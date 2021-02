La Vida en medio de la pandemia ¿Hasta cuándo?

El Rincón de los Teddies de Roosevelt High School

Por: Cynthia Ju. M (estudiante)

Soy un adolescente con mis propias opiniones sobre la pandemia. Voy a compartir que hago para cuidarme en esta temporada. Personalmente esta historia de COVID -19 ha traído muchos problemas. Por ejemplo, hasta hace muy poco tiempo no sabíamos si habría una vacuna, y si tendríamos acceso a la misma.

Mucha gente está afectada por esto, la mayoría son los adolescentes, niños y gente que ya tiene 58 para arriba. A los niños les afecta porque es más probable que les haga más daño. Quizás se puedan morir, esto le puede pasar a todo mundo, pero lo que quiero decir es que te hace más daño a ti si eres un niño o alguien de la tercera edad. A la misma vez les hace daño a los adolescentes porque vamos creciendo y nos tocan nuestros corazones. Extrañamos a nuestros amigos. No es lo mismo socializar por internet que en persona.

Como adolescente siento que afecta en mi forma de sentir. Por ejemplo, me canso todos los días, aunque no hago nada. Solo estudiar y tratar de enfocarme en lo que estoy haciendo. También afecta la forma de cuidar la salud. A veces siento tristeza.

Algo que hago cuando me siento cansada después de estudiar todo el día, es tomarme un baño durante el almuerzo y estirar mi cuerpo en el tiempo necesario. Lo hago un poco para no sentir dolor en mi espalda o en mis huesos. Si ya me cansé del drama de la pandemia me pongo a escuchar música, mirar videos de baile, hablar con la familia, dormir y etc.

Todo esto que está pasando igualmente afecta en la salud. Por lo tanto, intento hacer ejercicio, comer saludable y pues ya sabes, tratar de cuidarme yo misma porque es necesario, por si no quieres vivir con tus papás más tiempo. En pocas palabras yo solo diré que sí nos afecta, pero hay que saber cuidarse a sí mismo porque nadie va a estar a tu lado para siempre y vas a tener que aprender a hacerlo porque es necesario para tu bienestar, además es globalmente para todos. Ojalá que todos aprendamos a cuidarnos para estar cada día mejor con nosotros mismos y el mundo.