La vacunación de niños ha bajado en picado durante la pandemia COVID-19, según el CDC.

Por: Susan Perry-MinnPost

El número de vacunas administradas a niños ha disminuido precipitadamente en los Estados Unidos durante la pandemia COVID-19, según un informe publicado el viernes por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés).

La disminución parece haberse recuperado un poco entre los niños menores de 2 años, pero ha dejado a millones de niños de todas las edades en mayor riesgo de desarrollar sarampión, meningitis, tos ferina y otras enfermedades prevenibles por vacunación, advierten los funcionarios de salud.

Ese riesgo aumentará a medida que los estados continúen relajando sus requisitos de distanciamiento social.

“Los padres deben hablar con los médicos de sus hijos y trabajar juntos para asegurarse de que sus hijos estén al día con sus vacunas”, subrayó la Dra. Malini DeSilva, una de las coautoras del informe, en una entrevista telefónica con MinnPost. DeSilva es pediatra en Minnesota e investigadora asociada del Instituto HealthPartners de Bloomington.

La Academia Americana de Pediatría (AAP) describió el informe como “increíblemente preocupante”.

“La inmunización de los bebés, niños y adolescentes es importante y no debe retrasarse”, dijo la Dra. Sally Goza, presidenta de la AAP, en una declaración publicada.

“También me preocupa que los niños que no han recibido vacunas no hayan recibido otros cuidados de salud durante esas visitas, como exámenes físicos, evaluaciones del desarrollo y otros cuidados importantes que no deben retrasarse”, agregó.

Cómo se hizo el informe

Los autores del informe analizaron datos de dos fuentes: el Programa de Vacunas para los Niños (VFC), un programa nacional que proporciona vacunas a niños menores de 18 años con y sin seguro público en los Estados Unidos sin costo alguno (aproximadamente la mitad de todos los niños del país), y el Vaccine Safety Datalink, un proyecto de colaboración entre el CDC y ocho grandes organizaciones de atención de la salud, entre ellas HealthPartners.

A partir de los datos del VFC, los investigadores obtuvieron el número de dosis de vacunas contra la gripe que se ordenaron a través de ese programa desde el 7 de enero hasta el 21 de abril de 2019, y desde el 6 de enero hasta el 19 de abril de 2020. Cuando compararon las dosis ordenadas para esos dos períodos, encontraron una fuerte disminución después del 13 de marzo de este año, cuando el presidente Trump declaró una emergencia nacional.

Cerca de 3 millones de dosis menos de vacunas infantiles fueron ordenadas después de esa fecha en comparación con el año anterior, dijo DeSilva.

Utilizando los datos de Vaccine Safety Datalink para esas mismas fechas de enero-abril, los investigadores observaron el número de dosis de vacunas que contenían sarampión que se administraron a niños en las ocho organizaciones de atención de la salud. Encontraron que el número de dosis administradas en el año 2020 cayó abruptamente – a la mitad – después del 13 de marzo.

Sin embargo, la disminución fue menor entre los niños menores de 2 años que entre los mayores, y también se recuperó antes.

“Esto sugiere que las estrategias que se pusieron en marcha para tratar de priorizar y hacer llegar a las familias la necesidad de que los niños pequeños se sometan a sus controles de bienestar y a las vacunas están funcionando”, dijo DeSilva.

Esos esfuerzos incluyeron el contacto directo con las familias sobre las vacunas atrasadas y el cambio del “flujo de trabajo” en las clínicas y los consultorios médicos para asegurar un contacto mínimo entre los pacientes.

Esos esfuerzos están ahora en marcha para llegar a las familias de los niños mayores, dijo DeSilva.

Lo que los padres deben hacer

Los padres están comprensiblemente preocupados por exponer a sus hijos a COVID-19 llevándolos a una visita de bienestar con su pediatra, reconoce DeSilva. Pero los sistemas de salud han implementado nuevos procedimientos para mantener a los niños y sus familias seguros, agregó. Entre ellos se incluyen clínicas respiratorias separadas para los pacientes con posibles síntomas de COVID-19, políticas de registro revisadas para eliminar el tiempo que pasan en una sala de espera (o incluso, en algunos casos, administrar la vacuna a los niños en los coches) y procedimientos de limpieza rigurosos.

“Los padres deben hablar con el médico de sus hijos sobre los protocolos que su médico ha establecido para proporcionar protección adicional a las familias cuando vienen a hacerse estos chequeos de niño sano”, dijo DeSilva.

Retrasar las vacunaciones infantiles tiene serias implicaciones para la salud, añadió.

“Ponerse al día con esas vacunas a menudo lleva tiempo, y con estos continuos retrasos nos preocupa la inmunidad colectiva y la cobertura de las vacunas para la población”, dijo DeSilva.

Es posible que comencemos a ver brotes de enfermedades infantiles en medio de la pandemia de COVID-19″.

“A medida que las restricciones de distanciamiento social comienzan a levantarse en todo el país y la gente empieza a circular, los niños y adolescentes que no se vacunen tendrán un mayor riesgo de contraer una enfermedad que podría prevenirse con una vacuna”, dijo Goza.

“Mientras esperamos que los científicos y los médicos desarrollen una vacuna contra el coronavirus, trabajemos juntos para proteger a nuestros niños de todas las maneras que podamos, hoy”, añadió.

https://www.minnpost.com/second-opinion/2020/05/vaccinations-of-children-have-plummeted-during-covid-19-pandemic-cdc-finds/