Las obras cineastas llegan a las ciudades gemelas

El Festival Internacional de Cine dará inicio el 13 de abril

La Prensa de Minnesota

El festival de cine de San Pablo-Minneapolis 2017 (MSPIFF) trae obras cineastas audaces, y emocionantes de cineastas emergentes y veteranos a las Ciudades Gemelas del 13 al 29 de abril de 2017, donde se presentaran 250 películas nuevas que representan a más de 70 países.

MSPIFF, es sin duda uno de los festivales de cine más largos del país y el mayor evento cinematográfico del medio oeste atrayendo una asistencia de 50,000 personas anualmente.

Además de presentar sus obras en el St Anthony Main Theatre, el Uptown Theatre, el espacio cinematográfico de la Universidad Estatal Metropolitana en St. Paul y el Marcus Wehrenberg 14 Teatro en Rochester. Este año el MSPIFF estará presentando obras en el Capri Theater en Minneapolis como una adición especial.

Durante 36 años, el personal de la Sociedad Cinematográfica de Minneapolis St. Paul, el padre del Festival Ha organizado festivales de cine internacionales, desde Sundance y Toronto hasta Berlín,

Palm Springs, Busan, Guadalajara y San Sebastián-para traer una pizarra única de peliculas internacionales galardonadas y aclamadas para el público regional, películas que de ninguna otra forma podrían presentarse en este mercado.

El Festival 2017 cuenta con un destacado programa llamado Passages, una selección especial de películas y conversaciones que destaquen la realidad global del desplazamiento de las poblaciones y la política, el cambio social y la identidad. Dando voz a las historias detrás de los titulares y más allá de la retórica. Las películas de este programa abordan no sólo los desafíos de la migración internacional sino también los diversos problemas que hay en nuestras propias comunidades. En una época en la que se usa la política, la nacionalidad, la religión y la raza como dispositivos para separarnos, estas narrativas y documentales ayudan a UNIRNOS.

Ya sea a través de la experiencia de inmigrantes en Tailandia (The Road to Mandalay) o Alemania (Marija) o las meditaciones artísticas sobre los escapes de África en barco (The Last of Us) o México

A pie (El Mar La Mar), estas películas buscan una nueva comprensión y empatía por las personas

alrededor del mundo.

Passages también aborda las divisiones dañinas que existen -una familia en Nepal desgarrado por la guerra civil (White Sun) y la discriminación sistemática contra las minorías (Abacus: lo suficientemente pequeña para ir a la Cárcel) -así como los atrevidos actos de resistencia contra estas divisiones- las mujeres se enfrentan a la opresión en la India (Lipstick under My Burkha), el levantamiento comunitario en Ferguson, Missouri (Whose Streets?) Y el trabajo incansable de los activistas por los derechos indígenas (First Daughter and the Black Snake , We Can’t Make the Same Mistake Twice). Estas y muchas otras historias se basan en los pasajes de nuestra comunidad global, arrojando luz sobre quiénes somos y quienes podremos ser.

Sin duda este año el MSPIFF te traerá una serie de obras cinematográficas que darán voz a muchas historias nunca antes vistas.