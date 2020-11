‘La vanguardia’: Jóvenes lideran movimiento para que los latinxs de Minnesota voten

Por: Kathryn Styer Martinez-MPR

Ingri Ramírez estaba tan concentrada en el registro de votantes durante un reciente esfuerzo de llamar a las puertas en Minneapolis que no vió un cartel que decía “cuidado con el perro”.

“Este gran perro sale, y luego quiere morderme y eso”, recordó Ramírez mientras se acercaba a una casa. “Entonces salto la valla, y el dueño sale y dice: ‘Oh, lo siento mucho'”.

Resulta que el dueño de la casa también había votado, pero eso está bien. Registrar a los votantes elegibles y asegurarse de que la gente que puede votar esté registrada son dos objetivos clave para Ramírez y otros jóvenes defensores de esta temporada política.

Es especialmente importante dentro de las comunidades latinas de Minnesota, que desde 1990 han pasado de unas 50.000 a más de 300.000 personas, con aproximadamente 127.000 elegibles para votar. Muchos son ciudadanos de segunda generación en sus 20 años o que están llegando a la edad de votar y votarán por primera vez por un presidente el 3 de noviembre.

Ramírez, de 19 años, forma parte de lo que algunos organizadores llaman “la vanguardia”, jóvenes latinos muy activos en la participación de sus comunidades en torno a la votación y otros temas. La elección presidencial ha agudizado su enfoque y su deseo de que sus voces sean escuchadas.

Los defensores dicen que la elección de Donald Trump como presidente en 2016 fue un catalizador para que muchos Latinxs se volvieran políticamente activas en Minnesota y en todo el país.

La retórica antiinmigrante de Trump, sus comentarios despectivos sobre los mexicanos que traen las drogas y el crimen a los Estados Unidos y los llamados a construir más muros en la frontera mexicana aturdieron a muchos latinos durante la campaña y los dejaron con temor después de que él ganara.

Amplificó las tensiones, especialmente en lugares como Worthington, en el suroeste de Minnesota. La ciudad depende de los nuevos inmigrantes, y la gente de color es la mayoría. Sin embargo, el 54 por ciento de los votantes de Worthington eligieron a Trump en 2016.

Jessica Velasco, una organizadora de Worthington con el grupo Unidos We Win, recordó a su hijo de tercer grado disolviéndose en lágrimas la mañana después de la elección de 2016.

“Él estaba como, ‘¿Significa eso que tú y papá van a tener que irse?’ Y como, ‘¿Qué va a pasar con nosotros?'” Ella es de Texas originalmente, pero su hijo no sabía su estatus de ciudadanía en ese momento, sólo que era de herencia mexicana. Se identifica como chicana y su marido es laosiano; ambos son ciudadanos estadounidenses.

La preocupación finalmente se convirtió en acción en torno a un esfuerzo de mucho tiempo para conseguir que se aprobara un impuesto en Worthington para ampliar las escuelas que se llenan rápidamente con nuevos niños inmigrantes. Los votantes habían rechazado repetidamente nuevos préstamos para las escuelas. Los defensores, sin embargo, se vieron impulsados por una historia de septiembre de 2019 en el Washington Post sobre un conductor de autobús de un distrito escolar que también estaba liderando el esfuerzo para eliminar los nuevos fondos. Dos meses más tarde, los votantes respaldaron un paquete de financiación escolar de 34 millones de dólares.

Seis meses después, George Floyd fue asesinado en Minneapolis mientras estaba bajo custodia policial. Velasco y otros comenzaron a organizar marchas y mítines de Black Lives Matter. Velasco estima, de manera conservadora, que al menos el 30 por ciento de las familias de la comunidad latina de su zona tienen un estatus migratorio mixto, por lo que hay un gran cruce natural en cuestiones de inmigración, ciudadanía y derechos civiles.

Este año, se proyecta que los latinos constituyen más del 13 por ciento de la población votante de EE. UU., el grupo más grande después de los votantes blancos autoidentificados. Los totales de la votación temprana han demostrado que los jóvenes se están convirtiendo en una fuerza. Más de 3 millones de jóvenes de 18 a 29 años ya han votado en ausencia o en votación temprana para la elección de 2020.

El hijo mayor de Velasco, que cumplió 18 años en abril, votará en su primera elección presidencial. Está emocionada por que él vote. Le ha dicho que es más que sólo para él, es también para su comunidad.

Le ha pedido que piense en jugar al fútbol en verano y que piense en los padres de otros niños que no pudieron ir al partido, “padres que tuvieron que trabajar o que no pudieron conducir porque no se les permite tener una licencia de conducir”.

Votar tiene una importancia especial para Ramírez porque sus padres no son elegibles para votar. Esta será su primera votación presidencial, y dijo que las necesidades y esperanzas de sus padres la acompañarán mientras llena su papeleta.

Muchas familias latinas son así: una mezcla de ciudadanos, beneficiarios de la DACA, residentes permanentes, inmigrantes no autorizados o inmigrantes con estatus de protección temporal. Todas estas personas pagan impuestos, pero sólo los ciudadanos pueden votar.

Una estudiante de la Universidad de Minnesota Leidy Antonio, de 22 años, también trabajó para “sacar el voto” este año, aunque no podrá votar el mes que viene. Es residente permanente solicitando la ciudadanía, un proceso que podría llevar un año.

Su hermana menor Sheyla, que acaba de cumplir 19 años, puede votar, y Leidy la ha estado ayudando a navegar la próxima votación más allá de votar por el presidente.

“Le dije a mi hermana que es muy difícil saber las fechas de vencimiento de todo. Las elecciones primarias, no lo sé”, dijo Sheyla. “Es tan complicado.”

Cuando su candidato favorito, el senador de Vermont Bernie Sanders, abandonó la primaria presidencial demócrata, casi no se inscribió, pero pensó que había algo bueno que podía encontrar en otros candidatos. Y, además, su hermana no la dejó marchar.

“No paraba de decirme: ¿Te registraste? ¿Te registraste? ¿Te registraste? Y mi respuesta fue siempre no hasta que me dije, sabes qué, sólo tengo que registrarme para votar”, dijo Sheyla.

Dijo su hermana Leidy: “Creo que todos estamos muy orgullosos de que ella sea la primera que va a votar por todos nosotros”.