayudamos a niñas de hasta 12 años que han sido compradas para tener sexo. Estas niñas traumatizadas por la violación, coaccionadas por la violencia, estafadas por la promesa de dinero, maltratadas física y emocionalmente, acuden a nosotros día y noche buscando refugio de sus traficantes.

Niñas de tan sólo 14 años son obligadas a realizar actos sexuales con hombres blancos de clase media, para poder alojarse en una furgoneta como único lugar de refugio. Vemos a chicas de 16 años cuyo novio les promete el último peinado, un teléfono móvil, a cambio de mantener relaciones sexuales con sus clientes.

Vulnerables por su edad, y a menudo en situación de pobreza, inestabilidad familiar y sin hogar, estas niñas son estafadas con la promesa de seguridad, amor y conexión emocional. El abuso comienza con la manipulación emocional deliberada y pronto se convierte en coerción mediante la violencia. Introducidos en las drogas como medio de fomentar el control, se convierten en drogodependientes que

utilizan las drogas para hacer frente a los horrores del tráfico sexual.

Cuando algunos casos concretos suscitan la atención de los medios de comunicación, la gente suele escandalizarse, indignarse y pensar que esto no ocurre en su mundo. La verdad es que el 1,4% o al menos 5.000 de los adolescentes de Minnesota informaron en su Encuesta de Estudiantes de 2019 que han intercambiado sexo por algo de valor. Estas son vidas reales, y cada persona individual se convierte en una víctima.

El año pasado, 180 Degrees atendió a niñas en programas de refugio y alcance de todo Minnesota para ayudarlas a escapar del trágico abuso. Necesitaron servicios médicos, acceso a asesoramiento, seguridad física, nutrición saludable, reincorporación a la escuela y trabajo para dar esperanza a cada niña que cruza nuestro umbral.

Muchas veces, los daños son profundos. La ansiedad severa, la depresión, los trastornos alimentarios y el miedo se han apoderado de estas niñas, ya que sus abusadores las han manipulado para tener acceso a sus cuerpos. Ayudar a las víctimas a recuperarse es duro e implacable porque en muchos casos las víctimas son niños. A menudo viven en un velo de silencio en la sociedad, tienen miedo, están solas y temen por su seguridad física.

En un estado en el que durante demasiado tiempo sólo nos hemos centrado en las cosas que hacen de éste un lugar especial para vivir, no podemos permitirnos no “ver” o reconocer que para otros la vida es traumática. El tráfico sexual no es algo que ocurra en otro lugar o sólo al azar. Es algo que ocurre en todo nuestro estado en casi todas las comunidades.

Nuestro reto es no solo estar molestos, sino reconocer y aceptar que el lugar que tanto amamos tiene un reto trágico y horrible que abordar. Esto requiere que no demos un paso atrás debido a los horribles detalles de cada caso, sino que nos unamos para lograr un impacto real.

Este es el trabajo que nuestro personal y nuestros voluntarios se comprometen a hacer cada día. Los recientes titulares nos muestran de nuevo, por desgracia, cuánto trabajo queda por hacer.

Dan Pfarr es el director general de 180 Degrees. Anteriormente ocupó cargos importantes en The Bridge for Youth, Bolder Options y Catholic Charities de St. Paul y Minneapolis. Tiene una maestría en trabajo social clínico de la Universidad de St. Thomas/College of St. Catherine y una licenciatura en trabajo social de la Universidad de St. Thomas. Además, Dan es presidente del equipo de protocolo de salud mental de todo el estado (Safe Harbors), presidente de la junta directiva de Youth Collaboratory (antes MANY), una organización nacional de defensa de los jóvenes, y miembro del Consejo Asesor Nacional del proyecto Forty to None de Cyndi Lauper’s True Colors Fund.